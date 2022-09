Autofahrer steht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben die Beamten der Eschweger Polizei gestern Morgen einen Autofahrer kontrolliert, der unter Rauschmitteln stand. Der Autofahrer, bei dem es sich um einen 40-Jährigen aus Eschwege handelt, war von Eschwege in Richtung Reichensachsen unterwegs, als ihn die Beamten um kurz vor 10.00 Uhr einer Kontrolle unterzogen. Wegen des Verdachts auf Konsum von Rauschmitteln, führten die Beamten einen Drogenvortest durch, der hinsichtlich der Substanz „Amphetamine“ positiv verlief, so dass im Anschluss noch weitere Ermittlungsmaßnahmen folgten und nun strafrechtliche Ermittlungen wegen Fahren unter Drogeneinfluss und dem Besitz und Erwerb von Betäubungsmitteln eingeleitet wurden.

Verkehrsunfallflucht (1); Polizei sucht Zeugen

Gestern ist eine Verkehrsunfallflucht zur Anzeige gebracht worden, die sich bereits letzte Woche zwischen Donnerstag 07.30 Uhr und Freitag 15.40 Uhr im Parkhaus am Stadtbahnhof Eschwege ereignet hat. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat hier in der besagten Zeit einen abgestellten schwarzen Skoda Octavia beschädigt. Die Beschädigung in Form von Kratzern befindet sich im Bereich der Fahrertür und beläuft sich von der Schadenshöhe her auf 250 Euro.

Verkehrsunfallflucht (2); Polizei sucht Zeugen

Ebenfalls wegen Unfallflucht ermittelt die Eschweger Polizei, nachdem auf dem Parkdeck des Herkules-Hochhauses in der Augustastraße in Eschwege ein grauer Kia Carens von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Vorfall ereignete sich am Montag zwischen 16.15 und 16.45 Uhr.

Hinweise zu den Verursachern in beiden Fällen an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Parkrempler; Schaden 200 Euro

Eine 80-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf hat am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr beim Einparken in der Waldisstraße in BSA in Höhe eines Kreditinstitutes aus Unachtsamkeit ein geparktes Auto touchiert. Dabei entstand jeweils geringer Sachschaden von je 100 Euro an beiden Autos.

Polizei Hessisch Lichtenau

Im Vorbeifahren mit Außenspiegel kollidiert; Schaden 300 Euro

Im Vorbeifahren hat eine 40-jährige Autofahrerin aus Helsa gestern Nachmittag gegen 16.45 Uhr im Mühlweg in Hessisch Lichtenau einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw beschädigt. Die Fahrzeuge berührten sich im Bereich ihrer Außenspiegel, wodurch es zu einem Schaden in Höhe von 200 Euro am rechten Spiegel der Verursacherin kam. Der linke Spiegel des geparkten Autos wurde mit 100 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Witzenhausen

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr; Polizei sucht Zeugen

Weil Unbekannte auf der L 3389 zwischen Dohrenbach und Roßbach in einem Baustellenbereich mehrere Warnbaken und Schilder umgeworfen haben, ermittelt die Witzenhäuser Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Gemeldet wurde der gefährliche Zustand am Montagmorgen um kurz nach 07.00 Uhr durch die zuständige Straßenmeisterei. Hinweise zu den Verursachern unter der Nummer 05542/9304-0.

Autofahrer steht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

In der Kasseler Landstraße haben die Beamten der Polizei Witzenhausen am Montagabend gegen 23.00 Uhr einen 34-jährigen Autofahrer aus Witzenhausen kontrolliert. Wegen des Verdachts auf Rauschmitteln, unterzogen sie dem Mann einen Drogenvortest, der positiv auf die Substanz „Amphetamine“ anschlug. Daraufhin war eine Blutentnahme fällig, den Autoschlüssel behielten die Beamten ein. Wegen des Vorfalls leiteten die Beamten strafrechtliche Ermittlungen wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und dem Besitz und Erwerb von Betäubungsmitteln ein.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Walburger Straße in Witzenhausen ist ein geparkter schwarzer Golf von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Verursacher streifte offenbar beim Ein-bzw. Ausparken die linke Fahrzeugseite des VW Golf und flüchtete anschließend vom Unfallort. Der an dem Golf entstandene Schaden beläuft sich auf 1200 Euro. Der Vorfall ereignete sich am Montag zwischen 08.15 Uhr und 14.25 Uhr. Hinweise zu dem Verursacher an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

In Eschwege kam es am vergangenen Wochenende und in der Nacht von Montag auf Dienstag zu verschiedenen Vorfällen von Einbruchsdiebstahl. Die Polizei in Eschwege hat jeweils die Ermittlungen aufgenommen, sucht Zeugen und bittet um Hinweise in den einzelnen Fällen.

Unbekannte brechen in 1-Euro-Shop ein

Ein böses Erwachen erwartete die Betreiber des 1-Euro-Shops in Eschwege am Stad, als diese am gestrigen Montagmorgen die Geschäftsräume betraten. Unbekannte waren im Verlauf des Wochenendes dort eingebrochen und hatten die Geschäftsräume nach Stehlgut durchsucht. Neben diversen Getränken und Süßigkeiten entwendeten die Einbrecher auch einen kleinen mobilen Tresor und versuchten außerdem einen weiteren Wandtresor ab zu hebeln, was den Tätern jedoch nicht gelang. Aufgrund der Spurenlage gehen die ermittelnden Beamten von mehreren Tätern aus. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag 16.15 Uhr und Montagmorgen 08.30 Uhr. Der Wert des Stehlgutes wird auf 200 Euro beziffert, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Versuchter Einbruch im Woolworth Markt

Ebenfalls das Ziel von Einbrechern war das Kaufhaus Woolworth am Stad. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde hier in der Nacht von Samstag auf Sonntag versucht einzubrechen. Der oder die Täter gelangten zwar über eine rückseitige Tür in ein an die Verkaufsräume angrenzendes Treppenhaus, drangen dann allerdings nicht weiter in die Verkaufsräume vor. Vermutlich führte das Auslösen eines Alarms dann dazu, dass die Täter von ihrem weiteren Vorhaben abließen. Die Tat ereignete sich gegen 01.30 Uhr.

Container bei Autohaus aufgebrochen und Reifen geklaut

In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich unbekannte Täter außerdem Zutritt auf das Gelände eines Autohauses in der Thüringer Straße. In der Zeit zwischen 21.00 Uhr und 07.30 Uhr brachen die Einbrecher auf dem Gelände gewaltsam einen Container auf und entwendeten daraus u.a. -3- Komplettsätze Winterreifen, -2- Komplettsätze Sommerreifen, mehrere Kanister mit Bremsenreiniger und einen Stihl-Rasentrimmer. Der Stehlschaden liegt bei knapp 3000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Eschwege hat in den Fällen jetzt die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.