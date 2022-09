Heidelberg-Hauptbahnhof (ots) – Dienstagmittag (27. September) wurde ein 84-jähriger Mann am Heidelberger Hauptbahnhof Opfer eines körperlichen Angriffs. Ein 34-jähriger rumänischer Staatsbürger griff den Mann an, nachdem er zuvor abgelehnt hatte dem 34-Jährigen eine Geldspende zu geben.

Gegen 14 Uhr bettelte der Tatverdächtige den Geschädigten in der Haupthallte nach Geld an. Da der 84-Jährige darauf nicht einging, schlug der 34-Jährige diesem unvermittelt in den Bauch. Der ältere Mann wurde dadurch glücklicherweise nicht verletzt.

Die Ermittlungen der Bundespolizei vor Ort ergaben zudem, dass sich der Tatverdächtige entgegen eines gegen ihn bestehenden Hausverbotes im Hauptbahnhof aufhielt. Den

34-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch.