Halskette in Straßenbahn geraubt

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Am Montagabend 26.09.2022 raubte ein bislang unbekannter Täter die Halskette eines 16-Jährigen. Der Jugendliche saß in der Straßenbahnlinie 5 als die Bahn gegen 17.45 Uhr an der Haltestelle Kußmaulstraße hielt. Während des Halts schlug ein unbekannter Fahrgast dem 16-Jährigen plötzlich und ohne zu vorigen Kontakt in den Bauch, so dass dieser sich zusammenkrümmte. Dabei riss der Schläger eine Kette vom Hals des jungen Mannes und flüchtete aus der Bahn.

Ein Zeuge, der sich an der Haltestelle aufhielt, versuchte noch den Täter aufzuhalten, was ihm aber nicht gelang. Letztlich flüchtete der Täter samt Beute im Wert von 100 Euro.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 20 Jahre, etwa 180 cm groß, Kinnbart. Er trug eine Hose mit Camouflage-Muster und einen bordeauxroten Rucksack.

Zeugen, die Hinweise zum Täter oder Geschehenen geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler zu wenden.

Verursacher nach Verkehrsunfall flüchtig

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Montag 26.09.2022 gegen 11:30 Uhr, wurde ein Pkw in der Rohrbacher Straße durch einen flüchtigen Unfallverursacher beschädigt.

Die bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte ergaben, dass der bislang unbekannte Verursacher mit seinem Lieferwagen beim Fahrstreifen wechsel an der Kreuzung zur Kurfürstenanlage den Skoda eines 51-Jährigen schnitt und dabei am Kotflügel vorne links beschädigte. Hierbei entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe.

Der Verursacher flüchtete.

Das Fahrzeug des männlichen Unfallverursachers kann wie folgt beschrieben werden:

Lieferwagen (ähnlich Mercedes-Benz Sprinter), Farbe Weiß, vermutlich sog. “Langversion”. Mannheimer Zulassung (Kennzeichen MA- ???), grün-schwarze Werbeaufschrift mit dem Wort “Pommes”. Unfall- bzw. Streifschaden hinten rechts.

Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können oder das Geschehen beobachteten, werden gebeten, sich unter Tel: 0621/174-1700 bei den Ermittlern zu melden.

Aufgefahren und geflüchtet

Heidelberg (ots) – Am Montagmorgen 26.09.2022 kurz nach 09 Uhr fuhr eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin auf den Hyundai einer 30-jährigen Frau auf und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von mindestens 2.000 Euro zu kümmern. Die Hyundai-Fahrerin war auf der Schurmanstraße in Richtung Neckargemünd unterwegs. Auf Höhe des Krankenhauses musste die 30-Jährige Verkehrs bedingt anhalten.

Die nachfolgende Unfallverursacherin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Hyundai auf und flüchtete in der Folge.

Weiblich, ca. 50 Jahre, dunkle lockige und schulterlange Haare. Sie trug außerdem eine Brille. Sie fuhr einen rosafarbenen Kleinwagen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte telefonisch unter 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.