Bewaffneter Raub in Wohnung

Simmertal (ots) – Am Dienstag 27.09.2022, klingelt gegen 23:00 Uhr eine unbekannte Frau an der Wohnungseingangstür eines Einfamilienhauses in der Soonwalder Straße. Eine ca. 25-jährige fremde Frau bat den Hausbewohner um ein Telefon, da sie eine Autopanne habe. Unmittelbar darauf betraten 3 unbekannte Männer die Wohnung und bedrohen die beiden Geschädigten mit Waffen. Einer der Täter beaufsichtigt die beiden Hausbewohner im Erdgeschoß, während die Mittäter das gesamte Wohnanwesen nach Bargeld und Wertgegenständen durchsuchen.

Es werden in der Folge ca. 1.200 Euro Bargeld, sowie Modeschmuck entwendet. Die Täter verlassen nach ca. 25 Minuten das Anwesen und entfernen sich mit einem bislang unbekannten PKW in unbekannte Fluchtrichtung.

Täterbeschreibung:

Täter 1: ca. 25-30 Jahre, ca. 180 cm groß, schlanke sportliche Statur, trug blaue Jeans und einen grauen Pullover mit buntem Rautenmuster im Brustbereich sowie eine weiße Vermummung im Gesichtsbereich.

Täter 2: ca. 25-30 Jahre, ca. 180 cm groß, korpulente Statur, trug blaue Jeans und eine weiße Vermummung im Gesichtsbereich.

Täter 3: ca. 25-30 Jahre, ca. 190 cm groß, schlanke bzw. sportliche Statur, trug blaue Jeans und eine weiße Vermummung im Gesichtsbereich.

Die unbekannte Frau dürfte ca. 25 Jahre alt sein und trug dunkle schulterlange Haare.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum in der Tatortnähe oder in der näheren Umgebung gemacht? Wurden die Täter bei der Flucht oder bei der Vorbereitung der Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-100.

Geschwindigkeitskontrollen

L236/Gem. Traisen (ots) – Am Mittwoch 28.09.2022 wurden nach Hinweisen von Anwohnern, am frühen Nachmittag Geschwindigkeitskontrollen auf der L236 Gem. Traisen durchgeführt.

Bei erlaubten 50 km/h konnten innerhalb kürzester Zeit insgesamt 9 Verstöße festgestellt werden. Die gemessene Tageshöchstgeschwindigkeit betrug nach Abzug der vorgeschriebenen Toleranz 74 km/h.