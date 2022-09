Senkender Schrankenbaum beschädigt Pkw

Bad Salzschlirf (Landkreis Fulda) (ots) – Zu einem Schaden an einem PKW und der

Schrankenanlage kam es gestern Morgen (28.9.) an einem Bahnübergang zwischen Bad

Salzschlirf und Müs. Eine 66-jährige Ortsansässige befuhr mit ihrem Fahrzeug den

Bahnübergang (K 112) in Richtung Müs, als sich plötzlich der Schrankenbaum

senkte und ihr Fahrzeug im Bereich der Motorhaube beschädigte.

Zu einer Kollision mit einem Eisenbahnfahrzeug kam es Gott sei Dank nicht. Die

Frau hatte den PKW sofort gestoppt. Die Rentnerin blieb unverletzt.

An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 1500 EUR. Der Schaden an der

Schrankenanlage wird mit etwa 1000 EUR beziffert. Wie es zu dem Vorfall kommen

konnte, ermittelt nun die Bundespolizeiinspektion Kassel.

Sachdienliche Hinweise sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de.

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht!

Kirchheim. Am Mittwoch (28.09.), in der Zeit von 18 Uhr bis 19 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Bundesstraße 454 in der Ortslage Kirchheim aus Niederaula kommend in Fahrtrichtung Heddersdorf. In Höhe der „Hauptstraße 45“ touchierte das unbekannte Fahrzeug ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparktes, schwarzes Leichtkraftrad der Marke Yamaha, Modell MT 125. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Schaden in Höhe von circa 60 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auffahrunfall

Hauneck. Am Mittwoch (28.09.), gegen 18:10 Uhr, befuhren eine 25-jährige Frau aus Ottrau mit einem BMW 520 und ein 57-jähriger Mann aus Eiterfeld mit einem Dacia Sandero die Straße „Sandweg“ in Hauneck in absteigender Richtung. Auf Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 27 musste der Eiterfelder nach derzeitigen Erkenntnissen verkehrsbedingt abbremsen. Die hinter ihm fahrende Frau aus Ottrau bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem BMW auf den Dacia auf. Der 57-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.750 Euro.

Verkehrsunfall mit erheblichem Schaden

Niederaula. Am Donnerstag (29.09.), gegen 2:20 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Sprinter-Fahrer die Bundesstraße 454, „Ziegenhainer Straße“ aus Richtung „Bahnhofstraße“. In Höhe der Hausnummer 34 kollidierte der Sprinter-Fahrer aus noch unklarer Ursache mit einem dort ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgeparkten Porsche Cayenne eines 29-jährigen Mannes. Bei dem Zusammenstoß entstand Schaden in Höhe von circa 22.500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (28.09.), gegen 14 Uhr, befuhr eine 22-jährige Frau aus Warngau mit ihrem Audi A3 die „Bahnhofstraße“ am rechten Fahrstreifen in Richtung „Dippelstraße“. Beim Fahrstreifenwechsel auf die Linksabbiegerspur stieß die Dame nach vorliegenden Erkenntnissen aus noch ungeklärter Ursache mit einem von hinten kommenden VW Golf einer 57-jährigen Frau aus Niederaula zusammen. Es kam zur Kollision, bei welcher der Audi A3 zudem einen auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Smart einer 54-jährigen Frau aus Bad Hersfeld touchierte. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 6.300 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Unfallflucht

Alsfeld. Am Mittwoch (28.09.), zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr, parkte die Fahrerin eines silbernen Toyota Yaris ihr Fahrzeug in der Hersfelder Straße in Alsfeld – gegenüber der ehemaligen Kfz Zulassungsstelle – in einer Parkbucht in Fahrtrichtung Innenstadt. Als sie ihr Fahrzeug wieder benutzen wollte, stellte sie einen Schaden an der vorderen rechten Ecke des Kotflügels fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer muss sich auf dem Gehweg befunden, gegen die vordere rechte Ecke des Kotflügels geraten und diese dabei beschädigt haben. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631 – 9740 entgegen.

Mann mit „Straftaten-Hattrick“ beschäftigt die Bundespolizei in Fulda

Fulda (ots) – Mit insgesamt drei Straftaten an einem Vormittag beschäftigte ein

36-jähriger Wohnsitzloser gestern Morgen (28.9.) die Beamten von

Bundespolizeirevier Fulda.

Ein Zugbegleiter eines ICE, während der Fahrt von Eisenach nach Fulda,

verständigte die Bundespolizei, weil der Mann ohne Fahrkarte und ohne Barmittel

unterwegs war. Bei der Identitätsfeststellung stellte sich zudem heraus, dass

der 36-Jährige im Besitz eines modernen „iPhone 13 Pro Max“ war, welches

offensichtlich aus einem Diebstahl stammte.

Das dritte Strafverfahren gegen den Mann leiteten die Bundespolizisten ein, weil

der Wohnsitzlose kurze Zeit später in einem Drogeriemarkt des Fuldaer Bahnhofs

mehrere Artikel in seinen Rucksack steckte, ohne diese zu bezahlen.

Ein Bundespolizist hinderte den Mann an der Flucht. Daher musste er die Beamten

erneut zur Wache begleiten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann insgesamt drei

Strafverfahren eingeleitet. Der 36-Jährige muss sich nun wegen Erschleichens von

Leistungen sowie in zwei Fällen wegen Verdachts des Diebstahls verantworten.

Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann, ein Asylbewerber aus Algerien,

wieder frei.

Kennzeichendiebstahl

Hünfeld. Unbekannte stahlen am Dienstagnachmittag (27.09.) im Bereich des Haunecenters das Versicherungskennzeichen ELF646 eines E-Scooters. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbrüche

Künzell. Am Mittwoch (28.09.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in mehrere Wohnhäuser in den Straßen „Am Nisselrain“, Liedeweg, und „Oberliede“ eingebrochen waren.

Bei einem Wohnhaus in der Straße „Am Nisselsrain“ kletterten die Täter zwischen Montagmorgen (26.09.) und Mittwochmorgen (28.09.) mit Hilfe einer Leiter auf das Dach eines Wintergartens und hebelten ein Fenster auf, um ins Gebäudeinnere zu gelangen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und verursachten insgesamt circa 500 Euro Sachschaden. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar.

Bei einem Einfamilienhaus im Liedeweg hebelten Unbekannte am Mittwoch (28.09.), zwischen 14 Uhr und 22.10 Uhr, ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und verschafften sich so Zugang zur Wohnung. Die Täter durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut und stahlen ein Handy sowie Schmuck noch unbekannten Werts. Es entstand circa 300 Euro Sachschaden.

Auch in der in der Straße „Oberliede“ brachen Unbekannte am Mittwochabend (28.09.), zwischen 19.10 Uhr und 23 Uhr, ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen Bargeld und Münzen noch unbekannten Werts. Es entstand circa 450 Euro Sachschaden.

Ob die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Garage

Hofbieber. In der Heidelsteinstraße brachen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (23.09.) und Samstagmorgen (24.09.) in die Garage eines Einfamilienhauses ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallfluchtmeldung der PSt. Alsfeld

Romrod – Verkehrsunfallflucht – Unbekannter Lkw beschädigt Gebäudeteil des Bürgerhauses

Im Zeitraum von Freitag, den 23.09.2022, 13.30 Uhr, bis Montag, den 26.09.2022, 06.30 Uhr, befuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Lkw den Baustellenbereich der Zeller Straße. Auf der Zufahrt zwischen dem dortigen Bürgerhaus und einem Gewerbebetrieb touchierte der Lkw offensichtlich beim Rangieren die Fassade des an das Bürgerhaus angrenzenden Gebäudes und entfernte sich im Anschluss ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An dem Gebäude entstand Sachschaden an der Fassade und den dortigen Fenstern in noch nicht näher bezifferbarer Höhe.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Verkehrsunfallflucht Bahnhofstraße Eiterfeld

Am Freitag, den 23.09.22 kam es im Zeitraum von 14:30 bis 17:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofsstraße in Eiterfeld. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter brauner Skoda Octavia von einem bislang unbekannten Fahrzeug im Frontbereich beschädigt. Leider entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/96580 entgegen.