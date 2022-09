Neidenfels: 650.335 Euro für das Schimpf’sche Haus

Neidenfels – Aus dem Bundesprogramm „Zuschüsse für investive Kulturmaßnahmen bei Einrichtungen im Inland“ erhält die Gemeinde Neidenfels einen Zuschuss von 650.335 Euro. Damit soll das Schimpfsche Haus saniert und in eine Begegnungsstätte umgewandelt werden. Das teilt der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Neustadt – Speyer Johannes Steiniger (CDU) nach dem Beschluss in einer Sitzung des Haushaltsausschusses in Berlin mit.

Johannes Steiniger erklärt dazu: „Ich freue mich, dass der Antrag von Bürgermeisterin Sybille Höchel erfolgreich war. Zuletzt bei meiner Sommertour 2021 hat sie mir das Projekt vorgestellt. Seitdem haben wir uns gemeinsam für eine Neubelebung in Berlin eingesetzt.“