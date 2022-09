Wiesbaden: Die Polizei-News

Mutmaßlicher Fahrraddieb leistet Widerstand, Wiesbaden,

Michelsberg, 27.09.2022, 22.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend hat sich ein vermeintlicher Fahrraddieb gegen die

polizeilichen Maßnahmen zur Wehr gesetzt. Zwei Männer wurden gegen 22.30 Uhr von

einem Zeugen auf frischer Tat dabei ertappt, wie sie sich in der Straße

„Michelsberg“ mit einem Werkzeug an einem angeschlossenen Fahrrad zu schaffen

machten. Während einer der Ertappten daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht

ergriff, verblieb der zweite im Bunde bis zum Eintreffen der verständigten

Polizeistreife vor Ort. Als die Polizeikräfte den mutmaßlichen Fahrraddieb dann

einer Kontrolle unterziehen wollten, habe sich der 35-Jährige uneinsichtig

gezeigt und zur Wehr gesetzt. Der Mann wurde festgenommen und entsprechende

Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Autoaufbrecher zugange – Navigationsgeräte ausgebaut und gestohlen,

Wiesbaden, Nerotal, 26.09.2022, 18.30 Uhr bis 27.09.2022, 15.15 Uhr,

(pl)Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag trieben in der Straße „Nerotal“

Autoaufbrecher ihr Unwesen, die es bei mindestens zwei geparkten Mini Cooper auf

die festinstallierten Navigationsgeräte abgesehen hatten. Die Täter drangen

jeweils durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Innenräume der beiden

betroffenen Autos ein und bauten anschließend die Navis aus. Der entstandene

Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Baustellendiebe erbeuten Kabel,

Wiesbaden-Biebrich, Hagenauer Straße, 23.09.2022, 18.00 Uhr bis 27.09.2022,

07.00 Uhr,

(pl)Diebe haben zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen aus einem im Bau

befindlichen Gebäude in der Hagenauer Straße mehrere Kabelrollen im Gesamtwert

von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Täter drangen in das Gebäude ein und

entwendeten die dort gelagerten Trommeln mit jeweils 500 Metern Kabel. Hinweise

nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Gartenhütte aufgebrochen – Pedelecs gestohlen, Wiesbaden-Medenbach, An den

Drei Weiden, 25.09.2022, 18.00 Uhr bis 27.09.2022, 15.00 Uhr,

(pl)In der Straße „An den Drei Weiden“ in Medenbach waren zwischen Sonntagabend

und Dienstagnachmittag Fahrraddiebe unterwegs. Die Täter betraten den Garten

eines Wohnhauses, brachen in die dortige Gartenhütte ein und entwendeten hieraus

zwei Pedelecs sowie Werkzeuge. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Eingangstür von Einkaufsmarkt hält Einbrechern stand, Wiesbaden,

Blücherstraße, 24.09.2022, 22.00 Uhr bis 26.09.2022, 06.00 Uhr,

(pl)Die Eingangstür eines Einkaufsmarktes in der Blücherstraße hat zwischen

Samstagabend und Montagmorgen Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte

hatten erfolglos versucht, die Tür aufzuhebeln und dann unverrichteter Dinge die

Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Diebe entwenden Katalysatoren,

Wiesbaden, Am Melonenberg, Saarstraße, Röntgenstraße, bis 27.09.2022,

(pl)In den vergangenen Tagen waren in Wiesbaden Katalysatorendiebe am Werk. Zum Ziel der Täter wurden drei im Bereich Saarstraße, Röntgenstraße sowie „Am Melonenberg“ abgestellte Fahrzeuge. An den drei betroffenen Autos wurde jeweils der Katalysator abmontiert und entwendet. In einem Fall ließen die Täter auch noch die beiden Kennzeichenschilder des Fahrzeugs mitgehen. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Radfahrer in Eltville angefahren,

Eltville, Weinhohle, Dienstag, 27.09.2022, 16:30 Uhr und Mittwoch, 28. September

2022, 08:00 Uhr

(wie) In Eltville wurden am Dienstagnachmittag und am Mittwochmorgen Radfahrer

von Autos angefahren und verletzt. Ein 81-Jähriger befuhr am Dienstagnachmittag

mit einem Mercedes die Weinhohle in Richtung Rheingauer Straße. An der Kreuzung

mit der Gutenbergstraße missachtete der Mann die Vorfahrt eines 33-Jährigen auf

einem Mountainbike, der auf dem rot markierten Fahrradstreifen aus Richtung

Walluf angefahren kam. Der 81-Jährige fuhr gegen das Rad und brachte es so zum

Stürzen. Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in

ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzt den

Sachschaden auf 750 EUR.

Nur eine Querstraße weiter kam es am Mittwochmorgen zu einem fast gleichen

Unfall an der Kreuzung Weinhohle/ Friedrichstraße. Auch hier missachtete eine

23-Jährige in einem BMW die Vorfahrt und fuhr so gegen einen

vorfahrtsberechtigten 59-Jährigen auf einem E-Bike. Der Radfahrer stürzte und

wurde dabei schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bundesstraße bei Bad Schwalbach nach Unfall gesperrt, Bad Schwalbach,

Bundesstraße 275, Dienstag, 27.09.2022, 14:50 Uhr

(wie) Bei einem Unfall bei Bad Schwalbach musste die B 275 am Dienstagnachmittag

für die Bergungsarbeiten gesperrt werden. Ein 60-Jähriger war mit einem BMW auf

der B 275 zwischen Bad Schwalbach und Taunusstein unterwegs. Aus ungeklärter

Ursache verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der

Fahrbahn ab. Der BMW kippte im Straßengraben auf die Seite, fiel dann aber

wieder zurück auf die Räder. Bei dem Unfall blieb der Fahrer unverletzt, das

Fahrzeug wurde jedoch erheblich beschädigt. Für die Bergungsarbeiten wurde die

Bundesstraße zwischen dem Kreisel Roter Stein und Bad Schwalbach circa 50

Minuten voll gesperrt.

Autobahnpolizei

Vollsperrung nach Unfall bei Niedernhausen, Niedernhausen, Bundesautobahn 3,

Dienstag, 27.09.2022, 15:20 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag musste die A 3 bei Niedernhausen nach einem Unfall

gesperrt werden. Ein 30-Jähriger befuhr mit einem Opel die A 3 von Köln in

Richtung Frankfurt. Kurz vor der Anschlussstelle Niedernhausen kam er aufgrund

nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen die

Mittelschutzplanke. Danach wurde der Opel über alle drei Fahrstreifen

geschleudert und kam rechts im Graben zum Stehen. Hierbei wurde ein anderes Auto

auf dem mittleren Fahrstreifen beschädigt. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch

herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Einige Trümmerteile waren sogar auf die

Gegenfahrbahn geflogen und wurden dort von der Autobahnpolizei entfernt.

Aufgrund des Trümmerfeldes auf der Autobahn in Richtung Frankfurt musste die

Fahrbahn dort voll gesperrt werden. Mithilfe der Autobahnmeisterei konnte gegen

16:00 Uhr die linke Spur wieder geöffnet werden. Bei der Unfallaufnahme stellten

die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 30-Jährigen fest. Ein Alkoholtest

zeigte einen Wert von über ein Promille an. Der Mann wurde festgenommen, musste

eine Blutprobe abgegeben und konnte anschließend die Dienststelle ohne

Führerschein wieder verlassen. Nach aufwändiger Reining der Fahrbahn mit einer

Spezialmaschine, konnte die Autobahn gegen 17:45 Uhr wieder komplett freigegeben

werden. Der Sachschaden wird auf über 15.000 EUR geschätzt.