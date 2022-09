Gefährliche Körperverletzung zwischen Jugendlichen

Speyer (ots) – Am Donnerstag 29.09.2022 gegen 13:10 Uhr wurde im Umfeld einer Schule in der Josef-Schmitt-Straße in Speyer ein 16-jähriger Schüler von noch unbekannten Jugendlichen mit einem Messer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Polizei hat sofort die Ermittlungen und die Fahndung nach den Tätern aufgenommen. Diese Ermittlungen dauern derzeit noch an. Weitere Auskünfte sind vor Freitagvormittag nicht zu erwarten.

Gewerbsmäßiger Ladendieb in Untersuchungshaft

Speyer (ots) – Ein 32-Jähriger ohne festen Wohnsitz entwendete am Dienstag 27.09.2022 in 2 Fällen Gegenstände aus einem Kaufhaus in der Maximilianstraße. Zuerst betrat der Mann am Vormittag das Geschäft und verstaute 35 Parfumflaschen in einer mitgeführten Kühltasche und einem Rucksack. Anschließend verließ er das Kaufhaus, ohne zu bezahlen.

Eine Ladendetektivin verfolgte den Mann und informierte die Polizei. Bei seiner Flucht rutschte der Beschuldigte auf regennasser Straße aus. Die Detektivin und ein Zeuge hielten daraufhin ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, verließ der 32-Jährige gegen Mittag die Polizeidienststelle und ging er erneut zu dem Kaufhaus zurück. Dort verstaute er 2 Kleidungsstücke in seinem Rucksack und entfernte die Etiketten. Anschließend flüchtete er über einen Notausgang aus dem Gebäude. Auch dabei wurde er von derselben Ladendetektivin beobachtet. Verständigte Polizeikräfte nahmen den Mann in der Nähe des Kaufhauses vorläufig fest.

Da der Wert der entwendeten Waren ca. 3.000 Euro betrug und der 32-Jährige bundesweit bereits mehrfach wegen Einbruchs- und Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten war, wurde er am 28.09.2022 dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls Untersuchungshaftbefehl auf Grund Wiederholungsgefahr. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Täter bei Diebstahl aus PKW auf frischer Tat erwischt

Speyer (ots) – Am Mittwoch 28.09.2022 gegen 16:10 Uhr entwendet ein 22-jähriger Tatverdächtiger in der Bahnhofstraße eine Umhängetasche aus einem geparkten Fahrzeug. Das Auto war zu diesem Zeitpunkt nicht verschlossen, da der Geschädigte sich mit seinem Keyless-Go Schlüssel in der Nähe des Autos befand.

Er wurde durch eine Zeugin auf den Diebstahl aufmerksam gemacht und konnte so den 22-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. In der Umhängetasche befand sich zu dem Zeitpunkt ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag.

Kontrollen der Polizei

Speyer (ots) – Am Mittwoch wurden im Stadtgebiet Speyer mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei einer Überwachung des Schul-/Kindergartenweges im Birkenweg von 07:30-08 Uhr, wurden vier verkehrsrechtliche Verstöße festgestellt. Ein Verkehrsteilnehmer transportierte sein Kind ohne Kindersitz, bei den Restlichen wurden ein Handyverstoß, unzureichendes Reifenprofil und ein defektes Licht festgestellt.

In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, führten Polizeikräfte weitere Verkehrskontrollen in der Wormser Landstraße durch. Es wurden insgesamt 20 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden vier Mängelberichte ausgestellt (hauptsächlich wegen fehlenden Fahrzeugpapieren/Warnwesten oder Verbandskästen und einem abgelaufenem TÜV).

Außerdem wurde ein 40-jähriger Mann kontrolliert, bei welchem die Beamten Alkoholgeruch feststellen konnten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Denn Mann erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.