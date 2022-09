Autoreifen zerstochen; Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt angezeigt wurde, haben Unbekannte in der Schulstraße in Wanfried bei einem geparkten roten Renault Megane den linken Vorderreifen platt gestochen. Der Schaden beträgt 150 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Der Vorfall ereignete sich bereits letzte Woche zwischen Donnerstag 21.00 Uhr und Freitag 11.00 Uhr. Zu dem Zeitpunkt war das Auto auf dem Parkplatz vor einem Wohnhaus abgestellt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Spiegel im Vorbeifahren abgefahren; Schaden 150 Euro

Eine 78-jährige Autofahrerin aus Eschwege befuhr am Dienstagnachmittag gegen 16.25 Uhr die Thüringer Straße in Eschwege stadtauswärts. Etwa in Höhe des Tierheims touchierte sie dann aus Unachtsamkeit einen auf der rechten Seite neben der Fahrbahn geparkten Pkw. Zu Bruch gingen dabei der rechte Außenspiegel am Pkw der 78-Jährigen (100 Euro Schaden) und der linke Außenspiegel des geparkten Wagens (50 Euro Schaden).

Geldbörsendiebe schlagen zweimal zu; Polizei sucht Zeugen

Im Herkules-Markt in der Augustastraße in Eschwege waren am gestrigen Dienstag Geldbörsendiebe unterwegs und schlugen am frühen Abend gleich zweimal zu. Einer 60-jährigen Frau aus Eschwege wurde die Geldbörse aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche geklaut. Der Vorfall geschah zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr. Neben Bargeld befanden sich außerdem der Ausweis, sowie Kredit-und Versicherungskarten in dem Portmonee. Der Stehlschaden liegt bei insgesamt 250 Euro. Um kurz vor 19.30 Uhr wurde dann eine 69-jährige Frau aus Eschwege ebenfalls das Opfer von Dieben. Auch hier nutzten die Täter einen unbeobachteten Moment, um das Portmonee aus der im Einkaufswagen zurückgelassenen Tasche zu klauen. Der Wert des Stehlgutes beziffert sich hier auf ca. 120 Euro. Abhandengekommen sind Bargeld, Personalausweis und Bankkarten.Hinweise nimmt in beiden Fällen die Eschweger Polizei unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Verkehrsunfallflucht; Autofahrer fährt Absperrpfosten um und flüchtet später

Die Beamten der Polizei in Sontra ermitteln gegen einen 66-jährigen Autofahrer aus Eisenach wegen des Verdachts der Unfallflucht. Der Mann soll am Montagabend gegen 18.30 Uhr mit seinem Wagen in Herleshausen in der Straße „Hainertor“ einen Absperrpfosten touchiert haben. Der Fahrer soll dann ausgestiegen sein und den Pfosten wiederaufgerichtet haben. Dann stieß er offenbar erneut aus Unachtsamkeit gegen den Pfosten und fuhr schließlich davon, ohne sich um Weiteres zu kümmern. Zeugen hatten den Vorfall der Polizei gemeldet, die nun die Ermittlungen aufgenommen haben.

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen; Schaden 4000 Euro

Am Dienstagmittag kam es zu einem Auffahrunfall auf der B 27 am Kreisverkehr kurz vor Wichmannshausen. Wie die Beamten der Polizeistation Sontra berichten, befuhr ein 58-Jähriger aus Mühlhausen mit seinem Wohnmobil gegen 13.05 Uhr die B 27 von Hoheneiche in Richtung Wichmannshausen. In gleicher Richtung dahinter war ein auch 64-Jähriger aus Hünfeld mit einem Sattelzug unterwegs. Als der 58-Jährige am Kreisverkehr aufgrund eines vorausfahrenden und dort wartenden Lkw anhalten musste und zum Stillstand kam, bemerkte dies der 64-jährige Fahrer des Sattelzuges zu spät und fuhr auf das Wohnmobil auf, das dabei noch gegen den davor wartenden Lkw geschoben wurde. Das Wohnmobil wurde bei dem Aufprall mit ca. 3000 Euro Schaden, der verursachende Sattelzug mit 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Ob und in wieweit der andere Lkw noch einen Schaden davontrug ist nicht bekannt, da dessen Fahrer den Vorfall als solchen offenbar nicht bemerkte und dann später weiterfuhr, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Beamten versuchen nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen den beteiligten Lkw in Erfahrung zu bringen und bitten dbzgl. um Zeugenhinweise unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung; versuchter Pkw-Aufbruch; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montag 14.00 Uhr und Dienstagmorgen 07.00 Uhr haben Unbekannte versucht, einen weiß/silbernen Toyota Avensis aufzubrechen, der im genannten Tatzeitraum auf einem Parkplatz „An der Schlagd“ in Witzenhausen abgestellt war. Letztlich gelang es den Tätern nicht, das Fahrzeug zu öffnen. Es entstand bei dem Versuch aber Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.