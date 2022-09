Kind mit Straßenbahn zusammen gestoßen

Mannheim (ots) – Am Mittwochmorgen kam es an der Haltestelle Neckarplatt zu einem Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Kind. Nach ersten Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim versuchte eine 13-Jährige gegen 7.30 Uhr trotz anfahrender Straßenbahn die Gleise zu überqueren. Dabei wurde das Mädchen von der Straßenbahn erfasst und geriet kurzzeitig unter diese.

Die glücklicherweise nur leicht Verletzte wurde schnell geborgen und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zu Behinderungen im öffentlichen Personennahverkehr.

LKW-Unfall auf Bundesstraße

Mannheim/B44 (ots) – Gegen 08.15 Uhr am Mittwoch 28.09.2022 kam es auf der Frankenthaler Straße in Fahrtrichtung MA-Schönau zu einem Unfall mit 2 Lkw. Nach ersten Erkenntnis fuhr ein Lkw-Fahrer auf einen im Stau stehenden Lkw auf, wobei beide Fahrer durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurden.

Aufgrund der andauernden Unfallaufnahme sowie der Reinigungs- und Bergungsarbeiten kommt es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

Update 09:15 Uhr:

(ots) – Die Unfallstelle auf der B44 wurde geräumt, die noch fahrbereiten Lkw wurden von der Fahrbahn geleitet. Ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten wurden von der Strecke entfernt. Die beiden leicht verletzten Lkw-Fahrer mussten nicht ein Krankenhaus. Der Streckenabschnitt ist wieder frei befahrbar.

Straftäter liefert sich selbst aus

Mannheim-Hauptbahnhof (ots) – Dienstagnachmittag 27.09.2022 kam es im ICE von Stuttgart nach Mannheim zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 26-jährigen algerischen Tatverdächtigen und einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG. Im weiteren Verlauf drohte der Tatverdächtige dem Geschädigten mit dem Einsatz eines Pfeffersprays.

Gegen 16:30 Uhr gerieten die beiden Parteien im Zug zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf bedrohte der Tatverdächtige den Geschädigten mit einem mitgeführten Pfefferspray. Zu einem Einsatz des Reizstoffs kam es nicht.

Am Mannheimer Hauptbahnhof gelang dem 26-Jährigen zunächst die Flucht in unbekannte Richtung. Eine Nahbereichsfahndung durch Beamte der Bundespolizei verlief ohne Erfolg.

Wenig später erschien der Tatverdächtige bei der Wache der Bundespolizei, um den Verlust seiner Geldbörse anzuzeigen. Anhand der zuvor abgegebenen Personenbeschreibung durch den Geschädigten und der Auswertung der Videoüberwachungsanlage, wurde der Mann als Tatverdächtiger der Bedrohung identifiziert. Den 26-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Auto aufgebrochen und Gitarre entwendet

Mannheim-Innenstadt (ots) – In der Zeit von Dienstag 10-14 Uhr, schlug ein Unbekannter die Seitenscheibe eines geparkten VW zwischen I 4 und K 4 ein und entwendete daraus eine Gitarre. Bei der Beute handelt es sich um E-Gitarre der Marke Fender im Wert von mehreren hundert Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel: 0621 12580 zu melden.

Kaum zu “toppen” – Dreister Dieb im Hotel erwischt

Mannheim (ots) – Am Dienstagabend gegen 19 Uhr fiel ein 30-jähriger Mann dem Rezeptionisten eines Hotels in der Tattersallstraße auf. Diese verließ nicht nur mit dem sonst üblichen Gepäck das Hotel, sondern hatte gleichzeitig noch den bequemen Topper aus dem Hotelzimmer im Schlepptau. Beim Versuch den Eingangsbereich mit dem Sperrgut zu verlassen konnte der Mann vom Hotelpersonal aufgehalten werden.

Gegenüber den Verantwortlichen im Hotel und der Polizei gab der 30-Jährige an, dass sich die Matratze seines eigenen Betts derzeit in der Reinigung befände und er nach einer Alternative gesucht hatte. Der Topper wurde letztlich im Hotel belassen. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls.

Einbruch in Firmengebäude – Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Schwetzinger Landstraße ein, letztlich flüchteten sie ohne Beute. Zwischen 23-01.30 Uhr trennten die Täter zunächst die Gitterstäbe vor einem Fenster ab um dieses anschließend aufzuhebeln.

Im Innern versuchten die Einbrecher dann einen Tresor zu öffnen, was ihnen aber nicht gelang. Ebenfalls kam es in der Nacht zu einem Einbruch in einem nahe gelegenen Vereinshaus. Ob hier ein Zusammenhang besteht, ermittelt nun das Polizeirevier Mannheim-Neckarau. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 833970 zu melden.

Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Mittwochmittag kam es gegen 12 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall nachdem eine 40-Jährige die Kontrolle über ihren SUV verloren hatte. Die Mazda-Fahrerin fuhr über die Friedrich-Ebert-Brücke in Richtung Neckarstadt und verlor kurz hierauf die Kontrolle, kam nach links von der Fahrbahn ab und überquerte dabei die Gleisanlage sowie die Gegenfahrbahn. Letztlich kam der PKW auf einem Spielplatz zum Stillstand.

Ersten Ermittlungen nach kann ein medizinischer Notfall der Fahrerin als Ursache für das Unfallgeschehen angenommen werden. Die Frau kam, nachdem sie aus ihrem Auto geborgen wurde, in ein Krankenhaus. Über den Gesundheitszustand der Fahrerin können derzeit keine Aussagen getroffen werden.

Am Auto entstand erheblicher Sachschaden, da dieser mit 3 Bäumen und einer Werbetafel kollidierte. Der Mazda wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 40.000 Euro. Andere Verkehrsteilnehmer oder Passanten wurden nicht verletzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

PKW vom Parkplatz entwendet

Mannheim (ots) – Im Zeitraum von Dienstag 23.30 Uhr bis Mittwoch 04.30 Uhr, wurde ein silberner VW Golf von einem Discounter Parkplatz in der Schwetzinger Straße entwendet. Der Besitzer hatte den Originalschlüssel vermutlich auf dem Parkplatz verloren. Dieser wurde vermutlich durch die bislang unbekannte Täterschaft aufgefunden und das Fahrzeug entwendet.

Im Pkw haben sich zudem der Fahrzeugschein sowie der Führerschein und weitere Wertgegenstände befunden. Der Zweitschlüssel des Fahrzeuges befand sich noch im Besitz des Fahrzeughalters.

Zeugen, die sachdienlich Hinweise zu der bislang unbekannten Täterschaft oder dem Verbleib des Fahrzeuges geben können, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden unter: 0621-174-4444.