Mutmaßliche Schleuser in Haft

Sandhausen/RNK (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden am Mittwoch 28.09.2022 Haftbefehle gegen zwei 35- und 37-jährige syrische Staatsbürger erlassen. Den Tatverdächtigen wird gewerbs- und bandenmäßige Schleusung von Ausländern vorgeworfen. Am Dienstagmittag 27.09.2022 kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Mannheim, ein Fahrzeug mit deutscher Zulassung auf der Rastanlage Hardtwald-Ost an der BAB 5.

Vor Ort stellte sich heraus, dass sich im Fahrzeug 4 Personen befanden. Während sich die beiden Tatverdächtigen als Asylberechtigte im Bundesgebiet auswiesen, verfügten die 2 weiteren Insassen, ebenfalls syrische Staatsbürger, über keine Aufenthalt legitimierenden Dokumente.

Zuständigkeitshalber erfolgte die Übernahme des Sachverhaltes durch die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe. Erste Ermittlungen bestärkten den Verdacht, dass die Tatverdächtigen mindestens die beiden anderen Personen im Fahrzeug gegen die Zahlung eines Geldbetrages von Tschechien nach Deutschland geschleust haben könnten.

Die Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen. Am Mittwoch 28.09.2022 wurden sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Heidelberg zugeführt, welcher Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Die Tatverdächtigen wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe dauern an.

Die beiden mutmaßlich eingeschleusten Personen stellten einen Antrag auf Asyl. Für die weiteren Aufenthalt rechtlichen Maßnahmen ist die Ausländerbehörde zuständig.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Schlägerei mit 3 verletzten jungen Männer – Zeugenaufruf der Polizei

Eberbach (ots) – Bereits vor fast einer Woche, am Samstag 24.09.2022 zw. 18-19 Uhr, kam es im Bereich des Bahnhofsplatzes zu einer Schlägerei zwischen mindestens 5 Beteiligten. Dabei soll auch ein junger Mann das Gleisbett im Bahnhof überquert haben, der sich an der heftigen Auseinandersetzung beteiligt hatte. Der genaue Sachverhalt, insbesondere die Hintergründe, ließen sich bisher allerdings noch nicht klären.

Im Verlauf der Prügelei zwischen den jungen Männern wurden mindestens drei Personen leicht verletzt. Aufgrund ihrer Verletzungen mussten sie ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Einer der Verletzten wurde dabei erheblich im Gesicht verletzt.

Möglicherweise wurden auch unbeteiligte Passanten in die Tätlichkeiten hineingezogen und haben sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet.

Während des Tatzeitraums in den frühen Abendstunden ist der Bahnhofsbereich stark frequentiert und Zeugen haben den Vorfall beobachten können. Deshalb bittet die Polizei, Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271 9210-0 in Verbindung zu setzen.

Brennendes Fahrzeug auf dem Standstreifen der BAB 6

Hockenheim/Walldorf (ots) – Am Mittwoch 28.09.2022 gegen 16:15 Uhr, geriet auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn in Brand. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte die Brandursache auf einen geplatzten Reifen zurückzuführen sein, welcher den Druckluftkessel zum zerbersten brachte. Der mit Glasscherben beladene LKW verlor in der Folge einen erheblichen Anteil seiner Ladung.

Zur Unfallaufnahme und anschließenden Fahrbahnreinigung war die mittlere sowie rechte Fahrspur bis kurz vor 20:30 Uhr gesperrt. Der nicht mehr verkehrssichere LKW musste abgeschleppt werden. Neben der Polizei war die Feuerwehr Hockenheim mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Der 29-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

L550 zwischen Sinsheim und Weiler gesperrt

Sinsheim/Weiler (ots) – Nach einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen ist die Landstraße 550 zwischen Sinsheim und Weiler aktuell in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort.

Geldbeuteldieb gelingt die Flucht

Weinheim (ots) – Am Mittwochabend 28.09.2022 gegen 19 Uhr entwendete ein dreister Unbekannter den Geldbeutel einer 61-jährigen Frau, welche gerade dabei war ihren PKW auf dem Parkplatz eines Hofladens im Brunnweg zu beladen. Der Täter schlich in einem unbeobachteten Moment an die Beifahrerseite und stahl aus der dort abgestellten Handtasche den Geldbeutel. Danach flüchtete der Mann in Richtung des Feldes.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 16-20 Jahre alt, dunkler Teint, hagere Statur, 170 cm groß. Bekleidet war der Mann mit hellblauem Kapuzenpullover und einer dunklen Jogginghose.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit Motorradfahrer – Sperrung wieder aufgehoben

Heddesheim (ots) – Um kurz nach 16 Uhr kam es auf der L 541 zwischen Heddesheim und Mannheim zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer alleinbeteiligt und stürzte. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Sturz nur leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und kam im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Über den Zeitraum der Unfallaufnahme musste kurzzeitig die Straße gesperrt werden. Kurz vor 18:00 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Verkehrsunfall mit 2 schwer Verletzten

Sinsheim/BAB 6 (ots) – Gegen 10:30 Uhr kam es zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim zu einem Verkehrsunfall, welcher im sich aufstauenden Verkehr einen weiteren Folgeunfall nach sich zog.

Den bisherigen Ermittlungen nach verlor ein 28-jähriger VW-Fahrer, kurz vor der Ausfahrt Sinsheim, im Zuge eines Bremsmanövers die Kontrolle über seinen 8-Sitzer, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Sowohl der 28-Jährige, als auch dessen 57-jährige Beifahrerin wurden hierbei schwer verletzt und mussten durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden.

An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst befanden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr mit an der Unfallstelle.

Vermutlich aufgrund des sich bildenden Rückstaus kam es zudem zu einem Folgeunfall mit zwei beteiligten Pkw im Bereich der vorherigen Unfallstelle. Hierbei waren keine Verletzten zu verzeichnen; sowohl ein Skoda, als auch ein Audi mussten abgeschleppt werden. Die hierbei entstandene Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Im Zuge der Unfallaufnahme mussten zunächst der linke und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Bis zur Beendigung der Bergungsmaßnahmen blieb der rechte Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf einer Länge von fast 7 Km.

Gegen 12:30 Uhr konnte die Sperrung des rechten Fahrstreifens aufgehoben werden. Um kurz vor 13 Uhr hatte sich der Verkehr normalisiert.