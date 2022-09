Frankfurt-Bahnhofsviertel: Drogen sichergestellt – Festnahme

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte der Regionalen Ermittlungseinheit (REE)

haben am gestrigen Mittwoch, den 28. September 2022, im Bahnhofsviertel einen 26

Jahre alten Mann festgenommen, der auf offener Straße mit Drogen handelte. Den

Beamten fiel der 26-Jährige gegen 20:30 Uhr auf, als er im Bereich des

„Kaisersacks“ Betäubungsmittel anbot. Nach einem Verkauf von rund 5 Gramm

Marihuana beendeten die Beamten sein Treiben und unterzogen ihn einer Kontrolle.

Bei seiner Durchsuchung stießen sie auf über 100 verschreibungspflichtige

Tabletten, mehrere hundert Euro Bargeld, davon 50 Euro Falschgeld, sowie auf ein

Einhandmesser und eine gestohlene Armbanduhr der Marke Rolex. Die Beamten nahmen

den 26-Jährigen fest. Die aufgefundenen Beweismittel stellten sie sicher. Für

den wohnsitzlosen Mann ging es aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen

Drogenhandels in die Haftzellen. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt

werden.

Während einer weiteren Personenkontrolle in der Niddastraße, gegen 22:45 Uhr,

fanden Beamte des 4. Reviers bei einem 29-jährigen Mann rund 46 Gramm Heroin auf

und stellten die Drogen sicher. Eine anschließend durchgeführte

Wohnungsdurchsuchung verlief ohne Ergebnis. Die Polizeibeamten entließen den

29-Jährigen nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen mangels vorliegender

Haftgründe. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des illegalen Besitzes von

Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeleitet.

Frankfurt-Fechenheim / Bergen-Enkheim: Wildunfall – Schusswaffengebrauch

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (29.09.2022)

ereignete sich auf der Vilbeler Landstraße ein Verkehrsunfall mit einem Reh.

Ein 53-jähriger Autofahrer befuhr gegen 02:00 Uhr die Vilbeler Landstraße aus

Fechenheim kommend in Richtung Bergen-Enkheim. In Höhe einer Waldschneise

kollidierte er mit einem Reh, das durch den Zusammenstoß mit dem PKW schwere

Verletzungen davontrug. Nach Verständigung der Polizei setzte ein Beamter gegen

das Tier die Dienstwaffe ein und erlöste es von seinen Leiden. Der zuständige

Jagdpächter wurde verständigt.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Oktober 2022: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße Oktober 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden,

Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5 Oktober 2022: Mainzer Landstraße, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt

BAB 3/BAB 5, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel Oktober 2022: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3,

Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim Oktober 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66

Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Griesheim: Festnahmen in der Drogenszene

Frankfurt (ots) – (fue) Am Mittwoch, den 28. September 2022, gegen 14.55 Uhr,

beobachteten Polizeibeamte an der Ecke Schwarzer Weg / Waldschulstraße einen

offensichtlichen Handel mit Betäubungsmitteln.

Im Rahmen der sich anschließenden Kontrolle konnten bei dem 30-jährigen Käufer

rund 8,3 Gramm Heroin aufgefunden werden. Der 42-jährige Verkäufer führte einen

Bargeldbetrag in Höhe von rund 145 Euro mit sich. In seiner Wohnung konnten

später weitere 59,3 Gramm Heroin aufgefunden und sichergestellt werden. Die

Ermittlungen in der Sache dauern an.

Bundespolizei vollstreckt im Frankfurter Hauptbahnhof zwei Haftbefehle

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der

Bundespolizei am Mittwoch zwei Haftbefehle vollstreckt. Bereits um 3 Uhr am

Mittwochmorgen ging den Beamten bei einer Bestreifung des Hauptbahnhofes ein

20-jähriger wohnsitzloser Mann ins Netz, den die Staatsanwaltschaft Essen wegen

Erschleichen von Leistungen mit einem Haftbefehl suchte. Die zweite Festnahme

erfolgte gegen 11 Uhr, als die Beamten eine 52-jährige Frankfurterin

überprüften. Hierbei stellte sich heraus, dass sie von der Staatsanwaltschaft

Frankfurt am Main ebenfalls wegen Erschleichen von Leistungen gesucht wurde.

Nach den Festnahmen wurde der 20-Jährige für die nächsten 30 Tage und die

Frankfurterin für die kommenden 20 Tage in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.