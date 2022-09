Angriff auf Polizisten – 30-Jähriger dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Ein 30-jähriger wohnsitzloser Tatverdächtiger ist am Montagnachmittag in der Karlsruher-Weststadt vorläufig festgenommen worden und wird im Laufe des heutigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der offenbar alkoholisierte Mann gegen 16:00 Uhr vor einem Kinderhort im Bereich der Scheffelstraße Kinder und Eltern verbal belästigt haben. Durch verständigte Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-West sollte der 30-Jährige daraufhin kontrolliert werden.

Auch gegenüber den Polizisten soll sich der Mann fortwährend aggressiv verhalten und diese beleidigt haben. Auch soll er die Einsatzkräfte mit einer Glasflasche bedroht haben. Die Beamten nahmen den Verdächtigen daraufhin vorläufig fest, wogegen sich der Beschuldigte mit Händen und Füßen zur Wehr gesetzt und einen Polizeibeamten getreten haben soll. Zwei Polizisten erlitten hierbei Verletzungen und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.

Kreis Karlsruhe

Schwer Verletzter nach Frontalzusammenstoß – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Bei einem Frontalzusammenstoß am Dienstag 27.09.2022 um 10.40 Uhr auf der Landstraße 554 zwischen Gochsheim und Münzesheim wurde eine Person schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 24-jährige Fahrer eines Fords von Gochsheim in Richtung Münzesheim. In einer Kurve kam der Fordfahrer offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Transporter.

Hierbei wurde eine Person schwer und zwei leicht verletzt. Der schwer Verletzte musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die L 554 war für mehrere Stunden zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Freiwillige Feuerwehr Kraichtal war mit fünf Fahrzeugen und 20 Mann unterstützend im Einsatz. Der Verkehrsdienst Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizeiposten Albtal ab Oktober unter neuer Leitung

Ettlingen-Waldbronn (ots) – Polizeihauptkommissarin Heike Umminger wird ab Oktober neue Leiterin des Polizeipostens Albtal. Nach nunmehr über 13 Jahren als bewährter Postenführer hat der bisherige Stelleninhaber, Polizeihauptkommissar Martin Rickersfeld, am 1. Juli die Führung des neu eingerichteten Polizeipostens Karlsruhe-Oststadt übernommen.

Seit Mai 2009 hatte Martin Rickersfeld die Führungsposition des für Karlsbad und Waldbronn zuständigen Polizeipostens inne.

Mit Heike Umminger übernimmt eine sehr erfahrene Polizeibeamtin die Leitung des Polizeipostens, die dem Führungs- und Lagezentrum angehörte und zuletzt für zwei Jahre ihren Dienst als Pressesprecherin bei der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Karlsruhe versah.

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen an der Kreuzung Landesstraße 605 und der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd wurden gegen 23:00 Uhr zwei Personen leicht verletzt.

Der 48-jährige Unfallverursacher verlor auf regennasser Fahrbahn vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug als er abbremsen musste. In der Folge rutschte er in den Kreuzungsbereich und stieß mit zwei kreuzenden Fahrzeugen zusammen.

Bei dem Verkehrsunfall wurden die 26-jährige Opelfahrerin und der 23-jährige Audifahrer leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 23.000 Euro. Die Verkehrspolizei Karlsruhe bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, sich unter 0721-944840 zu melden.