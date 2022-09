Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 28.09.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Betrunken nach Unfall geflüchtet

Haßloch (ots) – Wie der Fahrer eines Opels im Neumühlweg beim Einparken ein anderes Auto beschädigte und sich von der Unfallstelle entfernte, beobachtete am Dienstagabend (28. Sep., 20 Uhr) ein Zeuge und verständigte die Polizei. Die Beamten ermittelten den Fahrer, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab 1,48 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein blieb bei der Polizei. Er muss sich nun wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Großkarlbach: Garage aufgebrochen

Großkarlbach (ots) – Bei der Polizeiinspektion Grünstadt wurde angezeigt, dass unbekannte(r) Täter im Zeitraum 26.09.2022, 08:00 Uhr, bis 27.09.2022, 10:00 Uhr, eine Garage in der Großkarlbacher Hauptstraße aufhebelte(n). Aus der Garage wurde ein Fahrrad, Cube Cross Pro, entwendet. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter(n) geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) in Verbindung zu setzen.

Grünstadt: Vorfahrt missachtet – schwer verletzt

Grünstadt (ots) – Schwere Verletzungen zog sich der Fahrer eines Kraftrades zu, als er am gestrigen Dienstag (27.09.2022) gegen 11:30 Uhr einen Verkehrsunfall verursachte. Der 50 Jahre alte Mann wollte vom Nordring kommend nach links in die Asselheimer Straße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links herannahenden 50 Jahre alten Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher wurde von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

