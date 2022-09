Teure Pizza

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer ist am Dienstag 27.09.2022 in der Bismarckstraße über eine rote Ampel gefahren. Er missachtete das Rotlicht. Eine Polizeistreife die den Vorgang beobachtete, stoppte den Mann. Die Beamten konfrontierten den 44-Jährigen mit dem Vorwurf und leiteten ein Bußgeldverfahren ein.

Zu seiner Verteidigung gab der Betroffene gegenüber den Polizisten an, dass es sich um eine Ausnahmesituation gehandelt habe, da vor seiner Haustür bereits der Lieferant eines Pizzaservices warte.

Die Pizza wird dem 44-Jährigen jetzt vermutlich teuer zu stehen kommen: Er blickt nämlich einem knackigen Bußgeld, mindestens 2 Punkten im Verkehrszentralregister und einem Fahrverbot entgegen. |erf

Ärger eingehandelt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Dienstag 27.09.2022 im Benzinoring die Fahrerin eines E-Scooters gestoppt. Die 18-Jährige lenkte das Gefährt mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen. Während der Verkehrskontrolle fielen den Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Die Frau wurde zum Drogentest gebeten.

Dieser reagierte positiv. Die Polizei wirft der 18-Jährigen nun vor, unter dem Einfluss von Cannabis den Elektroroller geführt zu haben. Klarheit soll das Ergebnis einer Blutprobe bringen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Eine Strafanzeige wegen Beleidigung kommt auf die 18-Jährige allerdings auch noch zu. Während der polizeilichen Maßnahme beschimpfte sie die Einsatzkräfte. |erf

Verantwortliche von Videokamera aufgezeichnet

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht konnte am Dienstag 27.09.2022 anhand der Aufzeichnung einer Kamera geklärt werden. Eine 29-Jährige hatte sich bei der Polizei gemeldet, weil ihr Auto am Vormittag bei einem Unfall beschädigt wurde. Der Elektrowagen parkte in der Bismarckstraße, als ein anderer Wagen dagegen stieß.

Die Unfallverursacherin hatte sich nach dem Parkrempler allerdings aus dem Staub gemacht. Was die Frau offensichtlich nicht bemerkte: Ihr Fahrmanöver wurde von einer Kamera des Autos aufgezeichnet. Deutlich sind die Fahrerin und das Kennzeichen ihres Autos erkennbar.

Die Frau blickt nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle entgegen. |erf

Lassen Sie Ihre Tasche nicht aus den Augen

Kaiserslautern (ots) – Wo bewahren Sie Ihre Wertsachen auf, wenn Sie einkaufen gehen – das heißt: Wo befinden sich Ihr Geldbeutel und Ihr Handy, während Sie den Einkaufswagen durch den Supermarkt schieben? Wenn Ihre Antwort lautet “in einer Handtasche”, dann empfehlen wir: Lassen Sie diese Tasche beim Einkaufen nicht aus den Augen!

Am Dienstagvormittag wurde einmal mehr, eine Frau während ihres Einkaufs Opfer von Taschendieben, weil sie ihre Handtasche im Einkaufswagen ablegte und diesem für einen kurzen Moment den Rücken zudrehte, während sie an einem Warenregal etwas suchte. Schon als sie sich wieder herumdrehte, fiel der 35-Jährigen nach eigenen Angaben sofort auf, dass die Tasche im Einkaufswagen in einer anderen Position lag.

Und als sie nachschaute, stellte die Frau fest, dass der Geldbeutel nicht mehr da ist. Zusammen mit der Geldbörse verschwanden die EC-Karte, der Führerschein, die Versicherungskarte und weitere Dokumente.

Tatort war ein Supermarkt in der Augustastraße, die Tatzeit: 11.30 Uhr. Und obwohl die 35-Jährige die Tasche nur kurz aus den Augen gelassen hatte, konnte sie nicht sagen, wer sich daran vergriff, es war ihr niemand Verdächtiges aufgefallen. |cri

Spielautomaten in Vereinsheim geknackt

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher sind in der Pariser Straße in ein Vereinsheim eingedrungen. Am Dienstagmorgen entdeckte eine Zeugin eine aufgebrochene Tür und verständigte die Polizei.

Bei den ersten Ermittlungen vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich die Täter offenbar gewaltsam Zugang zum Treppenhaus verschafft haben und von hier aus die Zugangstür zum Gastraum des Vereinsheims manipulierten. Dort machten sich die Unbekannten an zwei Geldspielautomaten zu schaffen – die Geräte wurde aufgebrochen und die enthaltenen Geldkassetten samt Inhalt gestohlen. Da aktuell noch nicht feststeht, wieviel Bargeld sich darin befand, ist die Höhe des Gesamtschadens noch unklar.

Gesucht werden Zeugen, denen in der Zeit von Montagabend, 21 Uhr, bis Dienstagmorgen, 9 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0631 369-2620 jederzeit entgegen. |cri

Fahrerflucht: Cabrio beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Lauterstraße ist am Montag 26.09.2022 ein Auto beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. Zwischen 07:30-18:30 Uhr parkte der Audi auf dem Areal.

Als am Abend die Fahrerin zu ihrem Wagen zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Kotflügel ihres Cabrios verbeult ist. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 2.000 Euro. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur. Er hatte sich aus dem Staub gemacht.

Jetzt ermitteln die Beamten wegen Fahrerflucht und bitten um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kreis Kaiserslautern

Hund beißt 36-Jährigen – Fahrlässige Körperverletzung

Mackenbach (ots) – Ein 36-Jähriger ist am Dienstagabend in der Kantstraße von einem Hund gebissen worden. Das Tier war nicht angeleint. Der Mann war mit seinem eigenen Hund unterwegs, als ihm 2 andere Vierbeiner entgegen sprangen. Eines der Tiere konnte von seinem Besitzer noch zurückgehalten werden, der zweite Hund hatte sich allerdings schon in die Hand des 36-Jährigen verbissen.

Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Halter des Beißers leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein. Ihm wird fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. |erf

Transporter gestreift, Spiegel zerfetzt

Hochspeyer (ots) – Wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht ermittelt die Polizei in Hochspeyer. Hier wurde am Dienstag 27.09.2022 in der Hauptstraße zwischen 13.30 und 14.35 Uhr ein geparkter VW Transporter beschädigt. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Der Transporter stand im fraglichen Zeitraum in einer gekennzeichneten Parkfläche am Fahrbahnrand in Höhe des Hauses Nummer 71. Bei seiner Rückkehr stellte der 41-jährige Fahrer einen frischen Schaden auf der Fahrerseite fest: Der Außenspiegel war “zerfetzt”.

Vermutlich wurde der Transporter im Vorbeifahren von einem anderen Verkehrsteilnehmer gestreift. Die Polizeiinspektion 1 bittet nun um Hinweise auf das Verursacherfahrzeug. Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 direkt bei der zuständigen Dienststelle melden. |cri

Fake-Anruf der “Lottozentrale” – Vorsicht Betrug!

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Verbandsgemeinde Landstuhl ist am Dienstagabend von Betrügern hereingelegt worden. Wie die Frau später zu Protokoll gab, hatte sie kurz nach 19 Uhr einen Anruf einer unbekannten Frau erhalten, die sich als “Mitarbeiterin der Lottozentrale” ausgab.

Durch geschickte Gesprächsführung wurde die Supermarkt-Mitarbeiterin dazu gebracht, mehrere Guthabenkarten aus dem aktuellen Sortiment zu nehmen und die jeweiligen Codes per Telefon durchzugeben. Statt der zugesagten “Bestätigung” wurde das Telefonat aber anschließend einfach beendet.

Erst dadurch wurde die Mitarbeiterin stutzig und realisierte, dass sie Betrügern auf den Leim gegangen ist. Sie informierte daraufhin sofort ihren Chef, der ihr mitteilte, dass es Betrüger am selben Tag mit der gleichen Masche auch in einem anderen Markt versucht hatten. Schaden: mehrere hundert Euro.

Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang vor solchen Fake-Anrufen. |cri