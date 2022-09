Korbach: Die Polizei-News

Bad Wildungen – Einbruch in Firma scheitert an Sicherheitstechnik

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Eichlerstraße in Bad Wildungen einzubrechen.

Die Unbekannten scheiterten an der verbauten Sicherungstechnik, sie konnten daher weder eine Tür noch ein Fenster gewaltsam öffnen. Die Täter blieben ohne Beute und hinterließen einen Sachschaden von mindestens 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.**