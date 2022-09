Trauben landen auf der Fahrbahn (siehe Foto)

Rhodt (ots) – Eine 43-jährige Autofahrerin wollte von der Edesheimer Straße gerade aus über die Weinstraße in Fahrtrichtung Weyher fahren. Hierzu tastete sie sich in den Kreuzungsbereich. Ein 33-jähriger Schlepperfahrer mit einer Ladung von 3,5 Tonnen Trauben, kam aus der Fahrtrichtung Hainfeld und erkannte die Situation zu spät.

Der Schlepperfahrer leitete eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der Frau zu vermeiden. Hierbei verlor er ein Großteil seiner Ladung.

Mit vereinten Kräften musste die Fahrbahn gesäubert werden. Die Schadenshöhe liegt bei über tausend Euro.

100 km/h statt 70km/h

Roschbach (ots) – Am Montag 26.09.2022 wurde durch die Polizei Edenkoben die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich der Kreuzung der L516/K54 überwacht. In etwas weniger als einer Stunde mussten 15 Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da sie die erlaubten 70 km/h überschritten.

Ein 34-Jähriger Landauer war als unrühmlicher Spitzenreiter mit 100 km/h unterwegs. Ihn erwartet ein Bußgeld von mindestens 150 Euro, 1 Punkt im Fahrerlaubnisregister.

Von der Sonne geblendet

Hainfeld (ots) – Beim Abbiegen in “engem Bogen” in die Edesheimer Straße kollidierte am Montagmorgen 26.09.2022 um 10.30 Uhr ein 50-jähriger Autofahrer mit einem Vorfahrtsbedingt wartenden Motorradfahrer. Er war nach eigenen Angaben von der Sonne geblendet worden und übersah hierbei den Kradfahrer.

Während an seinem Fahrzeug leichter Sachschaden entstand, wurde das Motorrad wegen austretendem Motorenöl abgeschleppt. Da die Fahrbahn mit den Betriebsstoffen verunreinigt war, musste eine Spezialfirma für die Säuberung anrücken. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei knapp 5.000 Euro.