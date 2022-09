Wiesbaden: Die Polizei-News

Widerstand bei Verkehrskontrolle,

Wiesbaden, Biebricher Allee, 28.09.2022, 23.20 Uhr,

(pl)In der Biebricher Allee hat ein 28-jähriger Autofahrer am Mittwochabend im

Rahmen einer Verkehrskontrolle Widerstand geleistet. Eine Polizeistreife

unterzog den Mercedesfahrer und seine Beifahrerin gegen 23.20 Uhr in der

Biebricher Allee einer routinemäßigen Kontrolle. Im Rahmen der Kontrolle sei der

28-Jährige dann aggressiv sowie beleidigend geworden und habe sich den

Anweisungen der Streife derart widersetzt, dass gegen ihn schließlich

Pfefferspray eingesetzt wurde. Der unverletzte Mann wurde festgenommen und nach

den erforderlichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder entlassen. Er muss sich

nun wegen seines Verhaltens in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

In Treppenhaus eingebrochen und Schuhe gestohlen, Mainz-Kostheim, Linzer

Straße, 27.09.2022, 20.00 Uhr bis 28.09.2022, 07.00 Uhr,

(pl)Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch aus dem Treppenhaus eines

Mehrfamilienhauses in der Linzer Straße in Kostheim Schuhe gestohlen. Die Täter

hebelten die Eingangstür des Hauses auf, um sich Zutritt zum Hausflur zu

verschaffen und ließen anschließend aus einem unverschlossenen Schuhschrank

mehrere Paar Schuhe mitgehen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Geparktes Fahrzeug rollt davon – Vier Fahrzeuge beschädigt,

Wiesbaden-Medenbach, Am Sportfeld, Kirschenbergstraße, 28.09.2022, 20.10 Uhr,

(pl)Weil sich am Mittwochabend in Medenbach ein geparkter Pkw selbstständig

machte und in der Folge die Straße hinabrollte, wurden am Ende drei weitere

Fahrzeuge beschädigt und ein Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Ein

24-jähriger Wiesbadener hatte seinen geliehenen Opel Astra gegen 20.10 Uhr in

der Straße „Am Sportfeld“ abgestellt, jedoch offensichtlich versäumt, einen Gang

einzulegen und die elektrische Handbremse zu betätigen. Kurz nach dem Verlassen

des Fahrzeuges, setzte sich dieses dann in Bewegung, überquerte den

Kreuzungsbereich zur Oberbergstraße und rollte die Straße herab in Richtung

Kirschenbergstraße. Hier kollidierte der führerlose Opel mit einem am

Fahrbahnrand abgestellten VW Sharan, welcher dann noch auf einen davor parkenden

Mercedes und einen VW Transporter geschoben wurde. Insgesamt entstand ein

Sachschaden von rund 14.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Größerer Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst

an Idsteiner Schule

Bad Schwalbach (ots) – (pa)Am Donnerstagmittag kam es an der Idsteiner

Limesschule zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.

Zur Mittagszeit klagten einige Schülerinnen und Schülern über Reizungen der

Augen und Atemwege. Augenscheinlich war in einem Gebäude der in der Seelbacher

Straße gelegenen Schule eine unbekannte gasförmige Substanz freigesetzt worden.

Eine Vielzahl von Einsatzkräften begab sich daraufhin zu der Örtlichkeit. Der

Rettungsdienst brachte mehrere der betroffenen Kinder in umliegende

Krankenhäuser. Eine konkrete Gefahr konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

Ebenso ist derzeit noch unklar, wodurch die Reizungen ausgelöst wurden. Ein

mögliches Versprühen von Reizgas kann aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizeistation Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen. Die

Ermittlungsgruppe der Polizeistation erbittet Hinweise unter der Telefonnummer

(06126) 9394 – 0.

Radfahrer von Pkw erfasst,

Eltville am Rhein, Friedrichstraße / Weinhohle, 28.09.2022, gg. 08.10 Uhr

(pa)Am Mittwochmorgen wurde in Eltville ein Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß

mit einem Auto schwer verletzt. Gegen 08:10 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit

seinem Pedelec die Friedrichstraße in Richtung Hildegardisstraße. An der

Kreuzung zur Straße „Weinhohle“ übersah eine 23-Jährige BMW-Fahrerin, die die

Straße „Weinhohle“ in Richtung Gutenbergstraße befuhr, den Radfahrer und nahm

ihm die Vorfahrt. Der Radler stieß mit der Front des BMW zusammen. Er wurde

schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Elektrofahrrad sowie dem

BMW der 23-Jährigen entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 2.000 Euro.

Skoda zerkratzt,

Idstein, Ehrenbach, Eschenhahner Weg, 27.09.2022, 20:30 Uhr bis 28.09.2022,

10:00 Uhr

(pa)In Idstein Ehrenbach wurde von Dienstag auf Mittwoch ein Pkw offenbar

mutwillig beschädigt. Ein grauer Skoda Fabia war zwischen Dienstagabend und

Mittwochvormittag im Eschenhahner Weg geparkt, als jemand den Kleinwagen im

Bereich der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Der

angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Hinweise nimmt die

Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein unter (06126) 9394 – 0 entgegen.

Autobahnpolizei

Verletzte bei Unfall auf der A 3, Hünstetten, Bundesautobahn 3, Mittwoch,

28.09.2022, 22:30 Uhr

(wie) Bei einem Unfall auf der A3 bei Hünstetten wurde eine Frau am späten

Mittwochabend verletzt. Die 45-Jährige war mit einem VW zwischen den

Anschlussstellen Bad Camberg und Idstein in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs.

Hierbei kam sie auf dem linken der drei Fahrstreifen, aufgrund der nicht

angepassten Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn, ins Schleudern. Der VW

prallte gegen einen Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen und wurde von dort

wieder auf den linken Fahrstreifen abgewiesen, wo das Auto entgegen der

Fahrtrichtung schließlich zum Stehen kam. Die 45-Jährige wurde bei dem Unfall

verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste

für die Rettungs-, Bergungs- und Aufräumarbeiten teilweise gesperrt werden.

Gegen Mitternacht gab die Autobahnpolizei die Strecke wieder frei. Der

Sachschaden wird auf 17.500 EUR geschätzt.

Auto brennt auf A 3 aus,

Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 29. 09. 2022, 00:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fing ein PKW auf der A 3 bei

Niedernhausen Feuer und brannte komplett aus. Feuerwehr und Polizei wurden gegen

00:20 Uhr auf die A 3 zwischen Idstein und Niedernhausen gerufen, da dort ein

Mazda in Brand geraten war. Zwei Sattelzüge sicherten die Gefahrenstelle bis zum

Eintreffen der Rettungskräfte ab. Für die Löscharbeiten sperrte die

Autobahnpolizei die Fahrbahn in Richtung Frankfurt. Der Fahrer des Mazda wurde

vom Rettungsdienst untersucht und anschließend als unverletzt entlassen. Gegen

01:00 Uhr konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Die Feuerwehr

löschte das komplett zerstörte Fahrzeug, das Autowrack wurde vom Abschleppdienst

entfernt. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten gab die Autobahnpolizei alle

Fahrstreifen gegen 02:00 Uhr wieder frei.