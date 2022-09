Kaiserslautern – Hören und Fühlen sind Urinstinkte. Besonders die Allerkleinsten haben ein sehr feines Gespür für Töne, Rhythmus und Schwingungen.

„Große Musik für kleine Ohren“, so lautet das Konzept von Andrea Apostoli, der schon Babys und Kleinkindern von 0?3 Jahren die Freude am Musizieren vermittelt, sie spielerisch mit Instrumenten vertraut macht und mit Tänzen und Liedern an klassische Musik heranführt. Damit möchte der erfahrene Musikpädagoge den Anspruch der Konzerte betonen: Werke von Debussy, Händel, Schumann, Schubert, Brahms u. v. m. stehen auf dem Programm, keine Kinderlieder.

Die Musikerinnen und Musiker der Staatsphilharmonie bewegen sich im Raum, so dass die Kleinkinder vom Klang der Musik umgeben sind. Die Stücke sind kurz, Improvisation ein wichtiges Stilmittel. So können die Musikerinnen und Musiker individuell auf die Raumsituation und die Atmosphäre reagieren. Meist lauschen die Kleinen ganz gebannt und konzentriert, doch auch Klatschen, Quietschen, Brabbeln und Strampeln kann Ausdruck der Freude an der Musik sein und ist bei den Krabbelkonzerten ausdrücklich erwünscht.

Karten sind für 9,00 Euro, ermäßigt 5,00 Euro (Kinder bis 3 Jahre frei) in der Tourist-Information Kaiserslautern u. a. erhältlich. Ein Familienticket für 22,00 Euro ist nur an der Tageskasse erhältlich. Weitere Informationen unter 0631 365-3452.

Mittwoch, 12.10.2022

Kinderkonzert Fruchthalle

Fruchthallstr. 10

14:30 Uhr l 1. Konzert

16:30 Uhr l 2. Konzert

Krabbelkonzert

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Konzept und Leitung: Andrea Apostoli

Ein Ensemble der Staatsphilharmonie