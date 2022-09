Bei Probefahrt gestürzt

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (29.09.), gegen 11:10 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Mann aus Bebra ein Zweirad der Marke Honda in der Friedloser Straße Probe. In Höhe der Hausnummer 108 musste der Mann nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt bremsen, kam hierbei aus noch unklarer Ursache zu Fall und stürzte auf den Asphalt. Dabei verletzte sich der 54-Jährige leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

Auffahrunfall mit Leichtverletzten

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (28.09.), gegen 16 Uhr, befuhren nach aktuellen Erkenntnissen eine 19-jährige Frau aus Schenklengsfeld mit einem Nissan Juke und ein 47-jähriger Mann, ebenfalls aus Schenklengsfeld, mit einem Audi A6 die Wippershainer Straße in aufsteigende Richtung. Als der Audi-Fahrer verkehrsbedingt abbremste, fuhr die 19-jährige Nissan-Fahrerin aus noch unklarer Ursache auf den Audi auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten begaben sich anschließend selbständig in ärztliche Behandlung.

Über 54 Prozent überladen – weiterer Kleintransporter aus dem Verkehr gezogen

Hünfeld/Schlitz. Ein stark überladener Kleintransporter aus Polen war am vergangenen Donnerstag (29.09.) auf der A 7 in Richtung Norden unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Hünfeld-Schlitz wurde eine Streife der Autobahnpolizei Petersberg auf den Transporter aufmerksam, da dieser eine deutliche Seitenneigung nach links und eine ausgebeulte Plane hatte. Bei einem Überholvorgang verlor der Kleintransporter teilweise die Bodenhaftung und drohte aufgrund der Schieflage umzukippen. Bei der anschließenden Kontrolle gab der 45-jährige Fahrer an, dass er verschiedene Kartons mit Gütern und mehrere Kisten geladen habe. Bereits bei der Durchsicht der Ladungspapiere konnte festgestellt werden, dass der Transporter für eine derart schwere Ladung nicht geeignet war. Die Beamten nahmen den Transporter genauer unter die Lupe. Dabei kam heraus, dass die vom Fahrer beschriebene Ladung nicht nur zu schwer war, sondern zusätzlich keinerlei Ladungssicherung durchgeführt worden war. Dadurch war ein Teil der Ladung auf der Ladefläche verrutscht und gegen die linke Seite der Plane gekippt. Dies hatte zu einer ungleichmäßigen Gewichtsverteilung des Transporters und in der Folge zur Schieflage geführt. Bei der anschließenden Wiegung des Transporters stellte sich heraus, dass dieser bei erlaubten 3.500 kg zugelassenem Gesamtgewicht insgesamt über 5.400 kg wog und somit eine Überladung von über 54 Prozent vorlag. Die Weiterfahrt wurde untersagt, bis die Ladung auf ein geeignetes Fahrzeug umgeladen und gesichert werden konnte. Außerdem wurde ein entsprechendes Verfahren wegen Überladung gegen den Fahrer eingeleitet, welcher in diesem Zusammenhang eine Sicherheitsleistung in Höhe eines vierstelligen Betrags vor Ort entrichten musste.

Versuchter Trickdiebstahl

Alsfeld. Ein Unbekannter gab sich am Dienstagnachmittag (27.09.), gegen 14.20 Uhr, gegenüber einer Anwohnerin in der Soldanstraße als Angehöriger des Wasserwirtschaftsamtes aus und erklärte, dass er wegen eines Wasserrohrbruchs in den Keller der Frau müsse. Die Dame glaubte den Angaben des Mannes, nachdem dieser ihr einen angeblichen Dienstausweis in grüner Farbe und mit Lichtbild vorgezeigt hatte und ermöglichte ihm den Zugang zu ihrer Wohnung. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gab der Unbekannte dabei vor, die Haustüre der Alsfelderin hinter sich zu schließen, lehnte diese jedoch vermutlich nur an und ermöglichte hierdurch weiteren Tätern den unerlaubten Zugang zu dem Wohnraum. Während sich der vermeintliche Amtsmitarbeiter rund 20 Minuten mit der Frau im Keller aufhielt, durchsuchten die Unbekannten den Wohnraum und flüchteten anschließend ohne Diebesgut. Als die Tochter der Anwohnerin vorbeikam, flüchtete auch der Betrüger aus dem Keller. Er kann als zwischen 30 bis 50 Jahre alt, mit kräftiger Statur, kurzen, dunklen Haaren, braunen Augen und südeuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er einen gestrickten, grauen Pullover, eine blaue Sweatjacke, eine hellblaue Jeans sowie schwarze, klobige Schuhe. Außerdem führte der Mann ein rotes Handy mit sich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäft

Schwalmtal. Die Kasse eines Geschäftes in der Straße „Im Schwalmgrund“ im Ortsteil Hopfgarten hebelten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (24.09.) auf. Anschließend entwendeten die Langfinger einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag, bevor sie flüchteten. Zudem entstand Sachschaden von etwa 30 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Briefkasten aufgebrochen

Alsfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (29.09.) einen Briefkasten an einer Hauswand in der Straße „Mainzer Tor“ auf. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von circa 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra (ots)

Am 28.09.22, gg. 07.24 Uhr, befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Werra-Suhl-Tal mit einem Audi-Kombi die L 3251 aus Richtung Ronshausen kommend in Richtung Bebra-Weiterode. Eine weitere 60-jährige Golf-Kombi-Fahrerin aus Bebra fuhr die L3251 in entgegengesetzte Richtung. Die 19-Jährige überholte schließlich einen vor ihr fahrenden Lkw. Zu diesem Zeitpunkt kam ihr die Golf-Fahrerin entgegen. Diese musste abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Die Audi-Fahrerin lenkte ihr Fahrzeug nach links bis neben der Fahrbahn und fuhr hierbei zwei Bäume um. Gesamtschaden ca. 15.250 Euro. Die beiden Verkehrsteilnehmerinnen sowie ein Mitfahrer (20 J.) im Pkw aus Werra-Suhl-Tal wurden leicht verletzt.