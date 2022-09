37-Jähriger leistet Widerstand

Ludwigshafen (ots) – Mehrere Zeugen meldeten sich am Montag 26.09.2022 um 18.30 Uhr bei der Polizei, dass ein Mann mit nacktem Oberkörper Passanten in der Mundenheimer Straße belästigen und in den Fließverkehr auf der Straße laufen würde. Als die Polizei erschien, ging der 37-Jährige bedrohlich auf die Polizeibeamten zu und versuchte auch zu flüchten.

Er wurde schließlich von Polizeibeamten gestellt und gefesselt. Gegen die Fesselung wehrte er sich. Durch die Widerstandshandlung wurde er leicht verletzt. Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Der 37-Jährige wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht.

Zusammenstoß zwischen Auto und Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 26.09.2022 kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 57-jährige Fahrerin eines PKWs befuhr die Kaiser-Wilhelm Straße in Richtung Hauptbahnhof. Beim verbotswidrigen Abbiegen nach links in die Heinigstraße übersah sie eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn, so dass es zu einer Kollision auf der Schienenanlage kam.

Die 57-Jährige wurde durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin sowie der Fahrer der Straßenbahn und deren Fahrgäste blieben allesamt unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Das nicht mehr fahrbereite Auto der 57-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Gegenstände aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Eine bislang unbekannte Person entwendete aus einem in der Frankenthaler Straße auf Höhe der Hausnummer 176 abgestellten Lila Peugeot mehrere Gegenstände. Die Schadenshöhe beträgt wenige hundert Euro.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Sonntag 25.09.2022 um 23:00 Uhr bis Montag 26.09.2022 um 14:30 Uhr. Informationen zum Thema Diebstahl und zum Vorgehen im Schadensfall erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Wohnungseinbruch während des Urlaubs

Ludwigshafen (ots) – Eine böse Überraschung erlebte eine Familie aus Ludwigshafen, nachdem sie am 24.09.2022 aus dem gemeinsamen Urlaub zurückgekehrt waren. Während ihrer 2-wöchigen Abwesenheit entwendete ein bislang unbekannter Täter Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro aus der Wohnung in der Wielandstraße.

Treffen Sie geeignete Vorsorgemaßnahmen für ihren Jahresurlaub! Informieren Sie Ihren Nachbarn, Ihre Freunde oder Ihre Bekannten, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung in der Zeit leer steht. Vermeiden Sie eindeutige Zeichen, an denen ein Einbrecher erkennt, dass ein Haus oder eine Wohnung unbewohnt ist.

Hier einige Tipps:

Lassen Sie den Briefkasten leeren,

Sorgen Sie temporär für Beleuchtung

Lassen Sie Rollläden nicht permanent geschlossen

Sprechen Sie ihre Abwesenheit nicht auf den Anrufbeantworter

Posten Sie keine aktuellen Urlaubsbilder auf Facebook, Twitter und Co.

Verwahren Sie besonders wertvolle Gegenstände in einem Bankschließfach

Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de.