Einsatz wegen torkelnden Fußgängers auf Bundesstraße: 47-Jähriger wehrt sich gegen Festnahme; Mann musste später reanimiert werden

Fuldatal (Landkreis Kassel): Am heutigen Donnerstag gegen 12:20 Uhr wurde die Polizei von Verkehrsteilnehmern wegen eines offenbar berauschten und torkelnden Mannes auf der Fahrbahn der Bundesstraße 3 bei Fuldatal-Wahnhausen alarmiert. Wie die eingesetzten Beamte berichten, hatten sie den Fußgänger dort angesprochen, woraufhin dieser sie unvermittelt angriff. Die Polizisten nahmen den 47-Jährigen aus Suhl, der unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zu stehen schien, daraufhin unter erheblicher Gegenwehr fest, legten ihm Handfesseln an und brachten ihn zum Polizeirevier nach Vellmar.

Als der Festgenommene dort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden sollte, konnten bei ihm durch die Sanitäter keine Vitalfunktionen mehr festgestellt werden. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen waren erfolgreich und der 47-Jährige wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Wie üblichen in solchen Fällen werden die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall nun von einer anderen Behörde, in diesem Fall durch Beamte des Polizeipräsidiums Osthessen, geführt. Zur Sachverhaltsaufklärung wurde bei dem 47-Jährigen im Krankenhaus zudem eine Blutprobe entnommen, um Aufschluss über eine mögliche Alkohol- oder Drogenbeeinflussung zu erhalten.

Frau stürzt nach Schubser durch Unbekannten (FOTO)

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – Opfer einer Gewaltattacke wurde gestern Abend

(28.9.) eine 68-jährige Frau aus Mühlheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen). Die

Rentnerin war gegen 20.30 Uhr im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe, im Bereich des

Bahnsteigs 2, unterwegs, als ein bislang Unbekannter die Frau aus dem Hinterhalt

schubste und sich anschließend entfernte.

Die 68-Jährige stürzte zu Boden und erlitt dabei Verletzungen im Gesicht.

Außerdem ging ihre hochwertige Brille zu Bruch. Dadurch entstand zudem ein

Sachschaden von rund 800 Euro.

Der Unbekannte, mit augenscheinlich südeuropäischer Herkunft, soll etwa 170 cm

groß und schlank gewesen sein. Weitere Angaben zu dem Mann liegen nicht vor.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Bundespolizei sucht Zeugen

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.

0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Bundesstraße 3 bei Ihringshausen nach Unfall aktuell voll gesperrt

Fuldatal-Ihringshausen (Landkreis Kassel): Die Bundesstraße 3 ist aktuell zwischen der Niedervellmarschen Straße und der Veckerhagener Straße voll gesperrt. Der Grund ist ein Verkehrsunfall, der sich dort gegen 10:20 Uhr ereignet hat. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife berichtet, handelt es sich nach ersten Ermittlungen mutmaßlich um einen Alleinunfall. Ein 61-Jähriger aus Hann. Münden war vom Schocketal kommend in Richtung Vellmar unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen war er zwischen der Unterführung Friedhofstraße und der Niedervellmarschen Straße mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gefahren. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Ursache ein medizinischer Notfall gewesen sein. Die alarmierten Rettungskräfte hatten vor Ort die ersten Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Der Fahrer wurde inzwischen in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Informationen zu seinem Gesundheitszustand liegen aktuell nicht vor.

In die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurde nun auch ein Gutachter eingeschaltet. Wegen der Arbeiten des Sachverständigen ist die B 3 im Bereich der Unfallstelle derzeit noch voll gesperrt.