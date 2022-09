89-jähriger E-Biker gestürzt

Kirrweiler (ots) – Beim Wenden ist Mittag 28.09.2022 um 16 Uhr ein 89-jähriger E-Biker gestürzt und hat sich Schmerzen im Beckenbereich zugezogen. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus.

Die Polizei appelliert: Ein E-Bike reagiert völlig anders als ein herkömmliches Fahrrad. Gewöhnungsbedürftig ist insbesondere der plötzliche Antriebsschub beim Anfahren, die schnellere Beschleunigung und das Bremsen. Daher gilt: Langsam eingewöhnen, um ein Gefühl für das Fahren mit dem Elektrorad zu bekommen.

Geldautomatensprengung

Rohrbach (ots) – Am Donnerstag 29.09.2022 gegen 02 Uhr, sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Hauptstraße in Rohrbach. Hierdurch wurde der Geldautomat schwer beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Ob Bargeld entwendet wurde, ist Bestandteil der Ermittlungen. Die Täter sollen in einem schwarzen Kombi mit Kölner Kennzeichen geflüchtet sein.

Wer hat in der Nacht vor oder auch nach der Tat ungewöhnliche Beobachtungen in Rohrbach oder Umgebung gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Erneuter Auffahrunfall

Edenkoben (ots) – Erneut kam es Mittwoch 28.09.2022 um 13.40 Uhr an der Einmündung der A65/ AS Edenkoben auf die K6 zu einem Auffahrunfall, weil ein Vorausfahrender vorschriftsmäßig am STOP-Schild sein Fahrzeug anhielt und ein 25-jähriger nachfolgender Autofahrer aus Unachtsamkeit auffuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt der Unfallverursacher ein HWS und wurde mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

An dieser Örtlichkeit ereigneten sich in diesem Jahr bereits 8 Verkehrsunfälle, weil Vorausfahrende nach der Haltelinie ein Stück vorziehen, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen und die Nachfolgenden aus Achtlosigkeit auffahren.

Einbruch in mobilen Verkaufsstand

Edesheim (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (TZ 27.09., 23 Uhr bis 28.09.2022, 6 Uhr) im Brühlweg einen mobilen Verkaufsstand auf und entwendeten daraus einen geringen Bargeldbetrag. Von den Einbrechern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Berugsversuche

Rülzheim/Leimersheim/Lingenfeld/Zeiskam (ots) – Am Mittwoch 28.09.2022 kam es im Dienstgebiet der Polizei Germersheim gleich zu 4 Betrugsversuchen am Telefon. In den ersten 3 Fällen gaben sich die Täter jeweils als Enkel der Geschädigten aus. Aufgrund eines Verkehrsunfalles brauche man Geld für die Kaution, um eine Verhaftung abzuwenden. Die Geschädigten erkannten allesamt den Betrugsversuch, sodass kein Schaden entstand.

In einem weiteren Fall erhielt eine Frau aus Rülzheim einen Anruf, da sie bei einem Gewinnspiel eine Reise und Bargeld gewonnen habe. Zur Auszahlung benötige man lediglich ihre Bankdaten. Die Geschädigte durchschaute das Vorhaben des Anrufers und beendete das Gespräch.

Bereits am Montag erhielt eine 36-jährige Frau aus Lingenfeld einen Anruf ihres vermeintlichen Bankmitarbeiters. Um eine dubiose Abbuchung auf ihrem Konto zu unterbinden, solle sie per PushTAN-App neue Zugangsdaten für ihr Onlinebanking anfordern und diese ihrem Mitarbeiter mitteilen, was die Frau tat. Am Folgetag stellte sie Abbuchungen in Höhe von ca. 5.000 EUR fest.

Appell der Polizei: Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere vertrauliche Daten. Die Betrüger schaffen es mittlerweile auch Rufnummern zu imitieren!