Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht –30.09.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Lambrecht: Ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss

Lambrecht/ Pfalz (ots) – Ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss befuhr ein 40-Jähriger aus Bayern mit seinem PKW die Hauptstraße in 67466 Lambrecht, als er durch eine Streifenbesatzung einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Zu diesem Umstand kam hinzu, dass den bei dem PKW-Führer Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schleißen ließen. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss. Dieser Test reagierte auf die Stoffgruppen Kokain, Amfetamin, Metamfetamin und THC positiv. Der 40-Jährige musste sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zur Blutprobe in die hiesige Dienststelle begleiten. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten zuvor übergeben. Den Fahrzeugführer erwarten nun mehrere Straf-, sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Lindenberg: Steuerersparnis führt zur Strafanzeige

Lindenberg/ Pfalz (ots) – Am 29.09.2022 um 20:00 Uhr wurde 32-Jährige aus der VG Lambrecht mit ihrem PKW mit ausländischer Zulassung in der Hauptstraße in 67473 Lindenberg durch eine Streife einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die Dame seit über 10 Jahren ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland gemeldet ist, weshalb sie ihren PKW hätte ummelden müssen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass die PKW-Führerin ihr Fahrzeug im Ausland anmeldete, um weniger Kraftfahrzeugsteuer zu bezahlen. Aufgrund dieser Tatsache muss diese sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Haßloch: Einbrüche in Gartenhäuser

Haßloch (ots) – Es war gegen 1:30 Uhr in der Nacht auf Donnerstag (29. Sep.) als ein Mann, der auf seinem Gartengrundstück in der Gemarkung „Sandbuckel“ südlich der Neustadter Straße (L532) übernachtete und von einem Geräusch geweckt wurde. Es waren Einbrecher, die auf den Grundstücken unterwegs waren und das Weite suchten, nachdem sie von dem Mann angesprochen wurden. Sie hatten bereits Diebesgut Kraftstoffkanister und Elektrowerkzeuge zum Abtransport bereitgelegt. Am Morgen danach stellte die Polizei zahlreiche aufgebrochene Gartenhäuser fest und bittet die Besitzer sich zu melden unter Telefon: 06324 933-0 oder E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de-

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):