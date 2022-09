Steinewerferinnen von Brücke trafen Kleinlaster

Wiesloch (ots) – Am Mittwochabend 28.09.2022 gegen 19 Uhr warfen vermutlich zwei jüngere Mädchen Steine von der Brücke “Alte Bahntrasse” der B3, auf Höhe Wiesloch-Frauenweiler, auf darunter fahrende Fahrzeuge. Ein faustgroßer Stein schlug bei einem Kleinlaster Peugeot, der aus Richtung Karlsruhe in Richtung Heidelberg fuhr, auf der Windschutzscheibe ein.

Glücklicherweise durchschlug das Wurfgeschoss nicht die Windschutzscheibe und der 35-jährige Fahrer sowie seine 28-jährige Beifahrerin kamen mit einem Schrecken davon. An dem Fahrzeug entstand an der Windschutzscheibe und am rechten A-Holm erheblich Sachschaden.

Nachdem sie den Laster getroffen hatten, rannten die beiden Mädchen in Richtung Wiesloch-Frauenweiler davon. Anschließende Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bisher ergebnislos. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 in Verbindung zu setzen.

39-jährige betrunkene Autofahrerin flüchtet – Polizei ermittelt die Fahrerin

Mannheim (ots) – Am Mittwoch 28.09.2022 gegen 21:30 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin auf dem Gästeparkplatz eines Schnellrestaurants im Roßlauer Weg eine Autofahrerin, die mit ihrem weißen Mercedes-Benz, SUV, gegen einen geparkten Mercedes-Benz SLK fuhr.

Anschließend verließ die Fahrerin, ohne ihren Feststellungspflichten nachgekommen zu sein, mit ihrem Auto die Unfallstelle. An dem geparkten SLK entstand dabei ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

Aufgrund der Angaben der Zeugin konnte die Unfallflüchtige von Beamten des Polizeireviers Ladenburg zu Hause angetroffen werden. Neben den eindeutigen Unfallspuren an ihrem SUV mit einem weiteren Schaden von circa 2.000 Euro und der Fahrerbeschreibung konnte die Halterin noch vor Ort überführt werden.

Ein bei der 39-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Anschließend wurde bei ihr durch einen Polizeivertragsarzt eine Blutentnahme durchgeführt. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

E-Scooter-Fahrer missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt

Mannheim (ots) – Am Mittwochmorgen 28.09.2022 gegen 11:30 Uhr fuhr ein 26-jähriger Mann mit einem E-Scooter von den Quadraten A3/B3 in Richtung der Kurpfalzstraße. An der Kreuzung A2/B3 missachtete der Mann nach derzeitigem Stand die Vorfahrt eines 70-jährigen Mercedes-Fahrers.

In Folge des Zusammenstoßes stürzte der 26-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Sachschaden liegt bei 5.000 Euro. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Baucontainer aufgebrochen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Zwischen Freitag 15 Uhr und Mittwoch 28.09.2022 um 11 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter einen Baucontainer in der Dammstraße auf. Aus dem Container entwendeten die Unbekannten ein Fahrrad sowie mehrere Elektrowerkzeuge. Der Sachschaden liegt im niedrigen 4-stelligen Bereich.

Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Rufnummer 0621/3301-0, zu kontaktieren.