Frankfurt-Griesheim: Streit nach Überholmanöver

Frankfurt – (dr) Gestern Vormittag (27. September 2022) gerieten vier

Männer in Streitigkeiten, zuvor kam es auf der Mainzer Landstraße zu einem

Überholmanöver. Polizeibeamte nahmen später zwei von ihnen, 74 und 43 Jahre alt,

vorläufig fest und stellten eine Waffe sicher.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren ein 19- und ein 37-jähriger Mann gegen

09:30 Uhr mit einem Fahrzeug auf der Mainzer Landstraße stadteinwärts unterwegs.

Zu diesem Zeitpunkt wurden sie von einem anderen Pkw, in dem ein 74- und ein

43-Jähriger saßen, überholt. Auf einer Tankstelle hielten die vier Männer

schließlich an und lieferten sich aus unbekannten Gründen ein Wortgefecht.

Während der 43-Jährige den 37-Jährigen verbal bedrohte, begab sich der

74-Jährige zum Fahrzeug und holte einen Revolver, den er anschließend vorzeigte.

Der 37-Jährige äußerte nun, die Polizei zu rufen, was den 74-Jährigen und den

43-Jährigen dazu veranlasste, die Flucht zu ergreifen.

Eine alarmierte Streife konnte das flüchtige Duo zu einem späteren Zeitpunkt im

Bereich der Frankenallee anhalten und vorläufig festnehmen. Die bei ihnen

aufgefundene Nachbildung des Revolvers wurde sichergestellt. Die Beamten

verbrachten die zwei Männer für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf ein

Revier. Ein Strafverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen

zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Personenkontrolle führt zu Drogenfund und Vollstreckung eines Haftbefehls

Frankfurt – (lo) Am gestrigen Dienstagabend (27. September 2022)

kontrollierten Polizeibeamte in der Moselstraße einen 22-jährigen Mann, welcher

ohne gültigen Aufenthaltstitel unterwegs war und Rauschgift mit sich führte.

Gegen 17:05 Uhr unterzog die Polizei den 22-Jährigen einer Personenkontrolle. Im

Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass der

Kontrollierte nicht im Besitz von gültigen Ausweis- und Aufenthaltspapieren war.

Im weiteren Verlauf stellten die Beamten beim 22-Jährigen ca. 80 Gramm Heroin

sicher. Doch damit nicht genug. Gegen den 22-Jährigen lag obendrein noch ein

Vollstreckungshaftbefehl des Amtsgericht Frankfurt am Main vor.

Der Festgenommene, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam in die

Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt. Er wurde heute dem Haftrichter

vorgeführt.

Frankfurt-Rödelheim: Dreiste Tat an der Tankstelle

Frankfurt – (dr) Ein Mann suchte am gestrigen Dienstag, den 27. September

2022, in der Ludwig-Landmann-Straße eine Tankstelle auf und entwendete auf

besonders dreiste Weise mehrere Getränkedosen.

Gegen 07:45 Uhr betrat der Unbekannte die Tankstelle im Stadtteil Rödelheim und

steckte im Verkaufsraum drei Dosen alkoholische Getränke in seine Jackentasche.

Als er die Ausgangstür der Tankstelle passierte, sprachen ihn zwei

Mitarbeiterinnen, welche ihn beobachtet hatten, auf den Diebstahl an und hielten

ihn zunächst fest. Nun begann er, die beiden Frauen zu beleidigen und zu

bedrohen. Dem Mann gelang es in der Folge, sich von ihnen loszureißen. Dann

schubste er eine der Mitarbeiterinnen zur Seite und entfernte sich schließlich

in unbekannte Richtung. Kurz zuvor öffnete er noch vor den Augen der beiden

Frauen eine der Getränkedosen und trank aus dieser.

Täterbeschreibung: Männlich, circa 175 cm groß, dunkle Haut, Dreadlocks;

bekleidet mit dunkelblauer Daunenjacke mit Wollkragen und dunkler Hose.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Täter werden gebeten, sich unter der

Rufnummer 069 / 755 11100 bei der Polizei zu melden.

Frankfurt-Frankfurter Berg: Totalschaden nach Fahrzeugbrand

Frankfurt – (th) In der Nacht von Dienstag (27. September 2022) auf

Mittwoch (28. September 2022) kam es gegen 03.15 Uhr im Bereich des

Schlehenweges am Frankfurter Berg zu einem Brand an zwei Fahrzeugen. Es entstand

Totalschaden. Die Ursache ist bislang unklar.

Der geparkte BMW X5 geriet im Frontbereich aus bislang ungeklärter Ursache in

Brand. Das Feuer griff auch auf einen vor dem BMW geparkten VW Golf über. An

beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ob es sich um einen technischen Defekt

oder Brandstiftung handelt ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Frankfurt-Ostend: Verkehrsunfall endet mit Festnahme

Frankfurt – (th) Am Dienstagnachmittag (27. September 2022) verursachte

eine Frau in der Ostparkstraße einen Verkehrsunfall mit einem gestohlenen PKW.

Sie versuchte zu flüchten. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte sie

festgenommen werden.

Gegen 16.00 Uhr beobachtete der Zeuge, wie ein PKW die Ostparkstraße in Richtung

Saalburgallee befuhr und plötzlich gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug

prallte. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug so stark beschädigt, dass eine

Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Die Fahrerin sowie ihr Beifahrer stiegen aus

und flüchteten in Richtung Ostpark. Der aufmerksame Zeuge folgte den beiden und

hielt sie bis zum Eintreffen der gerufenen Polizeistreife fest.

Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug, ein Seat Leon, am vergangenen Samstag

im Bahnhofsviertel gestohlen wurde. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen

passten nicht zum Unfallfahrzeug, sie wurden einen Tag zuvor von einem anderen

PKW entwendet. Die 40-jährige Fahrerin besaß darüber hinaus keinen gültigen

Führerschein und stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Sie und ihr

46-jähriger Beifahrer wurden festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen wurden beide wieder entlassen.