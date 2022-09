Weißes Motorrad entwendet (siehe Foto)

Darmstadt (ots) – Zwischen Donnerstagabend 22.9. und Sonntagabend 25.9.2022 entwendeten Kriminelle auf bislang unbekannte Weise ein weißes Motorrad der Marke Yamaha am Ludwigsplatz. Zur Tatzeit war das Kennzeichen “DI-GT 25” an dem Zweirad angebracht. Das Motorrad soll nach derzeitigen Erkenntnissen einen Wert von mehreren hundert Euro haben.

Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des Kraftrades werden vom Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-13420 entgegengenommen.

Mehrere Kellerverschläge aufgebrochen

Darmstadt (ots) – Zwischen Montagabend 26.9. und Mittwochabend 28.9.2022 gelangten bislang Unbekannte vermutlich durch eine geöffnete Eingangstüre in ein Mehrfamilienhaus in der Eckhardtstraße, brachen dort mehrere Kellerräume auf und durchsuchten diese. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie unter anderem mehrere Werkzeuge. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Der entstandene Schaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des Diebesguts werden vom Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Die Polizei gibt Tipps zur richtigen Sicherung von Kellerräumen:

Achten Sie darauf, dass die Haustüre geschlossen ist.

Halten Sie Kellertüren sowie die Türen zum Keller stets verschlossen.

Bewahren Sie im Keller möglichst keine Wertsachen auf.

Sichern Sie ihre Räder auch im Keller mit entsprechenden Schlössern ab.

Versehen Sie den Kellerverschlag von innen mit einem Sichtschutz.

Sichern Sie die Tür Ihres Kellerverschlags vor Aushebeln, zum Beispiel durch eine oben verschraubte Latte.

Sichern Sie Kellerfenster durch zusätzliche Gitter oder Lichtschächte durch entsprechende Verankerung des Lichtschachtrostes.

Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude (besonders in größeren Mehrfamilienhäusern) und auf dem Grundstück. Sprechen Sie diese Personen an, indem Sie ihnen Hilfe anbieten.

Informieren Sie die Polizei (Notruf 110), wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.

Darmstadt-Dieburg

Ungebetene Gäste in Kleingartenanlage

Reinheim (ots) – Zwischen Montagabend 26.9. und Mittwochmittag 28.9.2022 verschafften sich Eindringlinge Zutritt zu mehreren Parzellen einer Kleingartenanlage in der Ludwigstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigten die Unbekannten dabei Schlösser und Türen, wodurch sie in die dortigen Gartenhütten gelangten.

Die Schadenshöhe beläuft sich nach momentanen Erkenntnissen auf etwa hundert Euro. Bislang ist kein Diebesgut bekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Das zuständige Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt nimmt Hinweise zu dem Sachverhalt unter der 06154/6330-0 entgegen.

Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs

Ober-Ramstadt/L3104 (ots) – Am Mittwoch 28.09.2022 gegen 19:40 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs zwischen Roßdorf und Ober-Ramstadt. Der geschädigte Verkehrsteilnehmer befuhr die L3104 mit seinem Pkw der Marke Kia in Richtung Roßdorf. Im dortigen Kurvenbereich kam ihm ein Fahrzeug entgegen, welches mittig auf der Fahrstreifenbegrenzung fuhr und dabei zum Teil auf die Gegenfahrbahn hineinragte.

Der Kia-Fahrer konnte noch nach rechts ausweichen, jedoch kollidierten trotz des Fahrmanövers die beiden Außenspiegel miteinander, wodurch Sachschaden am Kia in einer Höhe von ca. 200 € entstand.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter 06154/6330-0 zu melden.

Groß-Gerau

Zeugen nach Verfolgungsfahrt gesucht

Kelsterbach/Rüsselsheim (ots) – Nach einer Verfolgungsfahrt am späten Mittwochabend 28.09.2022 sucht die Polizei nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 21.45 Uhr wollte eine Streife der Polizeistation Kelsterbach das Fahrzeug eines 25-Jährigen im Staudenring kontrollieren, da er nicht angeschnallt war. Der Rüsselsheimer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltezeichen, Blaulicht oder Martinshorn der Zivilstreife. Stattdessen gab er Gas und ergriff die Flucht.

Über die Bundesstraße 43 ging es bis nach Rüsselsheim, wo er zweimal über eine rote Ampel fuhr und die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritt. Teilweise hatte er 130 km/h statt der erlaubten 30 km/h auf dem Tacho. Er stellte schließlich seinen Wagen auf einem Parkplatz im Bereich der Paul-Hessemer-Straße ab und flüchtete zu Fuß in ein angrenzendes Waldstück. Hier konnten ihn Polizeikräfte schließlich einholen und festnehmen.

Der 25-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und auf die Wache gebracht. Eine Überprüfung ergab, dass der Festgenommene nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Wegen des Fahren ohne Fahrerlaubnis, der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens muss er sich jetzt in einem Verfahren strafrechtlich verantworten.

Bei seiner rücksichtslosen Flucht vor der Streife dürfte er andere konkret gefährdet haben. Zeugen oder betroffene Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06107/7198-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Bischofsheim (ots) – Am Donnerstag 22.09.2022 gegen 01:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer ein rotes leicht vierrädriges Fahrzeug und schob dieses auf einen dahinterstehenden grauen VW Polo. Beide Fahrzeuge wurden in der Schillerstraße am Fahrbahnrand abgestellt.

Etwa 6.000 Euro wird den Fahrzeughaltern die Reparatur kosten. Bei beiden Fahrzeugen wurde die vordere Stoßstange beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144 9666-0 entgegen.

Roter Mercedes Actros gestohlen

Bischofsheim (ots) – Ein auf einem Firmengelände “Neben dem Mühlweg” abgestellter roter Lastwagen der Marke Mercedes Actros dem amtlichen Kennzeichen GG-AU 5353, geriet in der Nacht zum Donnerstag 29.09.2022 in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten den Brummi auf bislang nicht bekannte Weise. Der rote Actros hat einen Wert von rund 40.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Lasters geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Kreis Bergstraße

Firmencontainer im Visier von Kriminellen

Bensheim (ots) – Zwei auf einem Grundstück im Berliner Ring befindliche Büro- und Lagercontainer gerieten in der Nacht zum Donnerstag 29.09.2022 in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in die beiden Container und ließen dort anschließend unter anderem eine Ladebox, Dokumente und mehrere hundert Euro Bargeld mitgehen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Odenwaldkreis

Bushaltestelle beschädigt

Erbach (ots) – Eine Bushaltestelle in der Ortsdurchfahrt an der Bundesstraße 45, geriet am Mittwochabend 28.09.2022 gegen 22.40 Uhr, in das Visier von Vandalen. Zur Tatzeit an der Stelle vorbeifahrende Autofahrer vernahmen einen lauten Knall und verständigten daraufhin die Polizei. Wie sich anschließend herausstellte, wurde ein Glaselement der Haltestelle mittels unbekanntem Gegenstand beschädigt.

Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um weitere Zeugenhinweise an die Polizei in Erbach unter der Rufnummer 06062/9530.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen