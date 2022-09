Karlsruhe

Drohne bei Fußballbegegnung des KSC gegen den 1.FC. Nürnberg

Karlsruhe (ots) – Mit Blick auf die Fußballbegegnung des Karlsruher SC gegen den 1.FC Nürnberg am kommenden Sonntag möchte die Polizei auf die derzeitige besondere Verkehrssituation hinweisen:

Spätestens um 12:00 Uhr erfolgt die Sperrung des Adenauerrings für den Kraftfahrzeugverkehr auf Höhe des Stadions. Abhängig vom Personenzulauf zum Stadion wird der Adenauerring früher gesperrt. Aufgrund der Baustelle mit einspuriger Verkehrsführung auf dem Adenauerring zwischen Willy-Brandt-Allee und Stadion ist mit erheblichem Rückstau und entsprechenden Verzögerungen zu rechnen.

In diesem Zusammenhang wird gebeten, dass alle Fans des Karlsruher SC, die mit Kraftfahrzeugen anreisen, das Stadion nicht aus Richtung Willy-Brandt-Allee ansteuern, denn von dort ist die Durchfahrt für den Kraftfahrzeugverkehr zum Birkenparkplatz nicht möglich. Auch Fußgänger und Fahrradfahrer gelangen auf diesem Weg nicht zu den Eingängen der Ost- und Südtribüne.

Stadionbesucher mit Karten für den Heimbereich auf der Ost- und Südtribüne werden daher gebeten, das Stadion unbedingt aus Richtung Durlacher Tor anzusteuern und für die Anfahrt möglichst öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Ab dem Durlacher Tor werden im 10-Minuten-Takt Busse der Verkehrsbetriebe Karlsruhe zum Stadion verkehren.

Heimfans mit Karten für die Nordtribüne wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel in die Karlsruher Innenstadt zu nutzen und von dort zu Fuß den Stadioneingang auf der Friedrichstaler Allee über den Schlossgarten aufzusuchen.

Mit einer angemessenen Zahl an Einsatzkräften wird das Polizeipräsidium Karlsruhe gemeinsam mit Ordnern des KSC für die Sicherheit der Zuschauer in und um das Stadion sorgen. Zur Unterstützung des Einsatzes wird die Polizei das Geschehen auch mit Hilfe einer Drohne im Auge behalten.

Auto fährt in Umzäunung – Hoher Sachschaden

Karlsruhe (ots) – Ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 40.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am frühen Mittwochmorgen am Karlsruher Turmberg. Gegen 01.10 Uhr fuhr der junge Mann mit seinem Tesla entlang der Reichardtstraße vom Turmberg kommend in Richtung Grötzingen.

Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr geradewegs in eine Umzäunung des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenburg. Dort kam das Fahrzeug zum Stillstand.

Glücklicherweise wurden durch den Unfall weder der 22-jährige Fahrer noch sein 20-jähriger Beifahrer bei dem Unfall verletzt. Am Fahrzeug sowie an der Umzäunung entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt ungefähr 40.000 Euro.

Kreis Karlsruhe

Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Östringen (ots) – Eine 17-jährige Motorradfahrerin wurde am Mittwoch 28.09.2022 gegen 20.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall zwischen Odenheim und Zeudern leicht verletzt. Die 17-Jährige fuhr von Odenheim in Richtung Zeudern, als sie in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Hierbei kollidierte sie unter anderem mit einem Verkehrszeichen. Der Rettungsdienst brachte die Fahrerin in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 6.000 Euro. Das Polizeirevier Bad Schönborn hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mutmaßliche Autodiebe und Brandstifter ermittelt

Bruchsal (ots) – Zwei zunächst unbekannte Personen sollen in der Nacht vom 15.09. auf den 16.09.2022 in Oberhausen-Rheinhausen ein Fahrzeug entwendet haben. Im weiteren Verlauf sollen die beiden das Fahrzeug in Richtung Rheindamm Rheinhausen verbracht und schließlich am frühen Morgen des 16.09.2022 unterhalb des Deichs auf einem Grünstreifen mittels eines bislang unbekannten Brandmittels in Brand gesetzt haben.

Das Fahrzeug brannte vollständig aus und wurde hierdurch vollständig zerstört.

Ihre Tat sollen die beiden Täter gefilmt und das entsprechende Video im Internet eingestellt haben. Ein Zeuge wurde darauf aufmerksam, erkannte die mutmaßlichen Täter und gab den Ermittlern des Kriminalkommissariats Bruchsal einen entsprechenden Hinweis.

Am Montag nahmen die Beamten einen 21-jährigen Mann sowie eine Frau im gleichen Alter vorläufig fest. Die Tatverdächtigen wurden am Dienstag dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft jeweils Haftbefehl erließ. Zwischenzeitlich befinden sich der 21-jährige Mann sowie die 21-jährige Frau in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten.