Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Fahrradcodieraktion in Kronberg Oberhöchstadt

Kronberg im Taunus (ots)

Samstag, 08.10.22 10:00 Uhr – 16:00 Uhr – Feuerwehr Oberhöchstadt, Am Kirchberg 1, 61476 Kronberg

(pa)Das Polizeipräsidium Westhessen führt mit der Stadt Kronberg erneut eine gemeinsame Fahrradcodieraktion durch. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ihre Räder kostenlos codieren zu lassen.

Die Aktion findet am Samstag, 08.10.2022 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Oberhöchstadt statt. Anmeldungen nimmt der „Schutzmann vor Ort“, Herr Polizeihauptkommissar Falk Bonfils am Donnerstag und Freitag, den 06./07.10.2022 jeweils von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr unter der Rufnummer 06174/9266-16 entgegen. Eine vorherige Anmeldung wird dringend empfohlen, da die Plätze begrenzt sind.

Bei der Codierung wird eine individuelle Kennung in den Rahmen des Rades graviert, welche verschlüsselte Informationen darüber enthält, wessen Eigentum das Fahrrad ist. Ein über der Gravur angebrachter Aufkleber lässt direkt erkennen, dass das Velo codiert ist. Neben dem Effekt, potenzielle Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung der Polizei die Möglichkeit, entwendete Fahrräder den Bestohlenen zuordnen zu können. Benötigt werden für die Codierung außer dem Fahrrad lediglich ein Personalausweis, ein Eigentumsnachweis (zum Beispiel die Rechnung) und – soweit vorhanden – die Fahrradrahmennummer. Bei Pedelecs oder E-Bikes bitte den Batterieschlüssel nicht vergessen. Carbon-Räder und Big Foot Light Räder sind für die Codierung leider nicht geeignet.

Katalysatoren entwendet,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gluckensteinweg / Falkensteiner Straße, Nacht zum 29.09.2022

(pa)In der Nacht auf Donnerstag waren in Bad Homburg Diebe unterwegs, die es auf die Katalysatoren von geparkten Autos abgesehen hatten. Zum Ziel der Täter wurden insgesamt vier Pkw, von denen zwei im Gluckensteinweg und die anderen beiden in der Falkensteiner Straße abgestellt gewesen waren. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Bad Homburger Kriminalpolizei unter (06172) 120 – 0 zu melden.

Senior von Taschendieben bestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 29.09.2022, gg. 12.25 Uhr

(pa)In der Bad Homburger Louisenstraße hat ein Duo von Taschendieben am Donnerstag einen älteren Herrn um seine Geldbörse gebracht. Der Senior befand sich gegen 12.25 Uhr in einer Drogerie, als er von einer unbekannten Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Hierdurch abgelenkt bemerkte der Bad Homburger nicht, dass ein Komplize der Frau in seine Jackentasche griff und das darin befindliche Portemonnaie entwendete. Der männliche Täter soll etwa 35 Jahre alt, und von kräftiger Statur gewesen sein. Er habe eine graue Jogginghose, ein schwarzes Oberteil, eine dunkelblaue Daunenweste und ein schwarzes Basecap mit der Aufschrift „Replay“ sowie eine schwarze OP-Maske getragen. Die Frau wurde als 20 bis 25 Jahre alt und schlank beschrieben. Getragen haben soll sie graue Leggins und eine schwarze Daunenjacke mit Fellkapuze. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter (06172) 120 – 0 entgegen.

Nach Ausweichmanöver von Fahrbahn abgekommen, B 456, zwischen Bad Homburg und Usingen (Gemarkung Wehrheim), 29.09.2022, gg. 20.25 Uhr

(pa)Am Donnerstagabend musste ein Autofahrer nach einem Alleinunfall auf der B 456 bei Wehrheim in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Limburg-Weilburg befuhr die Bundesstraße gegen 20.25 Uhr in Fahrtrichtung Usingen, als nach Angaben des Mannes ein Fuchs die Fahrbahn kreuzte. Der Autofahrer habe dem Tier ausweichen wollen, wobei er die Kontrolle über den Opel verloren habe. Der Pkw kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildzaun und überschlug sich, bevor er in der Böschung zum Stillstand kam. Der Fahrzeugführer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Opel musste mit Totalschaden von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Mit Streifenwagen kollidiert,

L 3003, zwischen Oberstedten und Bad Homburg, 29.09.2022, gg. 15.25 Uhr

(pa)Am Donnerstagnachmittag kam es auf der L 3003 zwischen Oberstedten und Bad Homburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Streifenwagen. Gegen 15.25 Uhr befuhr eine Polizeistreife die Landesstraße mit Blaulicht und Martinshorn von Oberstedten kommend in Fahrtrichtung Bad Homburg. In Höhe der Auffahrt zur B 456 (Fahrtrichtung Bad Homburg) überholte der Streifenwagen einen vorausfahrenden Dodge. Dessen 61-jähriger Fahrer bog in diesem Moment nach links auf einen Parkplatz ab, sodass der Chrysler mit der Front gegen die Beifahrerseite des Polizeifahrzeugs fuhr. Bei der Kollision wurde die Beifahrerin des 61-Jährigen leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst vor Ort erstversorgt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Donnerstag: Gemarkung Weilrod, L3025, Höhe Erbismühle

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.