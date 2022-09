20-Jähriger nach räuberischem Diebstahl in Haft

Heidelberg (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde am Mittwoch 28.09.2022 Haftbefehl gegen einen 20-jährigen Mann erlassen. Dem Tatverdächtigen wird unter anderem räuberischer Diebstahl vorgeworfen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 20-Jährige im Verkaufsraum eines Drogeriemarktes im Heidelberger Hauptbahnhof versucht haben, mehrere Kosmetik- und Strumpfwaren zu entwenden. Der Ladendetektiv beobachtete den Vorgang und versuchte den Tatverdächtigen am Verlassen des Ladengeschäftes zu hindern. Um sich eine Flucht dennoch zu ermöglichen, soll der 20-Jährige den Detektiv von sich gestoßen haben. Verletzt wurde dieser dabei nicht.

Trotz des Angriffs gelang es dem Detektiv, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Bundespolizei festzuhalten. Diese nahm ihn vorläufig fest. Wie sich herausstellte, war er bereits dringend verdächtig am 31.08.2022 auf der Neckarwiese in Heidelberg-Neuenheim einem Mann dessen Goldkette im Wert von ca. 350 EUR vom Hals gerissen und entwendet zu haben.

Am Mittwoch 28.09.2022 wurde der 20-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg zugeführt, welche einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ und in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe dauern an.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Wohnwagen brennt vollständig aus

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Ein Wohnwagen war bereits für seine “Überwinterung” vorbereitet und auf einem umzäunten Gelände im Kirchheimer Weg abgestellt. In der heutigen Nacht kurz nach 24 Uhr hörten Zeugen zunächst einen lauten Knall und sahen anschließend den Caravan bereits in Brand. Flammen schlugen aus dem Gefährt.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand der Anhänger dann bereits im Vollbrand und es konnte nichts mehr gerettet werden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf circa 15.000 Euro beziffert.

Der Brandermittler des Polizeireviers Heidelberg-Süd hat die weiteren polizeilichen Ermittlungen übernommen. Über die Brandursache können bisher noch keine Angaben gemacht werden.