Anwohnerin verjagt Fahrraddiebe

Germersheim (ots) – Nicht schon wieder! Das dachte sich vermutlich eine 72-jährige Frau aus Germersheim, als sie am Montagmorgen gegen 03 Uhr durch laute Geräusche vor ihrem Wohnhaus geweckt wurde. Beim Blick aus dem Fenster entdeckte sie 2 Männer, die sich an ihrem Rad zu schaffen machten.

Erst als die Frau lautstark gegen die Scheibe klopfte, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und ergriffen die Flucht. Erst 2 Wochen zuvor war ihr das Rad bereits einmal gestohlen worden und 2 Tage zuvor wiederaufgetaucht.

Diebstahl aus Gartenhaus

Germersheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag 26.09.2022 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugriff zu einem Gartenhaus der in Josef-Probst-Straße in Germersheim und entwendeten dort verschiedene Wertgegenstände. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.300 EUR.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim entweder telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.