Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Blitzermeldung: Fahren Sie bitte vorsichtig und passen Sie Ihre Geschwindigkeit der Witterung entsprechend an!

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 40. Kalenderwoche 2022

(aa/mw) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Geschwindigkeitsgefahrenstrecken und Unfallschwerpunkten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

03.10.2022:

B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); 05.10.2022:

L 3333, Höchst in Richtung Gelnhausen, im Bereich der Auffahrten zur BAB 66 (Unfallschwerpunkt); 06.10.2022:

L 3333, Höchst in Richtung Gelnhausen, im Bereich der Auffahrten zur BAB 66 (Unfallschwerpunkt); 07.10.2022:

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke); 08.10. und 09.10.2022:

B 43 a, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Hanau-Hafen (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke).

Unfallflucht auf Parkplatz – „Jungs“ bitte melden! – Offenbach

(aa) Nach einer Unfallflucht, die sich bereits am Freitag, 16.09.2022, gegen 12.45 Uhr, in der Buchhügelallee 41 ereignet hat, hat die Polizei zwar den mutmaßlichen Verursacher ermittelt, sucht allerdings noch zwei bestimmte Zeugen. Auf dem Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes wurde ein abgestellter schwarzer BMW von einem ausparkenden Auto angestoßen, wobei der Verursacher anschließend davonfuhr. An dem BMW ist die Front zerkratzt und eingedellt; der Schaden wird auf 750 Euro geschätzt. Als die Besitzerin zu ihrem geparkten 3er zurückkam, wurde sie von zwei „Jungs“ angesprochen, die sie auf die Unfallflucht hingewiesen haben. Die nannten als Fluchtfahrzeug einen silbernen VW Golf und teilten ihr das Kennzeichen mit. Leider hat die Offenbacherin sich nicht die Personalien dieser beiden wichtigen Zeugen notiert. Diese und weitere werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

Unfallflucht: Zusammenstoß zweier Radler – Frau schwer verletzt – Offenbach

(aa) Eine Fahrradfahrerin stieß am Donnerstagmorgen, gegen 5.50 Uhr, auf dem Radweg im Lämmerspieler Weg mit einem etwa 30 Jahre alten Mountainbike-Fahrer zusammen. Dabei stürzte die 45-Jährige zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Die Mühlheimerin kam in ein Krankenhaus. Der etwa 1,70 Meter große Verursacher, der den Fahrradweg verbotsweise (falsche Richtung) befuhr, flüchtete von der Unfallstelle, ohne der Frau zu helfen. Er hatte einen dunklen Bart und trug einen Fahrradhelm. Die Unfallfluchtermittler, die im Jahr 2021 mehr als jede zweite Flucht mit Personenschaden (über 60 Prozent) aufgeklärt hatten, wollen auch im aktuellen Fall den noch unbekannten Beteiligten ermitteln. Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Innerhalb 30 Minuten Auto auf Parkplatz beschädigt – Heusenstamm

(jm) Innerhalb 30 Minuten hat ein Unbekannter am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Werner-von-Siemens-Straße einen Daimler beschädigt und ist davongefahren. Zwischen 11 und 11.30 Uhr stellte die Eigentümerin ihren grauen Wagen auf dem Parkplatz ab. Ein Unbekannter beschädigte offenbar beim Ein- oder Ausparken den Daimler auf der Beifahrerseite und machte sich davon. Der Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegen.

Main-Kinzig-Kreis

Diebe brachen Baucontainer auf und stahlen Werkzeug – Linsengericht/Lützelhausen

(jm) Diebe erbeuteten in der Nacht zum Donnerstag von einer Baustelle in der Straße „Am Weinberg“ Werkzeug im Wert von mehreren zehntausend Euro. Zwischen 18.40 und 6.30 Uhr drangen die Täter auf das Gelände ein, indem sie einen Bauzaun auf der rückwärtigen Seite entfernten. Anschließend schlugen die Eindringlinge eine Fensterscheibe ein und gelangten ins Innere des Gebäudes. Dort nahmen sie Kupferkabel und Werkzeug mit. Die Diebe benutzten für den Abtransport offenbar ein Fahrzeug. Die Polizei in Gelnhausen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.