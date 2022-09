Herbstkonzert im Dom zu Speyer des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz

Speyer (ots) – Endlich wieder: Die Polizeiseelsorge und das Polizeipräsidium Rheinpfalz laden zum Herbstkonzert ein. Das Landes-Polizeiorchester Rheinland-Pfalz gastiert am Donnerstag 13.10.2022 um 19 Uhr im Dom zu Speyer.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist das Landes-Polizeiorchester Rheinland-Pfalz ein sympathischer Werbeträger für die Polizei und ein musikalischer Botschafter des Bundeslandes an Rhein und Mosel.

1953 als “Polizei-Musikkorps” gegründet, etablierte sich das sinfonische Blasorchester schon bald als ideales Bindeglied zwischen den Bürgern und der Polizei. Durch Gastspiele in ganz Deutschland und im europäischen Ausland und durch zahlreiche Auftritte in Funk und Fernsehen hat das Polizeiorchester Rheinland-Pfalz einen besonderen Bekanntheitsgrad erlangt.

Das Orchester ist Teil der Bereitschaftspolizei des Landes Rheinland-Pfalz und steht seit dem 01.09.2014 unter der Leitung von Stefan Grefig.

Das Repertoire der 37 professionellen Musikerinnen und Musiker ist so vielseitig wie die Aufgaben des Orchesters. Es reicht von klassischer sinfonischer Musik bis zu zeitgenössischer Original Literatur und von traditioneller Marschmusik bis hin zur Unterhaltungsmusik.

Verkehrskontrolle endet mit Blutprobe

Speyer (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 26.09.2022 gegen 14:55 Uhr hielten die Beamten einen 32-Mann mit seinem Kleinkraftrad in der Gilgenstraße an. Dabei stellten die Polizisten drogentypische Auffallerscheinungen fest.

Auf Nachfrage gab der Mann an, vor mehreren Jahren zuletzt Betäubungsmittel konsumiert zu haben, kurze Zeit später korrigierte er die letzte Einnahme auf einen kürzeren Zeitraum. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Mit dem Fahrzeug unterwegs mit 2,01 Promille

Speyer (ots) – Durch Zeugen wurde am Montag 26.09.2022 gegen 20:15 Uhr ein 32-Jähriger betrunkener Mann gemeldet, welcher gerade in sein Fahrzeug in der Fuchsweiherstraße stieg. Der Mann kam den Beamten mit dem Fahrzeug in der genannten Straße entgegen und wurde umgehend einer Kontrolle unterzogen, dabei nahmen die Beamten bei der ersten Ansprache schon deutlichen Atemalkoholgeruch wahr.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Zudem konnten bei ihm drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht nachweisen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.