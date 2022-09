Güterzug trifft Sattelzug (siehe Foto)

Wörth (ots) – Am Donnerstag 29.09.2022 um 05.20 Uhr missachtete der 36-jährige Fahrer eines Sattelzugs in der Hafenstraße das Rotlicht eines unbeschrankten Bahnübergangs und wollte von einem Firmengelände nach rechts in die Hafenstraße einfahren.

Hierbei übersah er einen herannahenden Güterzug, dessen 36-jähriger Lokführer nicht mehr anhalten konnte und mit der Lok gegen den Sattelauflieger des Sattelzuges stieß. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Schülwegunfall-Schülerin leicht verletzt

Rheinzabern (ots) – Am Mittwoch 28.09.2022 um 07.25 Uhr, befuhr eine 16-jährige Schülerin mit ihrem Fahrrad den parallel zur Jockgrimer Straße verlaufenden Radweg in Fahrtrichtung IGS Rheinzabern. An der Einmündung zur Straße Im Steingebiss überquerte sie die Straße und wurde hierbei am Hinterrad von einem blauen Kleinwagen gestreift, der aus dem Wohngebiet kam und in die Jockgrimer Straße einfahren wollte.

Durch den Anstoß stürzte die Schülerin und verletzte sich leicht. Ihr Fahrrad wurde leicht beschädigt. Die Fahrerin des Kleinwagens stieg aus und kümmerte sich zunächst um das Wohlbefinden der Schülerin, fuhr dann allerdings weiter ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Die Frau wird als etwa 40-50 Jahre alt mit rötlichem, schulterlangem Haar und einer Körpergröße von etwa 175 cm beschrieben.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Werkzeugcontainer

Hördt/Bellheim (ots) – Im Zeitraum vom 27.09.-28.09.2022 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu 2 Werkzeugcontainern auf einem Materiallager zwischen Bellheim und Hördt und entwendeten dort diverse Werkzeuge.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim entweder telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Geparktes Auto gerammt und geflüchtet

Neuburg/Rhein (ots) – Am 28.09.2022 um 23.50 Uhr, wurde eine Anwohnerin der Bahnhofstraße durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Bei einem Blick auf die Straße konnte sie feststellen, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen die linke Heckseite ihres Van gefahren war. Personen oder Fahrzeuge, die an dem Zusammenstoß beteiligt gewesen sein könnten, waren nicht festzustellen.

Das unfallverursachende Fahrzeug müsste vorne rechts erheblich beschädigt sein und hat auf der Flucht Betriebsstoffe verloren, deren Spurverfolgung jedoch nicht zum Auffinden des Fahrzeugs führte.

Der bislang festgestellte Sachschaden dürfte sich auf etwa 8.000 Euro belaufen. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

BAB 65 Nothaltebuchten widerrechtlich benutzt

Kandel (ots) – Am Mitwoch 28.09.2022 zwischen 15-19.30 Uhr wurde die Nutzung der Nothaltebuchten auf der BAB 65 zwischen den Anschlussstellen Kandel-Süd und Rohrbach mehrfach überwacht.

Hierbei konnten fünf Kraftfahrer festgestellt werden, die die Nothaltebuchten mit ihren Lastkraftwagen zur Einhaltung ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten widerrechtlich benutzten. Sie wurden verwarnt und mussten ihre Pausen an einer geeigneten Örtlichkeit einlegen.