Verkehrsunfallmitteilungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Unfall

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro entstand bei einem Unfall am Montag (26.09.). Eine 73-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 12.50 Uhr die Paul-Klee-Straße in östliche Richtung und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach rechts in die Zufahrt eines dortigen Lebensmittelmarktes einfahren. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem 50-jährigen Toyota-Fahrer, welcher aus der Ein- und Ausfahrt des Marktes auf die Paul-Klee-Straße auffahren wollte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (26.09.), in der Zeit von 9 Uhr bis 18:10 Uhr, touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten, roten Opel Crossland einer 58-jährigen Frau aus dem Knüllwald in der „Kleinen Industriestraße“. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

72 Prozent überladen – Polizei zieht Kleintransporter aus dem Verkehr

Petersberg. Ein völlig überladener Kleintransporter aus Polen war am vergangenen Samstag (24.09.) auf der A 7 in Richtung Norden unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Fulda-Nord wurde eine Streife der Autobahnpolizei Petersberg auf den Transporter aufmerksam, da dieser außergewöhnlich langsam auf die Autobahn fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Fahrer, ein 30-jähriger Mann aus Polen, an, dass er Baumaterialien geladen habe, vorzugsweise Dämmwolle. Die Beamten nahmen den Transporter genauer unter die Lupe und konnten unter der Dämmwolle mehrere Säcke Beton und diverse Mörteleimer feststellen, die in keiner Art und Weise gesichert waren. Bei der anschließenden Wiegung des Transporters stellte sich heraus, dass dieser bei erlaubten 3.500 kg zugelassenem Gesamtgewicht insgesamt über 6.000 kg wog und somit eine Überladung von über 70 Prozent vorlag.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, bis die Ladung auf ein geeignetes Fahrzeug umgeladen wurde. Außerdem wurde ein entsprechendes Verfahren wegen Überladung gegen den Fahrer eingeleitet, welcher in diesem Zusammenhang eine Sicherheitsleistung in Höhe eines vierstelligen Betrags vor Ort entrichten musste.

Glücklicherweise kam es zu keinerlei wesentlichen Verkehrsbeeinflussungen, denn Überladungen können sich unter anderem auf die Fahrphysik des Fahrzeugs auswirken. Der Bremsweg kann sich erheblich verlängern und das Kurvenverhalten kann sich ändern. Nicht ausreichend gesicherte Ladung kann verrutschen und dadurch die Fahreigenschaften ebenfalls beeinflussen. Schlimmstenfalls kann ungesicherte Ladung vom Fahrzeug herunterfallen, wodurch andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet werden können.

Werkzeug gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen

Fuldatal-Ihringshausen (ots) – Aus zwei am Bahnhof Fuldatal-Ihringshausen

abgestellten Fahrzeugen der Deutschen Bahn AG entwendeten bislang Unbekannte

hochwertiges Werkzeug. Zur Beute gehörten zwei Bohrhämmer sowie ein

Trennschleifer.

Ein Bahnmitarbeiter stellte den Diebstahl fest und erstattete Strafanzeige bei

der Polizei. Die genaue Tatzeit steht noch nicht fest.

Der eingetretene Schaden beläuft sich auf rund 3500 Euro.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr.: 0561-816160 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.