Kaiserslautern – Die Lauterstraße auf Höhe Kammgarn und des Westbahnhofs erhält eine neue Asphaltdeckschicht. Die Arbeiten sind auf Grund des schlechten Straßenzustands leider unvermeidbar.

In zwei Bauabschnitten wird für die Dauer von voraussichtlich fünf Wochen ab dem 4. Oktober die Fahrbahn wieder verkehrssicher hergestellt. Es wurde eigens der Zeitraum rund um die Herbstferien gewählt, um die Belastungen im Straßenverkehr so gut es geht zu reduzieren. Dennoch muss mit Verkehrsbehinderungen insbesondere während der Stoßzeiten gerechnet werden.

Im ersten Bauabschnitt ab dem 4. Oktober werden die beiden nördlichen Fahrspuren ab Burggraben in Richtung Lautertal und Berliner Brücke erneuert. Die Fahrt von der Innenstadt in Richtung Lautertal ist dann gesperrt. Im zweiten Bauabschnitt geht es auf die andere Seite über zu den beiden südlichen Fahrspuren ab der Berliner Brücke aus Richtung der Berliner Straße und aus dem Lautertal jeweils in Richtung Stadtmitte. Während diesem Zeitraum ist die Fahrt aus dem Lautertal in Richtung Stadtmitte gesperrt. Entsprechende Umleitungen werden vor Ort ausgewiesen. Für Verkehrsteilnehmer, die aus westlicher Richtung in die Innenstadt fahren, wird im zweiten Bauabschnitt eine Umleitung über die Pariser Straße und Hellmut-Hartert-Straße eingerichtet.

Während der gesamten Zeit der Bauarbeiten bleiben das Kulturzentrum Kammgarn, das Gartenschaugelände und die Gastronomie in der Schoenstraße sowie An der Kalause über die Forellenstraße erreichbar. Die Kosten für die Deckensanierung liegen bei etwa 400.000 Euro.