Überwachung Durchfahrtsverbot

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Montagabend 26.09.22 wurde das Durchfahrtsverbot auf der L454 zwischen Dannstadt-Schauernheim und Schifferstadt aufgrund der dortigen Baustelle überwacht. Hierbei wurden vier Verstöße festgestellt.

Zwei Fahrzeugführer fuhren verbotswidrig die L454, zwei weitere fuhren über den parallel zur L454 verlaufenden Wirtschaftsweg, um die Sperrung zu umfahren. Gegen die Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren in Höhe von jeweils 50 Euro eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Wohnanwesen

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Im Zeitraum vom 18.09.2022 bis 26.09.2022 haben unbekannte Täter versucht, in ein Anwesen im Seebachring einzubrechen. Die Täter scheiterten beim Aufhebeln der Eingangstür.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Geldbeutel aus PKW

Altrip (ots) – Am Montagnachmittag 26.09.2022 gegen 15:00 Uhr, stellte eine Dame ihren PKW in der Schillerstraße ab. Während die Frau einer Bekannten beim Aussteigen half und diese in eine nahegelegene Wohnung begleitete, ließ sie den Kofferraum offen. Nachdem die Dame wenige Minuten später an ihr Fahrzeug kam, stellte sie den Diebstahl ihres Geldbeutels fest.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät:

Verschließen Sie Ihren PKW, auch bei einer nur kurzzeitigen Abwesenheit.

Lassen Sie weder Wertsachen noch Bargeld im Fahrzeug liegen.

Dabei gilt: Auch Verstecken ist sinnlos.

Unter Einfluss von Betäubungsmittel und ohne Führerschein einen Unfall gebaut

Dudenhofen (ots) – Am Montag 26.09.2022 gegen 14:50 Uhr befuhren ein 38-Jähriger und ein 27-jähriger Mann die B 39 in Richtung Dudenhofen nebeneinander auf der jeweiligen Fahrspur. Der 38-Jährige wechselt mit seinem Fahrzeuggespann die Fahrspur, um nach rechts in Richtung Dudenhofen abbiegen zu können, dabei unterschätzt er die Länge seines Gespannes und touchiert mit seinem Anhänger den PKW des 27-Jährigen. Am PKW entstand Sachschaden von ca. 800 Euro.

Der Schaden am Anhänger beläuft sich auf ca. 300 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 38-Jährige aufgrund einer gültigen Fahrerlaubnis-Sperre derzeit kein Fahrzeug führen darf. Des Weiteren ergab ein Urintest ein positives Ergebnis auf Kokain. Dem Mann wurde anschließend noch eine Blutprobe entnommen.

Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.