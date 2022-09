Frauen tragen Kampf aus

Kaiserslautern (ots) – Einen regelrechten “Kampf” haben sich 2 Frauen am Mittwochabend 28.09.2022 in einer privaten Wohnung im Stadtgebiet geliefert. Die beiden 18- und 23-jährigen Frauen waren sich im Streit um einer frühere, beziehungsweise aktuelle Liebe in die Haare geraten.

Daraufhin bewarf eine die andere mit einer Metallvase, und diese revanchierte sich, indem sie den Kopf der “Rivalin” zu Boden drückte und ihr das Knie ins Gesicht stieß. Beide Frauen zogen sich Verletzungen zu.

Während die 23-Jährige mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste, gab die 18-Jährige an sich selbständig in ärztliche Behandlung zu begeben. Die weiteren Ermittlungen laufen. Beide Frauen müssen mit einer Strafanzeige rechnen. |cri

Drogentypische Auffälligkeiten und ein verräterischer Geruch

Kaiserslautern (ots) – Ein E-Scooter-Fahrer hat am späten Mittwochabend die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife in der Eisenbahnstraße auf sich gezogen. Als die Beamten den jungen Mann stoppten und einer Kontrolle unterzogen, stellten sie bei ihm Drogen typische Auffälligkeiten fest. Darauf angesprochen, räumte der 20-Jährige ein, am Vortag einen Joint geraucht zu haben.

Der Mann wurde für weitere Tests und die Entnahme einer Blutprobe zur nächsten Dienststelle gebracht. Die Weiterfahrt mit dem Roller wurde ihm untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss ist eingeleitet. Ob auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird, hängt vom Ergebnis der Blutuntersuchung ab.

Definitiv wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen vier junge Männer. Sie fielen gegen 23.20 Uhr in der Mannheimer auf, weil sie einen verräterischen Geruch hinter sich herzogen.

Eine Streife war hier gerade mit einer Verkehrskontrolle beschäftigt, als das Quartett zu Fuß vorbei lief. Weil die Gruppe einen so deutlichen Marihuana-Geruch verströmte, lief ein Polizeibeamter hinterher und bat die vier Männer zur Kontrolle.

Bei der anschließenden Suche in der Umgebung wurden ein angerauchter Joint sowie eine kleine Portion Marihuana gefunden, die von dem Quartett offenbar “entsorgt” worden waren. Eine Zuordnung zu einer Person war nicht möglich. Angaben machten die 18 bis 21 Jahre alten Männer nicht. Deshalb wird nun vorerst gegen alle 4 Strafrechtlich ermittelt. |cri

Regungslos im Gebüsch

Kaiserslautern (ots) – Bei einer Streifenfahrt durchs Stadtgebiet ist Polizeibeamten in der Nacht zu Donnerstag 29.09.2022 in der Burgstraße eine vermeintlich leblose Person aufgefallen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen stark alkoholisierten Mann, den offenbar auf seinem Heimweg die Kraft verlassen hatte, so dass er in ein Gebüsch fiel und einfach regungslos liegen blieb.

Während sich die Beamten vor Ort um den 67-Jährigen kümmerten, kam zufällig ein Rettungswagen vorbei. Die Sanitäter begutachteten den Mann, konnten aber keine Verletzung feststellen, die eine medizinische Behandlung erforderlich gemacht hätte.

Dem 67-Jährigen wurde auf eigenen Wunsch ein Taxi bestellt, das ihn anschließend sicher nach Hause brachte. |cri

Ehrliche und unehrliche Finder

Kaiserslautern (ots) – Eine ehrliche Finderin hat am Mittwochnachmittag 28.09.2022 bei der Polizei in der Logenstraße einen Geldbeutel abgegeben. Die Geldbörse hatte die 63-jährige Frau nach eigenen Angaben zuvor auf dem Stiftsplatz gefunden. Dort lag sie auf dem Boden.

Parallel meldete sich ein Mann bei der Polizei in der Gaustraße, um eine Verlustanzeige zu erstatten, da er seinen Geldbeutel verloren habe. Dieser sei ihm vermutlich in der Bismarckstraße heruntergefallen, er konnte ihn aber nirgends mehr finden.

Als dem 59-jährigen Mann die zurückgebrachte Geldbörse ausgehändigt wurde, stellte er fest, dass noch fast alles enthalten war, lediglich das Bargeld fehlte. Es besteht der Verdacht, dass der “erste” Finder, der den verlorenen Geldbeutel in der Bismarckstraße entdeckte, diesen an sich nahm, ihn auf seinem weiteren Weg in Richtung Stiftsplatz durchsuchte, das Geld herausholte und anschließend das für ihn ansonsten wertlose Portemonnaie einfach fallen ließ, wo ihn dann die 63-jährige Frau aufhob.

Die Polizei fragt deshalb: Wer hat zwischen 16.30 und 16.45 Uhr gesehen, wer den Geldbeutel in der Bismarckstraße an sich nahm, beziehungsweise wer die Geldbörse auf dem Stiftsplatz fallen ließ? Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise unter Telefon 0631 369-2150 oder -2250. |cri

Ladendieb wird rabiat

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 44-jährigen Mann. Er war am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in der Augustastraße aufgefallen, als er “lange Finger” machen wollte. Der Hausdetektiv beobachtete, wie der Mann eine Getränkepackung und eine Packung Wurst einsteckte und anschließend den Kassenbereich passierte, ohne die Waren zu bezahlen.

Als der Sicherheitsmitarbeiter den Dieb aufhalten wollte, schlug dieser mehrmals nach ihm. Der Detektiv konnte die Schläge aber abwehren; er wurde nicht verletzt und hielt den Täter fest, bis die Polizei vor Ort eintraf.

Der nicht ganz unbekannte 44-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Laut Atemtest hatte er einen Alkoholpegel von 0,65 Promille. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu. |cri

Verkauf wird zum Minus-Geschäft

Kaiserslautern (ots) – Bei privaten Geschäften über eine bekannte Verkaufsplattform im Internet ist ein Mann aus dem Stadtgebiet an Betrüger geraten. Wie der 34-Jährige am Mittwoch 28.09.2022 bei der Polizei anzeigte, hatte er auf der Online-Plattform seinen Hund zum Verkauf angeboten. Es meldete sich eine vermeintliche Interessentin und man einigte sich auf einen Kaufbetrag in Höhe von mehreren hundert Euro.

Im weiteren Verlauf des Onlinechats gab die Kaufinteressentin an, dass sie einen Kurierdienst mit der Abholung des Hundes beauftragt habe. Als “Beweis” schickte sie dem Verkäufer ein Foto einer angeblich getätigten Überweisung. Darin enthalten war, so behauptete die Käuferin, die Gebühr für den Kurierdienst. Den entsprechenden Betrag sollte der 34-Jährige auf ein Konto in der Schweiz überweisen, was der Mann auch tat.

Allerdings meldete sich danach niemand mehr bei ihm, weder die Interessentin noch ein Kurierdienst. Das versprochene Geld kam auch nie bei ihm an und die angebliche Gebühr die er überwiesen hatte war “futsch”. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Betrugs. |cri

Polizei-Dienststellen arbeiten Hand in Hand

Donnersbergkreis/Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Offenbar nicht mit dem sprichwörtlich “langen Arm des Gesetzes” hat ein Autofahrer am Mittwochabend gerechnet. Der Mann hatte in Winnweiler (Donnersbergkreis) mit seinem VW Caddy einen Unfall verursacht und einen VW Golf beschädigt. Trotzdem fuhr er einfach weiter.

Der betroffene Golf-Fahrer folgte dem flüchtenden Fahrzeug über die Autobahn bis zur Anschlussstelle Sembach (Landkreis Kaiserslautern), wo beide Fahrer stehen blieben. Er verständigte die Polizei, in diesem Fall die für ihn zuständige Dienststelle in Rockenhausen.

Von dort wurden die Kollegen in Kaiserslautern informiert. Eine Streife der zuständigen PI 1 rückte nach Sembach aus. Der Caddy-Fahrer hatte sich aber in der Zwischenzeit aus dem Staub gemacht.

Anhand des Kennzeichens konnte jedoch die Halteradresse ermittelt werden. Weil diese im Zuständigkeitsbereich der PI 2 lag, wurde nun von dort eine Streife losgeschickt. Der VW Caddy stand an der eingetragenen Adresse tatsächlich vorm Haus, Motorhaube und Auspuff waren noch warm.

Allerdings wurde den Beamten trotz Klopfen und Klingeln die Wohnungstür nicht geöffnet. Die Polizisten dokumentierten daraufhin die Unfallschäden am Caddy und leiteten die Bilder an die Kollegen im Donnersbergkreis weiter. Von dort wird nun gegen den 40-jährigen Fahrzeughalter und mutmaßlichen Unfallverursacher wegen Fahrerflucht ermittelt. Ein Strafverfahren ist eingeleitet. |cri

Verkehrskontrolle löst Kopfschütteln aus

Kaiserslautern (ots) – Kopfschütteln löste eine Verkehrskontrolle in der Nacht zu Donnerstag bei den eingesetzten Polizeibeamten aus. Als sie kurz nach Mitternacht im Kapellenweg einen Opel Corsa stoppten, um ihn zu überprüfen, staunten sie nicht schlecht: Die an dem Pkw montierten Reifen waren bis in den nicht mehr messbaren Bereich abgefahren.

Allein das war Grund genug für eine Ordnungswidrigkeitsanzeige sowie eine Untersagung der Weiterfahrt. Darüber hinaus wurde allerdings bei der Überprüfung der Fahrzeugnummer auch noch festgestellt, dass der Pkw nicht der eingetragenen Farbe entspricht. Die Zulassungsstelle wurde darüber in Kenntnis gesetzt. Der 28-Jährige Halter ist nun aufgefordert, die Mängel schnellstmöglich zu beseitigen.

Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige hatte sich am Mittwochnachmittag auch ein Lkw-Fahrer in der Mannheimer Straße eingehandelt. Bei einer Verkehrskontrolle fiel auf, dass auf der offenen Pritsche des Fahrzeugs eine Menge Werkzeug und Baustellenzubehör ohne ordnungsgemäße Ladungssicherung transportiert wurde. Der 35-jährige Fahrer durfte die Fahrt erst fortsetzen, nachdem er die Sachen besser gesichert hatte. |cri

Verdächtiger rüttelt an Autotüren

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Mittwochmorgen ist ein Mann im nördlichen Stadtgebiet aufgefallen, weil er an mehreren Autotüren rüttelte. Eine Zeugin beobachtet den Verdächtigen, wie er sich zwischen Fliegerstraße und Haspelstraße an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Offensichtlich überprüfte er den Schließzustand der Wagen.

Eine alarmierte Polizeistreife machte den Mann ausfindig. Als der 24-Jährige die Beamten bemerkte, duckte er sich hinter einem Auto weg. Vergebens, die Polizisten hatten den Verdächtigen längst entdeckt.

Eine plausible Erklärung für sein Verhalten hatte der Mann nicht parat. Bei einem unverschlossenen Wagen habe er sich lediglich das Interieur betrachtet. Vermeintliches Diebesgut konnte die Polizei bei dem 24-Jährigen nicht finden. Bevor die Beamten dem Mann einen Platzverweis erteilten, fertigten sie vorsorglich Fotos von ihm. |erf

“Kaution” an angeblichen EUROPOL-Beamten überwiesen

Kaiserslautern (ots) – Weil EUROPOL angeblich Ermittlungen gegen ihn führe, überwies ein 28-Jähriger aus Kaiserslautern 3.500 Euro auf ein ausländisches Konto. Der Mann hatte vor wenigen Tagen einen Anruf eines vermeintlichen Beamten der Polizeibehörde der Europäischen Union erhalten.

Der Unbekannte forderte eine Kaution. Der 28-Jährige fiel auf den Schwindler herein. Um die angebliche Verhaftung zu verhindern, transferierte er das Geld. Als dem 28-Jährigen Zweifel kamen, wandte er sich an die Polizei. Die Beamten ermitteln jetzt wegen des Betrugs. |erf

Seniorin übergibt Schmuck im Wert von fast 100.000 Euro

Kaiserslautern (ots) – Eine 84-Jährige aus dem Stadtgebiet ist am Mittwoch 28.09.2022 auf Betrüger hereingefallen. Auf dem Parkplatz eines Möbelhauses im PRE-Park übergab sie einem Unbekannten Schmuck im Wert von etwa 80.000-100.000 Euro.

Die Seniorin erhielt am Vormittag einen Telefonanruf. Mit weinender Stimme gab sich eine Frau als Tochter der 84-Jährigen aus. Angeblich habe sie bei einem Unfall eine Fahrradfahrerin totgefahren. Dann wurde das Gespräch an eine vermeintliche Polizeibeamtin übergeben, die eine Kaution über 86.000 Euro forderte. Mit dem Geld könne die Verhaftung der angeblichen Tochter verhindert werden.

Da die 84-Jährige angab nicht so viel Bargeld zu haben, fragte die “Polizistin” nach Schmuck. Die Betrügerin dirigierte ihr Opfer auf den Parkplatz eines Möbelmarktes. Dort traf die Seniorin einen Mann. Die 84-Jährige übergab ihm mehrere Uhren, Ketten und Armbänder, dann eilte der Unbekannte davon.

Am Telefon wurde der Seniorin mitgeteilt, dass die Tochter nun freikomme. Sie werde von einer Polizeistreife nach Hause gebracht. Nachdem die Tochter allerdings nicht, wie vereinbart, bei der 84-Jährigen ankam, erkundigte sich die Seniorin bei Angehörigen. Der Betrug flog auf.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem ist am Mittwoch zwischen 11-12:30 Uhr ein Mann in der Europaallee aufgefallen?

Er dürfte zwischen 25-30 Jahre alt sein. Der Verdächtige ist circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat dichtes, schwarzes Haar, das einem Toupet glich. Der Unbekannte war unter anderem mit einer grün-karierten Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Er wirkte auf die 84-Jährige ungepflegt.

Möglicherweise war der Verdächtige in Begleitung oder mit einem Fahrzeug unterwegs. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.0631 369-2620 in Verbindung zu setzen. |erf