PKW kippt nach Unfall um

Rödersheim-Gronau (ots) – Am Dienstag 27.09.2022 gegen 07:20 Uhr, fuhr ein 30-jähriger PKW-Fahrer die K20 von Meckenheim in Richtung Rödersheim-Gronau. Hierbei kam der PKW-Fahrer von der Fahrbahn ab und kippte auf die Fahrerseite.

Der leicht verletzte Fahrer wurde durch die Feuerwehr aus dem PKW befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn vollgesperrt. Neben der Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Trunkenheit im Verkehr

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Dienstag 27.09.2022 gegen 19.45 Uhr, kontrollierte eine Streife in der Frankenthaler Straße einen 53-jährigen Mann aus Alzey mit seinem Pkw. Im Rahmen der Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille.

Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

