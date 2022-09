Betrugsmasche bei Umbuchung einer Flugreise

Mainz (ots) – Weil sie eine Flugreise umbuchen wollte, recherchiert eine 29-jährige Mainzerin im Internet nach der richtigen Vorgehensweise und einer Kontaktnummer ihres Fluganbieters. Dort findet sie auf einer Webseite, die der ihres Anbieters täuschend ähnelt, eine Telefonnummer und ruft an.

Eine vermeintliche Servicemitarbeiterin fordert sie daraufhin auf eine App auf ihr Mobiltelefon zu laden und über einen Link auf eine weitere Webseite verschiedene persönliche Daten einzugeben. Unter anderem auch ihre Kreditkartendaten, um die Servicegebühr einer Umbuchung zahlen zu können.

Kurz darauf meldet sich das Kreditinstitut der Geschädigten und gibt an, dass innerhalb weniger Minuten eine große Anzahl von Zahlungen in einer Höhe von jeweils 108 EUR abgebucht worden sind. Die Geschädigte lässt daraufhin die Kreditkarte sperren und erstattet Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen übernommen.

Tankbetrug – Fahrzeug nicht zugelassen

Mainz (ots) – Nachdem er an einer Tankstelle getankt hatte und ohne zu zahlen flüchtete, kann ein 51-Jähriger bereits kurz darauf vorläufig festgenommen werden. Der Tankwart einer Tankstelle in der Binger Straße in Mainz meldete gegen 15:45 Uhr, dass der Fahrer eines Audi nach einem Tankvorgang, ohne zu zahlen vom Gelände weggefahren sei. An dem Audi seien keine Kennzeichen angebracht gewesen.

Bereits nach wenigen Minuten kann der PKW nach einer kurzen Fahndung durch alarmierte Polizeikräfte in der Unteren Zahlbacher Straße im Verkehr festgestellt und angehalten werden. Der 51-jährige Fahrer aus Wuppertal, steht dabei unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Der PKW ist nicht für den Straßenverkehr zugelassen und wird zunächst am Straßenrand abgestellt. Der Fahrer muss nun mit Ermittlungsverfahren wegen Tankbetrug, Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und einem Steuervergehen sowie Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Diebstahl hochwertiger Fahrzeugteile an PKW in Tiefgarage

Mainz (ots) – Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Dienstag und Mittwochmorgen Zutritt zu einer Tiefgarage im Bereich Zahlbach verschafft.

Dort deaktivierten sie auf unbekannte Art die Alarmanlage eines BMW 330i und konnten in der Folge das Lenkrad, beide Außenspiegel und die beiden Hauptscheinwerfer demontieren. Die Kriminalpolizei Mainz sicherte Spuren an dem Fahrzeug und hat die Ermittlungen übernommen.

Mann fällt auf Anlagebetrug rein

Mainz (ots) – Nachdem er eine Frau im Netz kennengelernt hatte, welche angeblich im Bereich Trading (Geldanlage) tätig sei, zahlte ein 38-jähriger in mehreren Überweisungen einen sechststelligen Betrag auf ein Anlagekonto. Dort wurden ihm regelmäßig hohe Rendite ausgewiesen.

Mittlerweile besteht der Verdacht, dass es sich hierbei um fitkive Gewinne handelt und sein Geld nicht mehr verfügbar ist. Das Fachkommissariat für Vermögensdelikte der Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mainz-Bingen

Fahrraddiebstahl

Bingen (ots) – Mittwoch 28.09.2022, Dromersheimer Chaussee, 15:25 Uhr – Ein Mann meldete den soebigen Diebstahl seines E-Bike (Marke Cube). Dieses hatte sich unverschlossen in einem offenen Hof befunden.

Videoaufzeichnungen zeigten den Beschuldigten wie folgt: braune Haare, Bart, blaues Cappy, dunkles T-Shirt mit dunkler Weste. Wer weitere Hinweise zum Täter geben kann, bitte melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots) – 28.09.2022 Saarlandstraße, 09:26 Uhr – Ein Mann fuhr in Richtung Büdesheim, als er auf Höhe der Ludwig-Jahn-Straße aufgrund der blendenden Sonne einen querenden Fahrradfahrer übersah und anfuhr. Dieser Fahrradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt, er benötigt jedoch keine sofortige ärztliche Behandlung.