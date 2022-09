Odenwaldkreis

Verkehrsunfallflucht durch landwirtschaftliches Gespann

Höchst i. Odw./B45 (ots) – Am Montag 26.09.2022 gegen 21:00 Uhr kam es auf der Westtangente der Bundesstraße 45 bei Höchst zu einem Alleinunfall, bei welchem ein mit Mais-Häcksel beladenes landwirtschaftliches Gespann bei der Durchfahrt der dortigen Eisenbahnunterführung mutmaßlich infolge Überladung an der dortigen Traverse hängen blieb und diese beschädigte. Hierdurch wurde ein Teil der Ladung verloren und die dortige Fahrbahn auf einer Länge von 100m verschmutzt.

Der entstandene Sachschaden an der Traverse beträgt ca. 2.800 Euro. Der Fahrer des Gespanns setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Strecke musste aufgrund von Reinigungsarbeiten durch die Straßenmeisterei für drei Stunden teilweise gesperrt werden. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Höchst i. Odw. unter 06163/9410 entgegen.

Darmstadt

Kellerräume nach Wertgegenständen durchsucht

Darmstadt-Nord (ots) – In der Eckhardtstraße haben sich Kriminelle in der Zeit zwischen Sonntag 25.9.2022 um 23 Uhr und Montag 26.9.2022 um 17.15 Uhr Zugang zu 3 Kellerräumen in Mehrfamilienhäusern verschafft und nach Wertgegenständen gesucht.

In einem Kellerabteil wurden sie fündig und ließen Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen. Auch in der Kasinostraße trieben noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag (12.9.) und Montag (26.9.)ihr Unwesen und durchsuchten das Kellerabteil eines Wohnhauses. Dort fiel ihnen unter anderem eine Flexmaschine in die Hände.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit den Fällen betraut und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise, die er Aufklärung dienlich sind, werden

unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Ungebetene Besucher im Mehrfamilienhaus

Darmstadt (ots) – Ungebetene Besucher haben am Montag 26.9.2022 ihr Unwesen in einem Mehrfamilienhaus in der Robert-Schneider-Straße getrieben und sich Zugang zu einer Wohnung verschafft. Die Tatzeit wird ersten Erkenntnissen zufolge zwischen 17.20-21.15 Uhr eingegrenzt. In den Räumen suchten die Täter nach Beute und entwendeten Bargeld. Unerkannt gelang ihnen die Flucht.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise von Zeugen, denen in diesem Zusammenhang möglicherweise verdächtige Personen aufgefallen sind, unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Auf Autoreifen abgesehen

Babenhausen (ots) – Nachdem es bislang Unbekannte auf mehrere Autoreifen abgesehen haben, hofft die Polizei auf Hinweisgeber. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag 23.9.2022 und Montagmorgen 26.9.2022 an 4 Wagen, die auf einem Parkplatz in der Edmund-Lang-Straße abgestellt waren, die Autoreifen.

Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel: 06151/969-0 entgegen.

Kriminelle erbeuten Rüttelplatte

Roßdorf (ots) – Nachdem bislang unbekannte Kriminelle eine Rüttelplatte von einer Baustelle in der Heinz-Friedrich-Straße entwendet haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten zwischen Montagnachmittag (26.9.) und Dienstagmorgen (27.9.) auf die Baustelle.

Im Anschluss entwendeten sie die Rüttelplatte und suchten das Weite. Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 erbeten.

Verkehrsunfallflucht in Mühltal-Traisa – Zeugenaufruf

Mühltal-Traisa (ots) – Am Montag 26.09.2022 zwischen 10-18:30 Uhr, wurde in der Goethe Straße, auf Höhe der Nummer 36, im Mühltaler Ortsteil Traisa ein geparkter weißer Skoda beschädigt. An diesem entstand ein Sachschaden am rechten Kotflügel in Höhe von

ca. 1.500 EUR.

Der Unfallverursacher entfernte sich ohne Hinterlassen seiner Daten vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Tel: 06154/6330-0 mit der Polizeistation

Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Vermessungsgerät im Wert von 30.000 Euro gestohlen

Riedstadt (ots) – Ein am Straßenrand der Kreisstraße 155, zwischen Goddelau und Stockstadt abgestelltes Vermessungsgerät des Amts für Bodenmanagement Heppenheim, geriet am Montag 26.09.2022 gegen 12.30 Uhr, während einer kurzen Abwesenheit der Mitarbeiter, in das Visier von Kriminellen.

Die Unbekannten entwendeten das etwa 30.000 Euro teure Gerät auf nicht bekannte Weise. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des Messgeräts geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation

Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Kreis Bergstraße

Verkehrsunfallflucht mit verletzten PKW – Fahrer

Lorsch (ots) – Am Dienstag 27.09.22 gegen 16:30 Uhr ereignete sich in der Heppenheimer Straße in Lorsch ein Verkehrsunfall. Der Wagenlenker eines silbernen Audis befuhr die Heppenheimer Straße, als ihm ein weit links fahrender, noch unbekannter Fahrzeugführer entgegenkam.

Der Wagenlenker des silbernen Audis musste aufgrund dessen ausweichen und fuhr in einen parkenden schwarzen PKW, überschlug sich im Anschluss und landete auf dem Dach. Hierbei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt.

Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

