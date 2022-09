Diebstähle von E-Bikes und Zubehör

Mainz (ots) – In den letzten Tagen kam es zu mehreren Diebstählen von E-Bikes oder Zubehör aus Fahrradkellern, Tiefgaragen und Hinterhöfen Im Heiligkreuzweg wurde an einem E-Bike das Display und ein Fahrradcomputer entwendet. Das Rad stand in einem abgeschlossenen Fahrradkäfig. Aus diesem war es bereits einmal entwendet, konnte aber wieder aufgefunden werden. Wie die Täter in den abgeschlossenen Bereich gelangen konnten, ist nicht geklärt.

In der Unteren Zahlbacher Straße sind ebenfalls Täter in eine Tiefgarage gelangt und haben an mehreren E-Bikes die Akkus entwendet. Auch hier ist nicht geklärt, wie die Täter hineingelangt sind. In der Wallaustraße wurde ein fest angeschlossenes E-Bike aus einem Hinterhof entwendet.

Es ist davon auszugehen, dass die entwendeten Fahrräder und das Zubehör auf Verkaufsplattformen oder bei anderen Gelegenheiten angeboten werden. Interessierte sollten sich daher immer einen Eigentumsnachweis vorzeigen lassen oder die Herkunft der Gegenstände erfragen. Bei Zweifeln sollte von einem Erwerb abgesehen und die Polizei informiert werden.

Die Polizei rät, Fahrräder und insbesondere E-Bikes ihres Wertes entsprechend mit geeigneten Schlössern gegen Diebstahl zu sichern. Tiefgaragen sind, ohne weitere Sicherungsmaßnahmen gegen Diebstahl, kein sicherer Ort um Fahrräder abzustellen.

Mehrere Diebstähle hochwertiger Fahrzeuge mit Keyless Go System

Mainz/Rheinhessen (ots) – Seit dem 16.09.2022 kam es im Bereich Rheinhessen zu einer Serie von bislang sechs Diebstählen hochwertiger Fahrzeuge. Der jüngste Fall ereignete sich in Stadecken-Elsheim am frühen Montagmorgen des 26.09.2022. Wie in allen anderen Fällen, hatte der Eigentümer sein hochwertiges Fahrzeug, in diesem Fall einen Audi Q5, abends in den grundsätzlich frei zugänglichen Carport auf seinem Grundstück abgestellt. Der Audi wurde dann im Laufe der Nacht von bislang unbekannten Tätern entwendet.

Auffällig ist, dass alle 6 gestohlenen Fahrzeuge (vier Audi Q5 und zwei BMW X5) mit einem Keyless-Go-System ausgestattet waren. In allen Fällen befanden sich die zugehörigen Fahrzeugschlüssel während dem Tatzeitraum im jeweiligen Wohnanwesen, in Reichweite zum parkenden Fahrzeug.

Das Fachkommissariat für Bandenkriminalität der Kriminaldirektion Mainz hat die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzten die Täter vermutlich ein technisches Gerät, um die Funkwellen der originalen Fahrzeugschlüssel zu verlängern und so das Keyless-Go-System zu überlisten.

Die Täter halten sich hierzu mit einem kleinen Gerät in der Nähe des Autoschlüssels/Wohnanwesens auf fangen hier die Signale ab und senden diese an ein zweites Gerät in der Nähe der Autotür. So wird die Reichweite der Funkwellen des Schlüssels verlängert und das Fahrzeug lässt sich öffnen und starten, ohne dass Aufbruchsspuren oder Beschädigungen entstehen. Die Fahrzeuge und Kennzeichen wurden europaweit zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Mainz rät:

Lesen sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs, ob sich die Keyless-Funktion ausschalten lässt.

Wenn möglich das Fahrzeug über Nacht in einer verschlossenen Garage abstellen.

Funkschlüssel innerhalb von Gebäuden nicht in der Nähe von Außentüren, Außenwänden und Fenstern aufbewahren.

Verwenden Sie funkdichte Schutzhüllen für Keyless-Go-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Ladendieb stößt Verkäuferinnen um – Flucht vor Polizei

Mainz (ots) – Ein 29-Jähriger hatte am Montagnachmittag 26.09.2022 nach einem Ladendiebstahl in einem Mainzer Kaufhaus, gleich mehrere Verkäuferinnen umgestoßen und ist geflüchtet. Auf seiner Flucht kletterte er über die Brüstung der Rathausbrücke um der Polizei zu entkommen.

Der Ladendieb hatte zunächst gegen 16:30 Uhr, im obersten Stockwerk eines Bekleidungsgeschäftes, zwei gleiche Jacken mit in eine Umkleide genommen und war lediglich mit einer Jacke zurückgekehrt. Als er von 2 Verkäuferinnen auf die fehlende Jacke angesprochen wurde, händigte er diese aus und flüchtet. Auf seiner Flucht stieß er mehrere Mitarbeiterinnen des Kaufhauses um und riß sich aus dem Griff eines Mannes los. Hierbei entledigte er sich seiner Jacke. Mindestens eine Mitarbeiterin verletzte er dadurch.

Eine Mitarbeiterin folgte ihm weiterhin und konnte die mittlerweile eingetroffene Polizeibeamten auf den Flüchtenden aufmerksam machen. Diese folgten ihm weiter bis zur Rathausbrücke über die Rheinstraße. Dort überstieg dieser die Brüstung um der Polizei zu entkommen und begab sich damit in eine ausweglose Situation.

Gleichzeitig bestand zumindest die Gefahr, dass er auf die Rheinstraße stürzte. Dort sorgte er für ein mittelgroßes Aufsehen bei den Verkehrsteilnehmern und Fußgängern in der Umgebung. Durch einiges gutes Zureden eines Polizisten beendete der Beschuldigte jedoch seine Flucht und überstieg wieder die Brüstung auf die Brücke.

Nachdem er sich beruhigt hatte, wurden seiner Personalien festgestellt und ihm die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Ladendiebstahl und Körperverletzung eröffnet. Im Anschluss wurde er aus der Maßnahme entlassen.

Mit PKW in Schutzplanke geprallt

A 61/Flomborn (ots) – Weil er am 26.09.2022 gegen 15:25 Uhr auf der A 61 in Höhe Flomborn vermutlich zu schnell unterwegs war und zudem offenbar versucht hat, einen anderen PKW rechts zu überholen, verlor ein 23-jähriger PKW-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit der rechten Schutzplanke.

Während der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich für die aufnehmenden Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim der Verdacht, dass der 23-Jährige unter Drogeneinfluss stehen könnte. Der junge Mann räumte auf Vorhalt ein, Drogen konsumiert zu haben. Er musste mit zur Blutprobe.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. An seinem PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der 23-Jährige selbst wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Mainz-Bingen

Einbruch in mehrere Gartenparzellen

Guntersblum (ots) – Im Tatzeitraum zwischen dem 22.9.22, 21:30 Uhr und 23.9.22, 06:30 Uhr kam es zum Einbruch in mehrere Gartenparzellen, die sich in Guntersblum, “Hinter der Weed” befinden. Zugang wurde sich von dem oder den bislang noch unbekannten Tätern verschafft, in dem ein Maschendrahtzaun aufgeschnitten und die Gartenhäuser aufgebrochen wurden.

Es wurden mehrere Elektrogeräte entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden (06133-933-0).

Münzautomaten von SB Waschanlage aufgebrochen

Bodenheim (ots) – In der Zeit zwischen dem 24.9.22, 18:00 Uhr und 25.9.22, 14:00 Uhr wurden 2 Münzautomaten einer SB Waschanlage “Am Kümmerling” in Bodenheim aufgebrochen und Münzgeld entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden (06133-933-0).

Diebstahl eines E-Bikes

Nierstein (ots) – Im Tatzeitraum zwischen dem 23.9.22, 15:00 Uhr und 24.9.22, 06:30 Uhr wurde in der Berliner Straße 8 in Nierstein ein blaues E-Bike der Marke Chelsea aus einer dortigen, unverschlossenen Garage entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden (06133-933-0).

Diebstahl eines E-Pedelecs

Nackenheim (ots) – Am Sonntag 25.09.2022 kam es in der Zeit zwischen 10-11 Uhr in der Bahnhofstraße 6 zu dem Diebstahl eines schwarzen E-Pedelecs der Marke Fuji. Das E-Pedelec war in einer dortigen Garage abgestellt.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.300 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden (06133-933-0).