Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Frankenthal (ots) – Bereits am 02.08.2022 gegen 13.00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Lucas-Cranach-Straße, dortiger Parkplatz des Einkaufsmarktes, wobei ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde und danach längere Zeit im Krankenhaus behandelt werden musste.

Der Unfallverursacher fuhr nach Angaben des 75-jährigen Radfahrers aus Frankenthal einen weißen Kleintransporter, war männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, hatte braune Haare und war bekleidet mit einem grauen Pullover.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.