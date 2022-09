Körperverletzung und Sachbeschädigung an parkendem Auto

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Mittwoch 28.09.2022 um 14 Uhr, parkte eine Frau ihren BMW in der Mottstraße auf Höhe der Hausnummer 12. Beim Aussteigen aus ihrem Auto wurde sie von einem bislang unbekannten Täter verbal und körperlich angegangen.

Der Mann beschwerte sich lautstark über den Parkvorgang der Frau, durch den er sich dem Anschein nach gestört fühlte, und trat mehrfach gegen die Fahrertür ihres Autos. Die Geschädigte, welche gerade am Aussteigen war, wurde hierdurch leicht verletzt. Daraufhin entfernte sich der Täter vom Tatort.

Der gesuchte Mann ist zwischen 25-30 Jahren alt, etwa 1,70 Meter groß mit kurzen dunklen Haaren.

Konnten Sie etwas beobachten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Parkendes Auto beschädigt – Fahrer flüchtet

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Eine unbekannte Person beschädigte, vermutlich bei einem Parkvorgang, einen parkenden Opel Vivaro und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Unfall ereignete sich zwischen Dienstag 27.09.2022 um 16:30 Uhr und Mittwoch 28.09.2022 um 6:30 Uhr in der Windthorststraße auf Höhe der Hausnummer 14.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zum Verursacher geben? Sollten Sie etwas beobachtet haben, wenden Sie sich mit sachdienliche Hinweisen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Zusammenstoß mit einem E-Scooter

Ludwigshafen (ots) – Eine Fußgängerin wurde am Dienstag 27.09.2022 gegen 16:25 Uhr, in der Ludwigstraße von einem E-Scooter auf dem Gehweg erfasst. Durch den Zusammenstoß fielen sowohl die 33-Jährige als auch der ca. 20-jährige Fahrer des E-Rollers zu Boden. Die Beteiligten verzichteten vor Ort darauf die Personalien auszutauschen.

Die Frau klagte im Nachhinein über Schmerzen und meldete den Unfall bei der Polizei. Der E-Scooter-Fahrer oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrssicherheit – alle helfen mit! E-Scooter haben keinen Airbag. Eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr lebt von gegenseitiger Rücksichtnahme und dem Bewusstsein, dass jeder auf den anderen im Verkehr achtet.

Zwei Fälle von Taschendiebstahl in Supermärkten

Ludwigshafen (ots) – Gleich zwei Fälle von Taschendiebstahl ereigneten sich am Dienstag (27.09.2022) in Ludwigshafen. Gegen 13.30 Uhr wollte eine 64-jährige Frau in einem Discounter in der Ludwigstraße Lebensmittel kaufen. Ihre Handtasche hängte sie an ihren Einkaufswagen. Im Verlauf bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel aus der Handtasche entwendet wurde. In einem Kiosk in der Hauptstraße erledigte ein 77-Jähriger gegen 16.00 Uhr ebenfalls einen Einkauf.

Beim Wegfahren legte der Mann seinen Einkaufsbeutel mitsamt der Geldbörse in seinen Fahrradkorb. Vermutlich wurde der Beutel in der Zeit zwischen Aufsteigen und Wegfahren gestohlen. In beiden Fällen befand sich sowohl Bargeld als auch diverse Karten und Ausweise in den Geldbeuteln.

Wer hat etwas beobachtet und kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.