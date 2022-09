Mädchen schlagen und treten sich gegenseitig

Kaiserslautern (ots) – Zwischen 2 Mädchen ist es am Montag 26.09.2022 zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen. Die beiden 12- und 14-jährigen Kinder hatten offenbar schon seit einiger Zeit Streit miteinander. Sie verabredeten sich für den Nachmittag zu einer “klärenden Schlägerei”.

Dabei soll die 12-Jährige der Älteren gegen den Hals geschlagen und sie an den Haaren gezogen haben. Umgekehrt wurde die Jüngere von der 14-Jährigen ebenfalls an den Haaren gezogen und in den Bauch getreten.

Ein Zeuge ging dazwischen und trennte die Mädchen voneinander. Das Haus des Jugendrechts wird die weiteren Ermittlungen übernehmen. |cri

Fahrradfahrer zu Fall gebracht

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag einen Radfahrer zu Fall gebracht. Der Radler zog sich leichte Verletzungen zu. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte der 41-jährige Autofahrer gegen 16 Uhr von einem Parkplatz in der Pirmasenser Straße anfahren und sich in den Verkehr eingliedern.

In diesem Moment kam jedoch der 27-jährige Radfahrer über den Gehweg angefahren. Er wurde von dem Pkw von links erfasst und fiel durch den Anstoß um. Der 27-Jährige klagte anschließend über Schmerzen im Bein, weshalb der Rettungsdienst hinzugezogen wurde. An Fahrrad und Auto entstand Sachschaden. |cri

Autoknacker nutzen jede Gelegenheit

Kaiserslautern (ots) – Autoknacker haben am Montagmorgen in der Turnerstraße zugeschlagen. Sie nutzten die fünfminütige Abwesenheit der Fahrzeughalterin aus und rissen sich eine Tasche unter den Nagel.

Wie die betroffene 50-Jährige bei der Polizei anzeigte, hatte sie ihren Pkw gegen 9 Uhr nur noch einmal kurz vor ihrer Haustür abgestellt und war ins Haus gelaufen, weil sie etwas vergessen hatte. Den Wagen ließ sie offen. Als die Frau fünf Minuten später zu ihrem Auto zurückkam, war die Handtasche weg und mit ihr Bargeld, Mobiltelefon, Kredit- und EC-Karte, Personalausweis sowie Führerschein.

In der Nacht zu Dienstag drangen unbekannte Täter in der Susanne-Faschon-Straße in einen Pkw ein, der in einer Garage geparkt war. Einer Polizeistreife fiel das Fahrzeug gegen 3 Uhr auf, weil der Kofferraum offenstand. Bei einer ersten Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Innenraum des Wagens durchwühlt war.

Eine Rücksprache mit der Fahrzeughalterin ergab, dass sie den Pkw am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr abgestellt aber nicht verschlossen hatte. Glück im Unglück: Es wurde nichts aus dem Wageninneren gestohlen.

Hinweise auf verdächtige Personen, die am Montag in der Turnerstraße oder Susanne-Faschon-Straße aufgefallen sind, nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der

Telefonnummer 0631 369-2250 jederzeit entgegen. |cri

Dreiste Ladendiebe

Kaiserslautern (ots) – Ziemlich dreist hat sich ein Ladendieb am Montagabend in einem Supermarkt in der Zollamtstraße verhalten. Der Hausdetektiv beobachtete den jungen Mann dabei, als er kurz nach 19 Uhr Nüsse aus der Auslage nahm und im Geschäft verspeiste. Auf seinem weiteren Weg durch den Markt traf der Täter einen anderen Mann; nach einem kurzen Gespräch liefen die beiden zusammen weiter und steckten unterwegs diverse Waren in ihre Taschen.

Vom Hausdetektiv angesprochen, behaupteten die beiden Männer, sich nicht zu kennen – nannten sich aber gegenseitig beim Vornamen. Eine Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass beide schon einschlägig aufgefallen sind. Ihnen wurde ein Platzverweis bis zum nächsten Morgen erteilt. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ist eingeleitet.

In einem Modehaus in der Fackelstraße ist ebenfalls am Montag ein Ladendieb gestellt worden. Mitarbeiter erwischten den Mann beim Versuch, eine Designer-Jogginghose im Wert von mehreren hundert Euro zu stehlen. Der Dieb hatte versucht, das Sicherheitsetikett mit Hilfe eines Werkzeugs zu entfernen – dabei beschädigte er es.

Als der Mann das Geschäft verließ, ohne für die Hose zu bezahlen, wurde er von einem Mitarbeiter aufgehalten. Die hinzugezogenen Polizeibeamten stellten bei dem mutmaßlichen Ladendieb das Tatwerkzeug sicher; außerdem fanden sie eine weiße Substanz, bei der es sich um Betäubungsmittel handeln dürfte. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Einbruch im vierten Stock: Wer hat etwas bemerkt?

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben am Montag eine Wohnung in der Weisgerberstraße heimgesucht. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Inhaberin und drangen zwischen

10-19 Uhr in die Wohnung ein. Sie befindet sich im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses.

Aufgefallen ist der Einbruch einer Nachbarin, sie bemerkte die offene Wohnungstür, da hatten sich die Täter bereits aus dem Staub gemacht.

Die Unbekannten erbeuteten einen 3-stelligen Bargeldbetrag. Jetzt ermittelt die Polizei und fragt: Wem sind am Montag 26.09.2022 Personen oder Fahrzeuge in der Weisgerberstraße aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Gestohlene Kreditkarte am Geldautomaten eingesetzt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben mit einer gestohlenen Kreditkarte versucht, Geld an einem Bankautomaten in der Merkurstraße abzuheben. Die Täter erbeuteten die Karte bei einem Diebstahl aus einem Pkw. Außerdem ließen sie einen Geldbeutel mitsamt Personaldokumenten und circa 40 Euro mitgehen.

Das Fahrzeug parkte zwischen Freitagabend und Samstagmittag in der Röchlingstraße. Der Abhebeversuch am Geldautomaten in der Merkurstraße fand noch in der Nacht statt. Der Versuch misslang.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Autolack zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Montag in der Galappmühler Straße mindestens drei Autos mutwillig beschädigt. Die Wagen parkten auf der Straße, als die Täter den Fahrzeuglack zerkratzten. Vermutlich zwischen 10 und 11 Uhr machten sie sich an den Autos zu schaffen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 4.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Peugeot auf Parkplatz gerammt

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Montag von einem Parkplatz in der Max-Planck-Straße gemeldet worden. Eine junge Frau teilte am Nachmittag mit, dass sie ihren Peugeot 308 am Morgen gegen 08 Uhr auf dem Parkplatz unbeschädigt abgestellt hatte.

Als sie gegen 15 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der rechten Heckseite fest. Offenbar war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken dagegen gestoßen. Der Verursacher hatte sich jedoch aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen, die gesehen haben, wer den Peugeot touchierte, werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

E-Scooter und Handy weg

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich am Montag im Benzinoring einen E-Scooter und ein Handy unter den Nagel gerissen. Das Gefährt, ein Mietfahrzeug, stellte die 28-jährige Geschädigte kurz hinter ihrer Haustür ab. Ihr Smartphone ließ sie in der Handyschale des E-Scooter zurück.

Als die Frau nach 5 Minuten zurückkehrte, war der Roller weg und mit ihm auch ihr Handy. Der E-Scooter konnte in der Martin-Luther-Straße ausfindig gemacht werden, allerdings ohne das Smartphone. Die Diebe hatten sich mit dem Telefon aus dem Staub gemacht. |erf

Kreis Kaiserslautern

Mehrere Einbrüche im Industriegebiet

Ramstein-Miesenbach (ots) – Im Ramsteiner Industriegebiet Westrich kam es im Laufe des zurückliegenden Wochenendes zu insgesamt 3 Einbrüchen und 4 Einbruchsversuche in Büros und Lagerhallen dort ansässiger Firmen. Als Tatzeitraum kann Sonntag 25.09.2022 um 23:30 Uhr bis Montag 26.09.2022 um 06:50 Uhr eingegrenzt werden.

Insgesamt wurden Werkzeug und hochwertige Maschinen in einem hohen fünfstelligen Betrag entwendet.

Die Polizei bittet um Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge, welche mit den Taten in Verbindung gebracht werden könnten unter der Tel-Nr.: 06371-805-1850.|pilan-wi