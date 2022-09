Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Kupferdiebstahl aus Firma – Offenbach/Bürgel

(nr) Unbekannte sind am vergangenem Wochenende, zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 6.30 Uhr, eine Firma in der Mühlheimer Straße (100er-Hausnummern) angegangen, um dort offenbar gezielt Kupfer zu entwenden. Hierbei entfernte sie gewaltsam einen Teil der Rückwand, um in die Halle und in einen Lagerraum zu gelangen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge dürften sie bei der Tatausführung ein Fahrzeug genutzt haben, um das Metall im Wert von mehreren tausend Euro wegzubringen. Zeugen, die verdächtige Personen und Fahrzeuge in diesem Bereich gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Diebstahl aus Baustelle – Offenbach/Innenstadt

(nr) Am vergangenem Wochenende waren Diebe zwischen Samstag, 16 Uhr und Montag, 7 Uhr, auf einem Baustellengelände in der Kaiserstraße unterwegs. Über eine angelehnte Europalette stiegen sie durch ein Fenster ins Obergeschoss des Rohbaus ein. Anschließend brachen sie zwei Baustellentüren auf und nahmen aus einem Lagerraum Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro mit. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Offenbach bitten um Hinweise unter der Rufnummer des Polizeireviers 069 8098-5100.

Wie geschah der Unfall? – Offenbach

(aa) Nach einer angezeigten Unfallflucht am späten Donnerstagabend in der Geleitsstraße/Kaiserstraße hat die Polizei zwar den gesuchten mutmaßlichen Fahrer ermittelt, allerdings ist der Unfallhergang noch nicht geklärt. Die Beteiligten, ein 44-jähriger BMW-Fahrer und ein 20-jähriger Audi-Lenker, machen unterschiedliche Angaben. Nach ersten Erkenntnissen befuhren gegen 23.15 Uhr der BMW und dahinter der A6 die Geleitsstraße. Kurz vor der Kaiserstraße wollte der 20-jährige Offenbacher seinen Audi vor einem Geschäft in Höhe der Hausnummer 37 parken, musste jedoch erst Fußgänger auf dem Gehweg passieren lassen. Der BMW hätte schließlich beim Vorbeifahren den Audi gestreift. Der 44-jährige Offenbacher sagt dagegen, dass der BMW auf dem linken Fahrstreifen offensichtlich zum Parken angehalten habe und unvermittelt wieder losgefahren sei. Fest steht, dass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam, wobei ein Schaden von etwa 4.000 Euro entstand. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Wurden die Diebe gestört? – Zeugen gesucht! – Dietzenbach

(aa) Wurden die Diebe gestört? Diese Möglichkeit ziehen Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe Ost bei einem versuchten Diebstahl auf Baustelle in Betracht. Die Täter waren zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Montag, 8.30 Uhr, in einem Rohbau an der Königsteiner Allee zugange. Sie drangen in das Gebäude ein und schnitten im Keller diverse Kabel ab. Außerdem lösten die Unbekannten im Treppenhaus bereits verlegt Kabel heraus. Die Beute war also offensichtlich für den Abtransport bereitgelegt. Die Täter verließen jedoch den Ort ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06074 837-0.

Zeugensuche nach Raubüberfall auf Drogeriemarkt – Rödermark

(fg) Ein 40 bis 50 Jahre alter bewaffneter Mann hat am Montagnachmittag einen Drogeriemarkt in der Senefelderstraße (30er-Hausnummern) überfallen und Bargeld erbeutet. Der bis dato unbekannte Täter betrat gegen 16.25 Uhr den Verkaufsraum, ging offensichtlich zielgerichtet in Richtung der Kassen und forderte von der dortigen Kassiererin unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Einnahmen. Mit dem Geld, welches er in einem mitgeführten Stoffbeutel verstaute, flüchtete der Unbekannte schließlich in Richtung des Bahnhofs. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der Räuber war etwa 1,90 Meter groß und mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Zudem trug der Unbekannte eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen war zeitweise auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Diebe stahlen Metalle und Spezialwerkzeuge – Egelsbach

(nr) Offensichtlich auf Edelmetall und Spezialwerkzeug hatten es Diebe am vergangenen Wochenende in der Zeit zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Samstagmorgen, 6 Uhr, „Am Flugplatz“ in Egelsbach abgesehen. Nachdem sie ein Loch in den Grundstückszaun geschnitten hatten, verschafften sich die Täter Zutritt in die Räume einer dort ansässigen Firma. Die Eindringlinge brachen Schubladen auf und nahmen Silbermetall im Wert sowie einen Koffer mit Spezialwerkzeugen von mehreren tausend Euro mit. Die Kriminalpolizei Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234

Main-Kinzig-Kreis

Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? – Freigericht/Neuses

(jm) Wer am Montagvormittag auf der Feldstraße unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht geben. Gegen 10 Uhr befuhr ein Unbekannter mit seinem Lastkraftwagen die Feldstraße von der Straße „Waldblick“ kommend in Richtung Bahnhofstraße. Der Lastwagen hatte offenbar beim Vorbeifahren einen in Höhe der Hausnummer 17 abgestellten weißen Mercedes Sprinter gestreift und einen Schaden von 1.500 Euro verursacht. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verantwortliche davon. Nach Angaben eines Zeugen soll es sich bei dem Lastwagen um einen weißen 12- oder 18-Tonner gehandelt haben. Wer den Beamten der Polizeistation Gelnhausen weitere Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0.

Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen – Landesstraße 3199/Gemarkung Flörsbachtal

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am späten Samstagnachmittag auf der Landesstraße 3199 bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Zwischen 17 und 18 Uhr befuhr ein 23 Jahre alter Mann mit seinem Peugeot 508 die L 3199 von Lohrhaupten in Richtung Kempfenbrunn. In Höhe eines Hofes soll dem Peugeot-Lenker in einer Linkskurve ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein. Nach seinen Angaben musste er ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei touchierte der 23-Jährige mit seinem 508er die Schutzleitplanke; er blieb wohl unversehrt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem entgegenkommenden Fahrzeug geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06052 9148-0 bei der Polizeistation Bad Orb.

Diebe stahlen Weintrauben – Zeugen gesucht – Ronneburg

(aa) Eine böse Überraschung erlebten am Samstagmorgen die Besitzer einer Obstwiese in Hüttengesäß/Steinbrücken, als sie zum Abernten ihrer restlichen Weintrauben auf dem Grundstück ankamen. Diebe hatte die weißen Trauben von insgesamt 25 Rebstöcken, die mit einem Netz vor Vogelfraß gesichert waren, gestohlen. Auf der zum Teil nicht eingezäunten Obstwiese zwischen Hüttengesäß und Marköbel befinden sich 50 Rebstöcke mit jeweils 25 roten und weißen Trauben. Die Besitzer hatten zuvor bereits die roten Trauben geerntet. Die Tatzeit des Diebstahls liegt zwischen Donnerstag, gegen 18.30 Uhr und Samstag, gegen 8 Uhr. Die Beute entspricht dem Inhalt von gut drei Wäschekörben. Die Täter haben vermutlich ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt. Im Bereich der nahe dem Wald liegenden Obstwiese können Autos gut parken. Zudem sind dort viele Gassi-Geher, Sportler und Spaziergänger unterwegs. Die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe Hanau II versprechen sich daher Hinweise von Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.