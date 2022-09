Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 27.09.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Einbruchsversuch

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 17.09.2022 16:00 Uhr bis 25.09.2022 15:00 Uhr kam es in der Gartenstraße in Bad Dürkheim zu einem Einbruchsversuch in ein dortiges Wohnhaus. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter über ein höheres Hoftor geklettert waren und mit einem nicht bekannten Gegenstand versucht hatten die Eingangstüre des Wohnhauses aufzuhebeln. Ins Gebäudeinnere konnten sie jedoch nicht gelangen. Es entstand kein großer Sachschaden, lediglich die Gummidichtungen wurden beschädigt. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Peugeot beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 23.09.2022 20:00 Uhr bis 26.09.2022 12:00 Uhr wurde ein im Bruch in Bad Dürkheim abgestellter Peugeot beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Peugeot und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Auf der rechten Fahrzeugseite in Höhe des Tankdeckels entstand ein Sachschaden in Höhe von 500EUR. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Fahrzeugheck beschädigt und geflüchtet

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum von 23.09.2022 11:00 Uhr 11:45 Uhr wurde ein in der Bahnhofstraße in Freinsheim abgestellter Audi A3 beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den dort abgestellten Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeugheck entstand ein Sachschaden in Höhe von 300EUR. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: „Hallo Mama, ich habe eine neue Handynummer…“

Haßloch (ots) – Mit solchen oder ähnlichen Textnachrichten versuchen Betrüger ihren Opfern zu weiszumachen, dass ein naher Angehöriger seine Mobilfunknummer geändert hat. Meist folgt die dringliche Bitte nach einer schnellen Überweisung, weil man sich in einer Notlage befinde. So erging es einer Frau aus der Verbandsgemeinde Deidesheim, die am Montag (26. Sep) bei der Polizei Haßloch Anzeige erstattete. Sie überwies 3.480 Euro in der Annahme ihrer Tochter ihrer Tochter aus der Patsche zu helfen. Erst Tage später, als ihre Tochter zu Besuch kam, bemerkte sie den Betrug.

Grünstadt: Auto aufgebrochen

Grünstadt (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag (25./26.09.22) wurde in der Theodor-Storm-Straße ein Auto aufgebrochen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Handtasche, ein Paar Schuhe, eine Jacke und ein geringer Kleingeldbetrag entwendet. Zeugen die Hinweise zu Tat und dem oder den unbekannten Täter(n) gebgen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) in Verbindung zu setzen.

Grünstadt: Berauscht auf dem E-Scooter

Grünstadt (ots) – Am gestrigen Montag (26.09.22) wurde gegen 09:40 Uhr in der Grünstadter Bahnhofstraße der 31 Jahre alte Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle konnten bei dem Mann Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen Betäubungsmittelkonsum schließen lassen. Damit konfrontiert, räumte er ein am Wochenende mehrere Joints konsumiert zu haben. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Außerdem wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Grünstadt: Bei Rot über beschrankten Bahnübergang

Grünstadt (ots) – Am gestrigen Montag (26.09.2022), wenige Minuten nach 07:00 Uhr befuhr ein 27 Jahre alter Taxifahrer die Kirchheimer Straße stadteinwärts. Die Lichtsignalanlage am Bahnübergang zeigte Rot und ein vor dem Taxi fahrender Pkw hatte an der Haltelinie angehalten. Der 27-jährige hielt zunächst hinter diesem Pkw, entschloss sich dann allerdings, an diesem trotz der Rot zeigenden Lichtsignalanlage und sich zu schließen beginnender Schranken vorbeizufahren. Ein hinter dem Taxi her fahrender Polizeibeamter auf dem Weg zum Dienst konnte diesen Vorgang beobachten. Nachdem die Schranken sich wieder geöffnet hatten, konnte der Polizeibeamte den Taxifahrer an einer Tankstelle in der Kirchheimer Straße feststellen. Dort folgte sodann die Kontrolle. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):