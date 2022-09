Es gibt viele Artikel über unkonventionelle Wege schnell an geld kommen, die die Menschen in unserer schlechten Wirtschaftslage nutzen. Die Ideen reichten vom Rösten des eigenen Kaffees bis zum Verzicht auf Toilettenpapier.

Monika Weber weist darauf hin, dass einige der Ideen nicht für jeden geeignet sind. Es ist eine gute Übung, um kreativ über Möglichkeiten zum Geldsparen nachzudenken. Selbst wenn Sie nicht in Schwierigkeiten sind, kann dies eine gute Möglichkeit sein, zusätzliches Geld zum Sparen oder Investieren.

10. Arbeit unter der Tribüne

Einige Leute gehen regelmäßig nach Highschool-Fußballspielen oder anderen Veranstaltungen unter die Tribüne, um zu finden, was die Leute verloren haben (und was nicht persönlich identifizierbar ist, um es zurückzugeben), und stecken es ein. Dabei werden oft Schmuck, Kameras, Geld und mehr gefunden.

9. Auf der Jagd nach Diamanten… auf Parkplätzen

An heißen Sommertagen fahren die Leute in ihren klimatisierten Autos mit voll aufgedrehter Klimaanlage herum. Wenn sie ihr Auto abstellen und aussteigen und dann in die heißen Temperaturen treten, die durch den Asphalt auf dem Parkplatz noch verstärkt werden, kann sich das Metall in ihrem Schmuck ein wenig ausdehnen und manchmal können die Diamanten aus ihren Fassungen springen. Stimmt das? Ich weiß es nicht, aber selbst wenn man keine Diamanten findet, findet man auf einem Parkplatz oft eine Menge Geld und andere Gegenstände.

8. Schmutzige Arbeit

Oft lässt sich gutes Geld damit verdienen, Dinge zu tun, die andere Leute nicht tun wollen. Ich habe mehrere Berichte über Leute gelesen, die ein Geschäft für Hundekotbeseitigung eröffnen, bei dem sie gegen eine monatliche Gebühr regelmäßig den gesamten Hundekot in Ihrem Garten aufsammeln und entsorgen. Keine Lust dazu? Versuchen Sie es stattdessen als Tiersitter bei Rover.

7. Verkaufe deine Körperflüssigkeiten oder sei ein Versuchskaninchen

Mit dem Verkauf deines Blutes oder Plasmas kannst du regelmäßig Geld verdienen. Wenn du wirklich verrückt bist, kannst du auch für die Teilnahme an klinischen Studien für neue Medikamente bezahlt werden! Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, worauf Sie sich einlassen!

6. Verkaufen Sie Ihr Haar

Manche Leute verkaufen ihre Haare, um ein bisschen Geld dazuzuverdienen. Die Haare werden normalerweise für Perücken, Haarverlängerungen oder für Kunstwerke verwendet.

5. Auf der Jagd nach Metallschrott

Manche Leute suchen nach Altmetall und verkaufen es, um sich etwas dazuzuverdienen. Sie gehen oft vor der Müllabfuhr durch die Gassen und suchen nach Gegenständen, die als Schrott oder zum Recycling weiterverkauft werden können. Manche Leute gehen auch zu Musikfestivals, Kunstmessen und anderen großen Veranstaltungen und sammeln und recyceln Dosen und andere Metallgegenstände.

4. Spezialist für die Beseitigung von überfahrenen oder toten Tieren

Arbeiten Sie als Spezialist für die Beseitigung von überfahrenen Tieren. Schließen Sie einen Vertrag mit der örtlichen Stadt oder Gemeinde ab, um tote Tiere in der Gegend zu entfernen. Du kannst diese Arbeit auch für Privatleute erledigen, indem du Anzeigen in deiner Gegend oder auf Craigslist aufgibst, um tote Tiere von den Grundstücken oder Häusern anderer zu entfernen.

3. Werde Straßenmusiker und unterhalte für Trinkgeld

Es gibt viele Menschen, die auf lokalen Festivals, in Cafés oder an belebten öffentlichen Plätzen mit ihren Instrumenten auftreten, um sich ein Trinkgeld zu verdienen. Andere treten als Jongleure, Zauberer und Trickser auf. An einem guten Tag kann man so ein paar Hundert Trinkgelder verdienen.

2. Techniker für Tatortreinigung

Wenn Sie Blut, Blutvergießen, üblen Gerüchen und Krankheiten nicht abgeneigt sind, können Sie mit der Reinigung von Tatorten gutes Geld verdienen. Natürlich müssen Sie Zeuge des Schlimmsten werden, was die Menschheit zu bieten hat.

1. Werden Sie Mitglied einer virtuellen Jury

Sie können sich für eine virtuelle Jury anmelden, in der Anwälte verschiedene Verteidigungsmöglichkeiten für einen Fall ausprobieren können, um zu sehen, wie der Fall ausgehen wird.

Bonus

Einem Pokerspieler kann man immer in die Quere kommen. Die Preisgelder von Pokerturnieren erreichen mehrere Millionen Euro. Sie können mit Online Casinospielen als Übung beginnen. Die moderne Technologie ermöglicht es Ihnen, sich schnell bei Online Casinos zu registrieren (oder auch nicht) und problemlos Einzahlungen oder Abhebungen vorzunehmen. Wir empfehlen Ihnen, Sofort casino auf dieser Website Casinospot.de zu erkunden, um mehr über die Welt der Online-Glücksspiele zu erfahren.

Fazit

Diese Methoden mögen altmodisch und veraltet erscheinen, aber wenn Sie schnell Geld brauchen und keine Zeit haben, sich neue Fähigkeiten anzueignen, sind sie perfekt.