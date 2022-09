Betrügerische WhatsApp-Nachrichten,

Limburg, 25.09.2022 bis 29.09.2022

(ste)Im Verlauf dieser Woche erhielten zwei Männer aus Limburg betrügerische WhatsApp-Nachrichten. Einer der beiden überwies eine Summe von fast 3.000 Euro, nachdem am Donnerstag eine Nachricht von einer fremden Telefonnummer bei ihm einging. In der Mitteilung hat sich ein unbekannter Betrüger als Sohn des Mannes ausgegeben. Der vermeintliche Sohn bat das Opfer um die Überweisung von Geld auf ein fremdes Konto. Der Mann überwies den Geldbetrag auf das Konto. Der zweite Herr erhielt dieselbe WhatsApp bereits am Sonntag. Der unbekannte Täter, der sich wieder als Sohn ausgab, bat um eine Geldsumme, damit er eine angeblich offene Rechnung bezahlen könne. Der Limburger durchschaute allerdings den Betrug und ging nicht darauf ein.

Versuchter Diebstahl aus Pkw,

Weilburg, Gartenstraße, Mittwoch, 28.09.2022, 19:15 Uhr bis 23:00 Uhr

(ste)Unbekannte Täter versuchten am Mittwoch, zwischen 19:15 Uhr und 23:00 Uhr, in Weilburg in einen geparkten Pkw einzubrechen. Der in der Gartenstraße abgestellte VW Beetle Cabriolet, hielt den Versuchen der Diebe, die Fahrertür zu öffnen, jedoch stand. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Hadamar, Bundesstraße 54

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.