Wiesbaden: Die Polizei-News

Mutmaßliche Drogendealer festgenommen, Wiesbaden-Westend,

Helenenstraße, 22.09.2022,

(pl)Am vergangenen Donnerstagnachmittag konnten in der Helenenstraße drei Männer

festgenommen werden, die unter Verdacht stehen, im dortigen Bereich mit Drogen

gehandelt zu haben. Zivilbeamte konnten zunächst ein verdächtiges Verhalten der

später Festgenommenen beobachten, das auf ein Handeltreiben mit

Betäubungsmitteln hindeutete. Nachdem bei durchgeführten Kontrollen

entsprechende Drogen aufgefunden wurden, erfolgte die Festnahme der des

Drogenhandels verdächtigen Personen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um

drei Männer im Alter von 22, 23 und 28 Jahren. Gegen die Männer sowie die

mutmaßlichen Käufer, bei denen Betäubungsmittel aufgefunden werden konnten,

wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der festgenommene

23-Jährige wurde nach Abstimmung mit der Wiesbadener Staatsanwaltschaft dem

Haftrichter vorgeführt, welcher einen Haftbefehl erließ. Nachdem bereits im Juli

mutmaßliche Drogendealer festgenommen und anschließend in Untersuchungshaft

genommen werden konnten, zeugt der erneute Ermittlungserfolg der Wiesbadener

Polizei von deren konsequentem Vorgehen gegen die Betäubungsmittelkriminalität.

Schüsse aus Schreckschusspistole verursachen Polizeieinsatz, Wiesbaden,

Kastellstraße, 29.09.2022, 23.00 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend sorgten Schüsse aus einer Schreckschusspistole in der

Innenstadt für einen größeren Polizeieinsatz. Der Polizei wurde gegen 23.00 Uhr

gemeldet, dass im Bereich einer Bushaltestelle in der Kastellstraße eine

männliche Person im Rahmen einer Auseinandersetzung eine Schusswaffe gezogen und

mit dieser mehrere Schüsse in Richtung seines Kontrahenten abgegeben haben soll.

Aufgrund des Sachverhaltes wurden unmittelbar zahlreiche Polizeistreifen vor Ort

entsandt, wo jedoch keiner der an der Auseinandersetzung beteiligten Personen

mehr angetroffen werden konnte. Zeugenangaben zufolge soll sich der bewaffnete

Täter nach der Schussabgabe gemeinsam mit einer weiblichen Person in Richtung

Adlerstraße entfernt haben. Der äußerlich unverletzt wirkende Geschädigte sei

gemeinsam mit einem weiteren Mann über die Röderstraße in Richtung Taunusstraße

davongelaufen. Trotz der sofortigen großangelegten Fahndung konnten die

Beteiligten nicht mehr angetroffen werden. Am Tatort wurden mehrere

Patronenhülsen einer Schreckschusspistole aufgefunden und sichergestellt. Der

Täter wurde als ca. 40 Jahre alt, mit einem dicken Bauch und einer Glatze

beschrieben. Er soll ein „südländisches Erscheinungsbild“ gehabt und schwarze

Kleidung sowie eine Bauchtasche getragen haben. Der Geschädigte sei ebenfalls

etwa 40 Jahre alt gewesen und habe blonde Haare gehabt. Getragen habe er einen

blauen Pullover und eine blaue Jeans. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie

hinweisgebende Personen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Reizstoff im Schulflur versprüht,

Wiesbaden, Lorcher Straße, 29.09.2022, 09.45 Uhr,

(pl)Am Donnerstagvormittag wurde in einer Schule in der Lorcher Straße im Flur

ein Reizstoff versprüht. Hierdurch erlitten einige Personen – Schulpersonal

sowie Kinder – leichtere Atemwegsreizungen, welche jedoch keine ärztliche

Behandlung erforderten. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen zu dem

Vorfall aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Angegriffen und Baseballmütze geraubt, Wiesbaden, Friedrichstraße,

29.09.2022, 18.15 Uhr,

(pl)An einer Bushaltestelle in der Friedrichstraße wurden am Donnerstagabend

zwei 16-jährige Jungen angegriffen und bekamen eine Baseballmütze geraubt. Die

beiden Jungen hielten sich gegen 18.15 Uhr im Bereich der Bushaltestelle auf,

als ein unbekannter Täter einem der beiden Geschädigten das Bein gestellt und

ihm anschließend die Baseballmütze vom Kopf gezogen habe. Auf die Aufforderung,

die Kappe wieder zurückzugeben, sei der zweite Geschädigte von zwei weiteren

Tätern körperlich angegangen und bespuckt worden. Anschließend hätten die

jugendlichen Angreifer sich mit der Mütze davongemacht. Das Haus des

Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Frau im Linienbus unsittlich berührt, Wiesbaden, Platz der Deutschen Einheit,

28.09.2022, 16.25 Uhr bis 16.40 Uhr,

(pl)Eine 55-jährige Frau wurde am Mittwochnachmittag in einem Linienbus von

einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Die Frau war gegen 16.25 Uhr im Bus

der Linie 33 unterwegs, als der Unbekannte sich neben sie gesetzt und sie

während der Fahrt unsittlich am Oberschenkel berührt habe. Als die Geschädigte

dann gegen 16.40 Uhr an der Haltestelle Kasteler Straße aus dem Bus ausstieg,

habe der Mann den Bus ebenfalls verlassen und sei an der Bushaltestelle

stehengeblieben. Der Täter soll etwa 40-45 Jahre alt gewesen sein und kurze

dunkle Haare gehabt haben. Er habe eine graue Arbeitshose getragen und eventuell

einen Rucksack mit sich geführt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Betrüger melden sich via Telefon und WhatsApp, Wiesbaden, 27.09.2022 bis

29.09.2022

(pl)In Wiesbaden kommt es weiterhin zu betrügerischen Anrufen und

„WhatsApp“-Nachrichten. Die Maschen der Betrüger sind oftmals unterschiedlich,

das Ziel jedoch immer dasselbe. Die Täter versuchen Mitbürgerinnen und Mitbürger

hinters Licht zu führen und daraus Kapital zu schlagen. Zwischen Mittwoch und

Donnerstag waren Betrüger leider zweimal mit einer betrügerischen

Kontaktaufnahme mittels WhatsApp erfolgreich. Unbekannte gaben sich in den

Kurznachrichten an die beiden Geschädigten als deren Tochter aus. Nach der

üblichen Einleitung wurden die angeschriebenen Frauen gefragt, ob sie dringende

Überweisungen für das vermeintliche Kind übernehmen können. Im Glauben daran,

mit der eigenen Tochter zu kommunizieren, tätigten die Geschädigten die

Überweisungen und mussten später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen

waren. Am Dienstagmittag klingelte unangekündigt das Telefon eines Mannes aus

Wiesbaden und ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter berichtete von einem Problem

mit dem Computer des Angerufenen. Tatsächlich wollte der Anrufer aber nicht

helfen, sondern lediglich an das Geld des Opfers gelangen. Dies glückte dem

Täter leider. Nachdem dem Betrüger Zugriff zum Laptop und persönlichen Daten

gewährt worden war, kam es zu Geldabhebungen.

Einbruch in Schule,

Wiesbaden-Biebrich, Rudolf-Dyckerhoff-Straße, 28.09.2022, 17.00 Uhr bis

29.09.2022, 08.00 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurde ein Schulgebäude in

der Rudolf-Dyckerhoff-Straße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften

sich Zutritt zum Gebäude und machten sich an mehreren Türen zu schaffen. Das

genaue Stehlgut ist derzeit noch nicht bekannt. Durch die brachiale

Vorgehensweise verursachten die Einbrecher einen Sachschaden von rund 3.000

Euro. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2340 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden

ausschließlich unangekündigte Messungen statt.